2026WWG／蕭邦四大經典全解析 超薄運動、浪漫愛心、工坊30周年

瑞士少數獨立家族經營、非集團精品品牌蕭邦（Chopard）在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders）高級鐘表展上，今年發表全系列新作展現創新實力一年，慶祝Chopard Manufacture位於Fleurier製表工坊成立30周年的重要里程碑。

●L.U.C 製表工坊30周年

作為Fleurier製表工坊成立30週年的獻禮，蕭邦呈獻L.U.C 1860腕表，保留了1996年首款L.U.C腕表的精髓，採用優雅的36.5毫米黃金比例，阿勒斯藍（Areuse Blue）實金表盤由大師級工匠以骨董機刻雕花車床手工製作，展現如水波般流動的放射狀紋理，搭載L.U.C 96.40-L機芯，極具紀念價值。

L.U.C Quattro Spirit 25四發條盒八日鍊腕錶則推出由自家工坊製作的麥稈鑲嵌特別版，將法國黑麥稈逐一劈開、拼貼成繁複的蜂巢飾紋，致敬品牌創辦人Louis-Ulysse Chopard早期選用的蜜蜂標誌，提供金黃色與藍色兩個版本選擇，個限量8枚。水晶音簧三問推出搭配鈦金屬表殼的新作L.U.C Strike One Titanium配蜂巢機鏤雕花鮭魚面盤。

●Alpine Eagle系列：擷取阿爾卑斯山的壯麗餘暉

深受大自然啟發的Alpine Eagle系列，全新41 XPS腕款式，細膩的香檳色「山巒餘暉」（Mountain Glow）面盤色靈感源自阿爾卑斯山峰在日落時分的溫暖光芒，搭載L.U.C 96.40-L超薄機芯，配上全新設計過的金屬鏈帶，整體線條會沿手腕收窄，調教更易，此型號將取代2023年推出的舊款。

另一款41 XP CS玫瑰金腕表，以「木褐色」漸層表盤致敬阿爾卑斯小木屋的溫暖質感，以流經日內瓦的隆河為靈感的「隆河藍」（Rhone Blue）面盤推出36毫米與41毫米兩種尺寸，可做對表配戴部分收益將撥捐Alpine Eagle基金會以守護阿爾卑斯山生態。

●Happy Sport快樂的愛心 L'Heure du Diamant復古新貌

女表部分，充滿現代氣息的經典Happy Sport系列全新Happy Hearts 33毫米腕表，首度配上單寧帆布表帶，並在表盤上首度有兩顆滑動愛心與三顆滑動鑽石共同自由滑動，其中一顆愛心閃耀著迷人的「粉紫漸變色」，象徵著靈性與蛻變。另一新作重現蕭邦Scheufele家族工坊在1960年代的歷史經典，以枕形表殼搭配飾有精緻凹槽的白金表盤，其紋理無縫地延伸至全新的一體式鏈節表鍊中，營造出和諧統一的視覺連貫性。

金質圓紋裝飾錶鏈與錶盤：經典傳承之重新演繹

最後一款白金傑作令系列陣容更臻完善，為L'Heure du Diamant的故事增添全新視角。忠於系列的美學理念，其輪廓頂部鑲嵌了一圈梨形切割鑽石錶圈。枕形錶殼搭配飾有精緻凹槽的白金錶盤，其紋理無縫地延伸至全新的一體式鏈節錶鏈中，營造出和諧統一的視覺連貫性。這款柔軟的錶鏈源自Scheufele家族工坊在1960年代的一項歷史性創作，再次印證品牌在貴金屬加工方面的悠久專業知識。錶盤點綴著線條俐落極簡的啞光黑色指針，形成鮮明的圖形對比，確保讀時輕鬆直觀。腕錶搭載與縞瑪瑙款式相同的Chopard 09.01-C機芯，以耳目一新的方式詮釋了該系列融合璀璨光芒、經典傳承與細緻工藝的獨特魅力。

Alpine Eagle 41 XP CS玫瑰金腕表，41毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金表殼、L.U.C 96.42-L自動上鏈機芯，「木褐色」放射狀圖案表盤搭配玫瑰金一體化表鍊。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant圓枕形黑瑪瑙腕表，30.5 x 30.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、Chopard 09.01-C自動上鏈機芯，黑瑪瑙表盤搭配黑色鱷魚皮表帶。圖／蕭邦提供

Alpine Eagle 41 XP CS玫瑰金腕表，41毫米符合倫理道德標準18K玫瑰金表殼、L.U.C 96.42-L自動上鏈機芯，「木褐色」放射狀圖案表盤搭配玫瑰金一體化表鍊

L.U.C 1860腕表，36.5毫米Lucent Steel™ 精鋼表殼、L.U.C 96.40-L自動上鏈機芯，「阿勒斯藍」實金手工機刻雕花表盤搭配岩灰色粒面小牛皮表帶。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant圓枕形黑瑪瑙腕表，30.5 x 30.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、Chopard 09.01-C自動上鏈機芯，黑瑪瑙表盤搭配黑色鱷魚皮表帶。圖／蕭邦提供

Happy Sport Happy Hearts腕表，33毫米Lucent Steel™ 精鋼表殼、Chopard 09.01-C 品牌自製自動上鏈機芯，白色珍珠母貝錶盤搭配藍色丹寧帆布表帶。圖／蕭邦提供

L'Heure du Diamant圓紋裝飾白金腕表，30.5 x 30.5毫米符合倫理道德標準18K白金枕形表殼、Chopard 09.01-C 自動上鏈機芯，白金圓紋裝飾表盤搭配一體式金質凹槽式鏈節表鍊。圖／蕭邦提供

Happy Sport Happy Hearts腕表，33毫米Lucent Steel™ 精鋼表殼、Chopard 09.01-C 品牌自製自動上鏈機芯，白色珍珠母貝錶盤搭配藍色丹寧帆布表帶。圖／蕭邦提供

L.U.C 1860腕表，36.5毫米Lucent Steel™ 精鋼表殼、L.U.C 96.40-L自動上鏈機芯，「阿勒斯藍」實金手工機刻雕花表盤搭配岩灰色粒面小牛皮表帶。圖／蕭邦提供

Happy Sport 30毫米腕表，30毫米Lucent Steel™ 精鋼與18K玫瑰金表殼、Chopard 09.01-C 自動上鏈機芯，藍綠色璣鏤雕花表盤搭配藍綠色鱷魚皮表帶。圖／蕭邦提供

L.U.C Quattro Spirit 25麥稈鑲嵌特別版，40毫米符合倫理道德標準18K黃金表殼、L.U.C 98.06-L手動上鏈跳時機芯，天然色麥稈鑲嵌蜂巢飾紋表盤搭配棕色鱷魚皮表帶。圖／蕭邦提供