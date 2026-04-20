最萌辦公室快閃夢時代！《有市集-原創角色株式會社》5大亮點搶先看

南台灣最療癒快閃店《有市集－原創角色株式會社》，將於 4 月 17 日起在夢時代 8 樓時代會館盛大登場。本次活動集結 KINGJUN、阿翰、變種吉娃娃、伸縮自如的雞與鴨等 12 位人氣原創角色，以職場生活為靈感，將枯燥的辦公場景趣味化，打造沉浸式互動體驗，邀請粉絲一起擊退職場負能量。

圖 / 有你共創提供

圖 / 有你共創提供

一、 12位人氣角色化身「超萌同事」展現多元風格魅力

本次《有市集》以「職場」為主題，聯動多位重量級插畫家與新生代創作者，包含 KINGJUN、阿翰、變種吉娃娃、蜜可魯、蛋塔熊妹、伸縮自如的雞與鴨、ㄇㄚˊ幾兔、昀子、胖西、日耀堂、黑白小姐、日本原創IP-Maniani 。每位角色都展現其獨特的職場性格，透過角色之間的風格碰撞與主題串聯，帶領粉絲踏入一場繽紛、趣味且充滿共鳴的異想世界。

圖 / 有你共創提供

二、互動場景與拍照打卡點，打造沉浸式職場體驗

本次以「職場生活」為策展核心，現場不僅完整呈現辦公室場景，並結合多元職場元素，營造沉浸式氛圍，更特別打造創作者專屬空間，邀請創作者參與現場創作，於茶水間牆上繪製鏡面創作傳達角色個性的職場情緒與心聲；搭配打卡鐘與「趕上班」造型角色立牌等設計，讓粉絲彷彿走入角色的日常工作情境，讓粉絲在探索各種小細節的同時，也能捕捉趣味互動瞬間，享受集購物、互動與拍照於一體的全方位體驗。

圖 / 有你共創提供

三、拍貼機體驗大升級！角色互動與拍攝體驗再進化

本次拍貼機全面升級，特別增設「造型妝髮區」，打造更完整的拍攝體驗，讓粉絲能與喜愛的角色同框，留下專屬紀念。不論單獨拍攝或與朋友一同參與，都能在愉快的氛圍中，留下充滿溫度的畫面。讓每一次的拍攝不只是記錄，更成為一段值得收藏的回憶。

四、週末限定簽繪活動登場，人氣創作者輪番現身與粉絲互動

粉絲最期待的「簽繪活動」自 4 月 26 日起於指定週末登場，包括伸縮自如的雞與鴨、阿翰、蛋塔熊妹等人氣創作者將輪番現身，當日購買簽繪作家商品不限金額，憑發票即可兌換簽繪號碼牌（每週限量30名），讓粉絲近能距離感受角色魅力與創作過程，並與創作者交流互動，留下專屬於此次活動的珍貴紀念。

【簽繪活動資訊】

04/26 (日) 15:00-16:00｜伸縮自如的雞與鴨

05/10 (日) 15:00-16:00｜胖西是隻河狸

05/17 (日) 15:00-16:00｜日耀堂

05/24 (日) 15:00-16:00｜阿翰

05/31 (日) 15:00-16:00｜蛋塔熊妹

(每場限量 30 名，當日購買該 IP 商品不限金額即可兌換號碼牌)

五、粉絲福利大放送！限量贈品等你來收藏

活動現場更推出多重滿額贈活動：單筆消費滿 499 元即可獲得「當周主打星文件夾板DIY組」，每位角色限量200份；此外，夢時代APP會員獨家擁有，單筆消費滿 599 元即可獲得超紓壓「按鈕鑰匙圈」（限量500份），主辦單位更精心準備粉絲專屬福利，單筆消費滿 500 元可額外獲得「簽繪收藏卡」，讓粉絲一次收集多位創作者的作品，留下獨一無二的珍貴紀念。(贈品數量有限，送完為止)