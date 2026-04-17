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《500盤》名湯寵愛媽媽！台北漢來「女王級假期」 加碼萬元SPA一次享

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北漢來大飯店即日起至6月30日携手東方樓《500盤》推薦的杏汁白肺鮑魚湯推出「品味東方・御湯盛宴」一泊二食犒賞媽咪味蕾。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店即日起至6月30日携手東方樓《500盤》推薦的杏汁白肺鮑魚湯推出「品味東方・御湯盛宴」一泊二食犒賞媽咪味蕾。圖/台北漢來大飯店提供

迎接一年一度母親節檔期，台北漢來大飯店以「奢寵女王」為主題推出系列住房與餐飲企劃，5月1日至6月30日推出結合頂級保養、美食饗宴與甜點心意的節慶方案，從身心療癒到味蕾享受全面升級，打造專屬媽咪的儀式感假期。

此次最受矚目的「奢寵女王」母親節住房專案，攜手瑞士頂級護膚品牌VALMONT打造高端療癒體驗。雙人入住行政豪華客房每晚11,888元起，即可享單人「高山能量活力療程」60分鐘、價值8,000元VALMONT護膚禮盒，以及貴賓軒行政酒廊全天候禮遇、

「島語」自助早餐、健身房、戶外泳池與三溫暖設施等。

偏好美食饗宴的旅客，可選擇「品味東方・御湯盛宴」一泊二食專案，雙人入住豪華客房每晚11,999元起。專案最大亮點為入選《500盤》的招牌「杏汁白肺鮑魚湯」，以粵式老火湯工藝慢火煲煮，湯色乳白、杏香細膩，搭配多道經典粵菜，展現講究火候與層次的東方食藝。

此外，館內日日烘焙坊同步推出母親節限定蛋糕系列，即日起開放預購至5月10日。

台北漢來大飯店母親節住房升級，推出雙主打母親節住房專案以VALMONT SPA療程及東方樓一泊二食《500盤》名湯饗宴。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店母親節住房升級，推出雙主打母親節住房專案以VALMONT SPA療程及東方樓一泊二食《500盤》名湯饗宴。圖/台北漢來大飯店提供

台北漢來大飯店5月1日至5月31日攜手頂級保養品牌VALMONT SPA推出「奢寵女王」住房專案，以超過萬元的頂級SPA癒程及入住禮寵愛媽咪。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店5月1日至5月31日攜手頂級保養品牌VALMONT SPA推出「奢寵女王」住房專案，以超過萬元的頂級SPA癒程及入住禮寵愛媽咪。圖/台北漢來大飯店提供

台北漢來大飯店即日起至6月30日携手東方樓《500盤》推薦的杏汁白肺鮑魚湯推出「品味東方・御湯盛宴」一泊二食犒賞媽咪味蕾。圖/台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店即日起至6月30日携手東方樓《500盤》推薦的杏汁白肺鮑魚湯推出「品味東方・御湯盛宴」一泊二食犒賞媽咪味蕾。圖/台北漢來大飯店提供

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