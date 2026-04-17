2026WWG/女神全智賢現身PIAGET引爆現場 新作演繹繽紛多彩寶石藝術

南韓人氣女星全智賢驚喜現身2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，現場鑑賞瑞士頂級珠寶暨腕表品牌伯爵（PIAGET）新作，引起轟動。以奢華與優為特色的伯爵今年主題定調「色彩的藝術」（Art of Color），經典作品透過彩色硬寶石的繽紛演繹，呈現多樣豐富的精彩新貌，每年持續創新至今，已有多達50種寶石的運用。

●Swinging Pebbles：當鵝卵石化為曼舞的時間藝術

伯爵今年最令人驚豔的一款項鍊鍊墜表，是以1969年問世的手鐲錶與長項鍊錶為靈感，全新推出的Swinging Pebbles，三款設計分別以虎眼石、綠色蛇紋石與彼得石雕琢而成。精選色澤紋理別緻華麗的寶石後，需經工匠悉心打磨、掏空、裝載自製355P石英機芯後再重新閉合，形成圓潤且天然的鵝卵石輪廓，懸掛在以手工編織金絲而成的扭鎖金質鍊條上，流暢地擺動讓人想起1974年經典的不對稱設計 Kimono懷表。未能展現簡潔純粹的外觀線條，品牌更特意將表冠隱藏起來，細節無懈可擊。

●裝飾寶石：跨越時空的色彩語言與態度

自1963年起，伯爵便果敢地將青金石、土耳其石、孔雀石與虎眼石引入表盤。今年的展場上，以知名普普藝術家Andy Warhol為名的系列，一舉推出了四款全新設計。表殼首度採用裝飾巴黎釘紋（Clou de Paris）的玫瑰金，每一枚表殼上的鉚釘都有多達500個手工拋光切面，青金石、牛眼石、古銅輝石面盤，後者表圈上更精心配稱長型切割美鑽。

因為韓流巨星權志龍（G-Dragon）配戴而爆紅的小尺寸SIXTIE系列也迎來彩色新作，29毫米的玫瑰金表殼搭配深藍色石英面盤及同色鱷魚皮表帶，運動風格的36毫米Piaget Polo以及Andy Warhol系列也都有款式運用到這種淺藍色調華麗紋理的寶石。

●運動風Polo對表

Piaget Polo Signature系列今年推出大小尺寸相對應的對表，表盤採用經典款的亮澤橫向圓模條紋「Gadroons」。42毫米提供精鋼與玫瑰金的款式，分別可搭配表帶或鍊帶，專為小巧手腕推出的36毫米亦都有相對應的款式，同時提供表圈鑲鑽的選擇。而在PIAGET Polo 79系列更在橫向圓模條紋之外採用少見的方納石表盤，是品牌首度在當代系列中使用方納石，其深邃且得天獨厚的紋理，與拋光打磨的18K白金條紋交相輝映。

PIAGET Polo Signature系列42毫米銀灰色日期顯示自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

品牌大使全智賢到訪日內瓦鐘表與奇蹟表展伯爵展區。記者孫曼／攝影

PIAGET Polo Signature系列36毫米日期顯示自動上鍊鑽石腕表。圖／伯爵提供

Swinging Pebbles系列18K玫瑰金綠蛇紋石鑽石墜表。圖／伯爵提供

Altiplano Ultimate Concept系列礦棕色虎眼石面盤手動上鍊超薄陀飛輪腕表。圖／伯爵提供

Andy Warhol系列18K玫瑰金古銅輝石面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

Swinging Pebbles系列18K白金彼得石鑽石墜表。圖／伯爵提供

PIAGET Polo 系列36毫米玫瑰金藍石英面盤自動上鍊鑽石腕表。圖／伯爵提供

Andy Warhol系列18K玫瑰金藍石英面盤自動上鍊腕表。圖／伯爵提供

PIAGET Polo Signature系列42毫米與36毫米銀灰色面盤腕表展現當代對錶設計語彙。圖／伯爵提供

PIAGET Polo Signature系列42毫米與36毫米伯爵藍色面盤腕表展現當代對錶設計語彙。圖／伯爵提供

PIAGET Polo 79系列18K白金方鈉石自動上鍊超薄腕表。圖／伯爵提供

SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金藍石英面盤珠寶腕表。圖／伯爵提供

每件墜表以單一寶石雕琢，内部掏空後裝載355P石英機芯，再將寶石閉合成圓潤鵝卵石造型。圖／伯爵提供