2026WWG/女神全智賢現身PIAGET引爆現場 新作演繹繽紛多彩寶石藝術
南韓人氣女星全智賢驚喜現身2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，現場鑑賞瑞士頂級珠寶暨腕表品牌伯爵（PIAGET）新作，引起轟動。以奢華與優為特色的伯爵今年主題定調「色彩的藝術」（Art of Color），經典作品透過彩色硬寶石的繽紛演繹，呈現多樣豐富的精彩新貌，每年持續創新至今，已有多達50種寶石的運用。
●Swinging Pebbles：當鵝卵石化為曼舞的時間藝術
伯爵今年最令人驚豔的一款項鍊鍊墜表，是以1969年問世的手鐲錶與長項鍊錶為靈感，全新推出的Swinging Pebbles，三款設計分別以虎眼石、綠色蛇紋石與彼得石雕琢而成。精選色澤紋理別緻華麗的寶石後，需經工匠悉心打磨、掏空、裝載自製355P石英機芯後再重新閉合，形成圓潤且天然的鵝卵石輪廓，懸掛在以手工編織金絲而成的扭鎖金質鍊條上，流暢地擺動讓人想起1974年經典的不對稱設計 Kimono懷表。未能展現簡潔純粹的外觀線條，品牌更特意將表冠隱藏起來，細節無懈可擊。
●裝飾寶石：跨越時空的色彩語言與態度
自1963年起，伯爵便果敢地將青金石、土耳其石、孔雀石與虎眼石引入表盤。今年的展場上，以知名普普藝術家Andy Warhol為名的系列，一舉推出了四款全新設計。表殼首度採用裝飾巴黎釘紋（Clou de Paris）的玫瑰金，每一枚表殼上的鉚釘都有多達500個手工拋光切面，青金石、牛眼石、古銅輝石面盤，後者表圈上更精心配稱長型切割美鑽。
因為韓流巨星權志龍（G-Dragon）配戴而爆紅的小尺寸SIXTIE系列也迎來彩色新作，29毫米的玫瑰金表殼搭配深藍色石英面盤及同色鱷魚皮表帶，運動風格的36毫米Piaget Polo以及Andy Warhol系列也都有款式運用到這種淺藍色調華麗紋理的寶石。
●運動風Polo對表
Piaget Polo Signature系列今年推出大小尺寸相對應的對表，表盤採用經典款的亮澤橫向圓模條紋「Gadroons」。42毫米提供精鋼與玫瑰金的款式，分別可搭配表帶或鍊帶，專為小巧手腕推出的36毫米亦都有相對應的款式，同時提供表圈鑲鑽的選擇。而在PIAGET Polo 79系列更在橫向圓模條紋之外採用少見的方納石表盤，是品牌首度在當代系列中使用方納石，其深邃且得天獨厚的紋理，與拋光打磨的18K白金條紋交相輝映。
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