夏天最重要的（泳池）池畔小事 Burberry發表2026盛夏系列 恣意清涼

Burberry正式為2026盛夏系列揭開序幕，形象影片與一系列攝影作品由導演Francis Plummer執導、攝影師Ryan McGinley掌鏡，鏡頭聚焦在英國演員Simone Ashley與Tom Blyth，並及多位模特兒、花式游泳與跳水選手，共同演繹英倫夏日與親友共聚的愜意閒散。

Burberry首席創意總監Daniel Lee指出，露天泳池對英國人而言承載著特殊情感，只要陽光露臉，眾人便將把握時機享受戶外生活；本季意圖傳遞的正是與好友在水邊共度的溫暖夏日，將對陽光的渴望，轉化為服裝配件中的喜悅與恬淡。

影像側寫中捕捉到跳水騰空的動態之美，更有午後微光中的慵懶小憩一瞬。模特兒身著輕盈華爾紗棉罩衫，又或是格紋麂皮Urchin鞋履搭配俐落泳裝，營造出自在又時髦的夏日氛圍。池畔最佳角落鋪上了Burberry浴巾，那是一種放鬆、脫離數位、擁抱真實的趣味與生活感。

系列重點單品以品牌格紋為核心，運用沙米色、茄紫色及矢車菊藍帶來不同印象，男裝套裝則選用輕盈棉質府綢，印上了俏皮的忍冬粉海馬圖案，讓人不禁會心一笑；配件則以馬達加斯加全手工製作的Margate包款最為亮眼，運用酒椰棕櫚葉染製出格紋，搭配鉤織漁夫帽與包覆式太陽眼鏡，完成整套的夏日造型，下水或不下水？其實放鬆才是Burberry想告訴你最重要的夏日小事。

Burberry 粉白色Festival棉質混紡背心，15,900元。圖／Burberry提供

Burberry 茄紫色格紋Salcombe連帽外套，44,500元。圖／Burberry提供

英國男星Tom Blyth。圖／Burberry提供

Burberry 忍冬粉休閒剪裁海馬印花棉質襯衫，32,500元。圖／Burberry提供

Burberry 白色格紋裝飾比基尼，18,500元。圖／Burberry提供