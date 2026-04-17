燒肉攻進咖啡館！路易莎聯手牛角推8款聯名餐 最低69元開吃

台灣連鎖咖啡市場掀起跨界聯名新戰局。路易莎咖啡攜手日系燒肉品牌牛角日本燒肉專門店，將經典燒肉靈魂醬料帶入咖啡館餐食，即日起推出8款聯名新品，搶攻全天候用餐商機。

此次聯名以「蜂蜜黑胡椒嫩牛」與「牛角秘醬五花豬」為主，延伸出多元品項，包括麥香三明治、磚壓吐司、炊米堡與健康好食餐盒等，共計8款新品，價格在69元至140元間。其中，「蜂蜜黑胡椒嫩牛」主打蜂蜜甜潤結合黑胡椒辛香，呈現鹹甜交織、微辣帶勁的風味；「牛角秘醬五花豬」則以品牌招牌燒肉醬為基底，融合五花豬油脂香氣，打造濃厚甘甜的經典日式燒肉口感。

此外，同步推出飲品加購優惠， 凡購買任一聯名商品，可加價20元升級中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，加價40元可搭配中杯美式黑咖啡。