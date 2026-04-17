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AKIRA代言、李雅英最愛！今夏罐裝飲品變有趣 追星還要更健康

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
金車茶韻瞄準年輕世代推出日式無糖麥茶「纖麥茶」。圖/金車提供
金車茶韻瞄準年輕世代推出日式無糖麥茶「纖麥茶」。圖/金車提供

夏天來了，罐裝飲品進入熱銷季節，各家新品也變得更有趣。其中，AKIRA擔任UCC BLACK台灣首位品牌大使，啦啦隊女神李雅英也公開日常補給，金車茶韻則迎合新世代推出全新日式無糖麥茶「纖麥茶」。

UCC BLACK首度於台灣市場啟用品牌大使，業者表示，AKIRA所展現的專注、自律、穩健專業，與UCC BLACK對品質一絲不苟的堅持高度契合。談及此次合作，AKIRA説，「在日本成長過程中，UCC BLACK一直是讓人印象深刻的存在。對我而言，它不只是一款黑咖啡，更是一種對純粹風味的堅持。」他認為，黑咖啡看似簡單，卻正因為純粹，反而更考驗對細節的掌握。

UCC BLACK的275g全新包裝將於5月正式亮相，業者指出，除了延續原味185g無糖、無香料、日本原裝等核心特色，也將進一步提升風味的層次與深度，帶來更為濃郁且平衡的品飲體驗。

另一個亮點，是啦啦隊女神李雅英公開日常補給，也是近期來台的韓國GOT BIUM乳酸菌飲，小小一瓶包含膳食纖維2,000mg，有「蘋果奇異果風味」與「黑棗風味」兩款清爽果香口味，即日起於全台7-ELEVEN販售，原價每件99元，任選兩件158元。

金車茶韻也推出全新日式無糖麥茶「纖麥茶」，主打無糖、無咖啡因、無香料，精選三種大麥麥芽調配與每瓶5g膳食纖維，打造清爽順口、可全天飲用的日常茶飲新選擇。建議售價30元，目前已於各大通路陸續上架中。

GOT BIUM乳酸菌飲每瓶含有2,000mg膳食纖維，並主打零脂肪、零反式脂肪、零飽和脂肪的輕負擔配方。圖/SUNFRIEND MOUTH提供
GOT BIUM乳酸菌飲每瓶含有2,000mg膳食纖維，並主打零脂肪、零反式脂肪、零飽和脂肪的輕負擔配方。圖/SUNFRIEND MOUTH提供

黑咖啡專家UCC BLACK發表全新品牌概念「堅持純粹」。圖/UCC提供
黑咖啡專家UCC BLACK發表全新品牌概念「堅持純粹」。圖/UCC提供

日本 李雅英

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