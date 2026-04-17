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杜拜巧克力當禮服！晶華「侯爵夫人蛋糕」化身高訂服搶預購

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北晶華酒店今年推出兩款杜拜巧克力主題母親節蛋糕搶市。圖/晶華酒店提供
台北晶華酒店今年推出兩款杜拜巧克力主題母親節蛋糕搶市。圖/晶華酒店提供

母親節將至，隨著近期席捲全球甜點界的「杜拜巧克力」風潮延燒，台北晶華酒店今年推出兩款兼具話題與工藝之美的母親節限定蛋糕：「3D立體Marquise侯爵夫人—杜拜巧克力風華」與「杜拜巧克力絲絨」，以奢華風味結合精緻造型，搶攻母親節商機。

兩款母親節限定蛋糕即日起於「晶華美食到你家」平台開放預訂，4月30日至5月10日可至飯店一樓Regent Gift Shop取貨。

年年華麗登場的晶華經典代表作「3D立體Marquise侯爵夫人蛋糕」，今年主廚延續以法國路易王朝第一美女龐畢度侯爵夫人（Marquise de Pompadour）為靈感的優雅造型，將蛋糕長、寬17公分、高23公分的立體結構轉化為宛如高訂禮服般的視覺焦點。

其中，展開的裙襬是以開心果海綿蛋糕為基底，結合滋味濃郁的杜拜巧克力內餡以及質地滑順的開心果奶油慕斯，層層堆疊出豐富口感，外層則包覆光澤細緻的巧克力淋面並點綴開心果碎與巧克力花卉，呈現外層香滑、內層綿密且帶有酥脆餡心的多重風味。最後搭配自法國空運來台的侯爵夫人人偶，整體宛如一件可品嘗的藝術作品，兼具視覺張力與味覺深度，每個售價2,980元。

近來以堅果香氣與卡達伊夫（Kataifi）酥皮絲為特色的「杜拜巧克力」，因口感層次鮮明、外型華麗，在亞洲甜點市場迅速走紅。另一款「杜拜巧克力絲絨」即以杜拜巧克力為主角，蛋糕同樣採用開心果海綿為基底，堆疊杜拜巧克力抹醬與巧克力巴伐利亞慕斯，外覆柔亮巧克力淋面，入口濃郁卻不甜膩，內藏卡達伊夫酥脆口感，頂部撒上開心果碎並點綴金箔，展現低調奢華的風格，每款售價1,980元。

詳情及預訂可查詢「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/products/cid/1092

電話：02-2523-8000轉Regent Gift Shop

地址：台北市中山北路2段39巷3號

晶華經典代表作「3D立體侯爵夫人蛋糕」。圖/晶華酒店提供
晶華經典代表作「3D立體侯爵夫人蛋糕」。圖/晶華酒店提供

法國 晶華 杜拜巧克力

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