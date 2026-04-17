奠定陶瓷新頁 RADO新款Integral精密陶瓷40周年紀念款 啓後承先

堅硬、耐刮磨、有著多重物理優點的陶瓷今日已然是高級鐘表品牌的愛用材質，然奠定此一基礎的起點則是在距今40年前問世。瑞士手表品牌雷達（RADO）發表了Integral精密陶瓷系列周年紀念版，以此紀念1986年、全球首款運用高科技陶瓷且穩定量產的經典設計。

品牌執行長AdrianBosshard指出，陶瓷研發是一場長達40年的馬拉松，從初始的粉末與顏料，透過高壓與高溫的雙重前提下，蛻變出表款（表殼、表帶）僅次於鑽石且具親膚性的神奇材質，成為今日品牌重要的DNA。

事實上，RADO的Integral精密陶瓷腕表由於今年適逢問世40載，已有不少當年的愛好者迫不及待新款的面試，成為結婚周年的甜美見證。28乘39.8乘7.3毫米的尺寸，運用無邊框視覺設計，結合了黑色與黃金色金屬化處理，加上方形的表殼挑戰了傳統圓形為手表主要輪廓的印象，也像是陶瓷的耐用、有稜有角。

表款採用R279石英機芯，並帶來時間與日期顯示功能，後底蓋並刻上以「SINCE 1986, ANNIVERSARY EDITION」字樣，以紀念自1986年至今40載的雋永耐看、啓後承先。

1986年的Integral精密陶瓷表形象視覺，帶來未來與高科技感的聯想。圖／RADO提供

RADO Integral精密陶瓷系列40周年紀念表，82,300元。圖／RADO提供

表殼側面微微的弧度，讓正面看似方正的表款擁有更好的手腕服貼性。服貼性。圖／RADO提供

40周年特別紀念活動上，以金屬刀叉切割陶瓷的趣味畫面、帶出陶瓷堅硬與耐刮磨的特色。圖／RADO提供