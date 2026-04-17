聽新聞
0:00 / 0:00
奠定陶瓷新頁 RADO新款Integral精密陶瓷40周年紀念款 啓後承先
堅硬、耐刮磨、有著多重物理優點的陶瓷今日已然是高級鐘表品牌的愛用材質，然奠定此一基礎的起點則是在距今40年前問世。瑞士手表品牌雷達（RADO）發表了Integral精密陶瓷系列周年紀念版，以此紀念1986年、全球首款運用高科技陶瓷且穩定量產的經典設計。
品牌執行長AdrianBosshard指出，陶瓷研發是一場長達40年的馬拉松，從初始的粉末與顏料，透過高壓與高溫的雙重前提下，蛻變出表款（表殼、表帶）僅次於鑽石且具親膚性的神奇材質，成為今日品牌重要的DNA。
事實上，RADO的Integral精密陶瓷腕表由於今年適逢問世40載，已有不少當年的愛好者迫不及待新款的面試，成為結婚周年的甜美見證。28乘39.8乘7.3毫米的尺寸，運用無邊框視覺設計，結合了黑色與黃金色金屬化處理，加上方形的表殼挑戰了傳統圓形為手表主要輪廓的印象，也像是陶瓷的耐用、有稜有角。
表款採用R279石英機芯，並帶來時間與日期顯示功能，後底蓋並刻上以「SINCE 1986, ANNIVERSARY EDITION」字樣，以紀念自1986年至今40載的雋永耐看、啓後承先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。