瘋媽祖商機爆發！全聯、大全聯遶境行頭與應援補給一站備齊

農曆三月「瘋媽祖」向來是全台信徒最熱血的信仰盛事，其中「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」更被視為年度重頭戲，動輒吸引數十萬信眾隨行，場面壯觀。隨著遶境路線動輒數十甚至上百公里的長途步行，沿途補給、裝備與應援需求大幅提升，也帶動一波獨特的「進香經濟」。搶攻這股年度信仰熱潮商機，全聯與大全聯從穿戴裝備、隨行補給到收藏紀念，一站式集結多元商品。

繞境在走、行頭要有，大全聯幫你整套備齊。Q版媽祖肖像「主題印花短T」多種圖樣任選，4/17~5/7售價199元；「媽祖後背包」推出黑色、粉色等4種款式，其中「勇字款」更是繞境勇腳必備，輕巧又方便，4/17~5/7售價1,688元。同場加映多款創意積木，「白沙屯媽祖積木組合」除媽祖造型外，還可一次收集千里眼、順風耳公仔，5/7前特價788元；搭配「粉紅超跑積木組合」更具收藏價值，媽祖積木還可放入神轎之中，完整還原進香場景，「粉紅超跑積木組合」5/7前特價988元。此外還有「頭旗」、「娘傘」、「日月扇」、「香擔」等多款積木造型，不論單買或整套收藏，擺放家中或辦公室都療癒感十足。長途步行少不了舒緩小物，媽祖Q版包裝設計的「正光金絲貼涼感10片裝」、「正光金絲貼溫感8片裝」4/17~5/7特價109元，讓信眾隨時補給、一路輕鬆前行，媽祖平安貼，有貼有保庇！

全聯也同步推出多款媽祖限定包裝商品，讓補給更有儀式感。「味丹隨緣碗麵－紅燒嫩菇湯96g」以滿滿杏鮑菇搭配醇厚紅燒湯頭，素食也能吃得過癮，4/17~5/7每碗特價29元，2件特價54元，平均每件27元；隨時補充水分與電解質，「泰山純水700ml」4/23前單瓶15元，4件特價52元；「天然鎂100%海洋深層水600ml」4/15~5/7單瓶特價22元，2件特價29元；經典零食「77新貴派－花生144g(16gx9入)」也推出白沙屯媽祖聯名包裝，讓信眾在休息時刻也能感受滿滿庇佑，4/17~5/7特價45元。

此外，全聯預購也推出限量話題商品，母親節檔期主打「白沙屯媽祖－大片鱈魚燒60g」，以媽祖庇佑為靈感設計，象徵平安與好運，5/7前預購價109元，限量1,000組。端午預購檔期則推出收藏級酒款，「馬祖酒廠 白沙屯媽祖勇往直前紀念酒 600ml」以粉紅瓶身搭配24K金絲線勾勒媽祖神像，禮盒描繪信徒徒步進香意象，6/4前預購價1,999元，限量360組；另一款「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒56度 360ml」則以精緻針織手工轎套與擬真鑾轎造型瓷瓶打造，宛如迷你版粉紅超跑，6/4前預購價2,880元，限量420組，數量有限，信眾與收藏愛好者不妨把握機會，至門市預購入手。

搭上媽祖遶境熱潮，全聯小時達同步推出一系列期間限定優惠活動，「起駕日限定」4/17精選拜拜人氣商品「茉莉茶園 紅柚淺焙烏500ml」9元爆殺價，「老鷹紅豆銅鑼燒8入」下殺59元，限量開搶。4/12~4/26「香燈腳限定」於指定期間推出苗栗至嘉義沿線指定門市專屬優惠，輸入折扣碼單筆滿800元現折160元；另於6間結緣品據點加碼99元免運券，讓補給更輕鬆。同時「拜拜必備」泰山仙草蜜與八寶粥4/23前任選2組加碼送100福利點；此外蔬食商品4/23前也同步祭出優惠，凡購買友善商品與蔬食專區單筆滿399元即贈400福利點。從起駕日暖身到遶境沿線加碼應援全面展開，透過外送服務即時支援，讓香燈腳不論走到哪都能隨時補給、不中斷！