今夏最有「份量」的「圓潤的魔法 波特羅特展」來了！4月22日預售票搶先開賣

圓潤飽滿的筆觸，體積比例不按常理出牌，不僅人物呈現圓滾滾姿態，所畫的動物、水果也隨之膨脹，如此誇張又讓人會心一笑的畫作，正是來自哥倫比亞的藝術大師—費爾南多．波特羅（Fernando Botero）經典藝術作品。

波特羅以獨特的「膨脹美學」聞名世界，筆下的人事物都變成圓潤又充滿張力的存在，他曾說過「我畫的不是胖，而是對體積的讚美！」獨特的藝術表現，讓他成為當代最具特色與影響力的藝術家之一。

今夏，「圓潤的魔法 波特羅特展」將於6月19日首度在台展出！展覽集結高達118件最具「份量」、圓滾滾的作品，範圍涵蓋油畫、素描、水彩與立體雕塑，完整呈現波特羅的人生藝術歷程，告訴大家：「美，從來不是只有一種表現」。展覽也推出多元票種，包含預售單人票400元、預售雙人票780元、謝哲青講座套票999元（ https://reurl.cc/YDqqKx ），以及最殺限量600組的圓滾滾好友套票490元，更有專屬年輕學子優惠的文化幣青春票100元（需全額使用文化幣折抵），4月22日中午12點 udn售票網 、KKday搶先開賣，堪稱今年度最重量級、最療癒的展覽。

萬物皆可圓 — 波特羅式「圓滾滾風格」的誕生

波特羅出身於哥倫比亞麥德林，早年赴歐接觸西班牙大師與義大利文藝復興，奠定其藝術基礎；而故鄉拉丁美洲鮮豔的街頭色彩與豐富的文化生命，亦成為他創作的重要養分及靈感來源，但真正改變他風格的是年輕時畫的一把曼陀林琴，當時他靈機一動刻意將琴身中央的圓孔縮小，使樂器看起來彷彿向外膨脹，他進而重新思考比例與體積之間的關係，透過靜物反覆練習及試驗，波特羅式的「圓滾滾」美學就此誕生。

波特羅年輕時畫的一把曼陀林琴，開啟波特羅式的「圓滾滾」美學。 左：《自畫像》Fernando Botero, Self Portrait, 1975、右：《小提琴靜物》Fernando Botero, Still Life with Violin, 2000

顛覆「纖細」審美觀，「XXXXXL」膨脹美學席捲全球！

波特羅的「圓滾滾」主義貫穿他所有創作，從動物、靜物、人物肖像到宗教題材，展現獨樹一格的幽默感，讓觀眾一眼難忘之餘，更容易走進他的藝術世界。馬戲團系列作品中，熱鬧氛圍常夾雜小人物的憂鬱情感；宗教主題中的修女與神父，既非嚴肅批判，也非虔誠頌揚，而是透過誇張造型和幽默筆觸，把對神職人員的諷刺藏在圓潤龐大的身軀裡；向藝術大師致敬的系列作品，更將他特有的風格發揮得淋漓盡致，把西洋經典畫作變成全新視覺驚喜。

波特羅以他獨特的圓潤視角與細膩觀察，將他這生造訪過的城鎮與遇見的人事物，化成一幅幅充滿寓意的創作，看似簡單的表象，實則蘊含著深厚的藝術史素養，以及對線條、色彩與構圖完美追求的精神。

獨特的藝術表現，不只帶來幸福與療癒，更暗藏現實的幽默嘲諷。 左：《走繩雜耍者》Fernando Botero, Juggler on the Rope, 2007、中：《主教》Fernando Botero, A Bishop, 2002、右：《年輕女子肖像，致敬拉斐爾》Fernando Botero, After Raphael "La Fornarina" , 2013

超過百件畫作、立體雕塑，最幸福療癒的「重量級」作品首度登台

於今夏首度登台的「圓潤的魔法 波特羅特展」，將一口氣帶來超過百件巨型畫作與立體雕塑，展品內容豐富多元，展現波特羅不同時期的創作脈絡與風格作品，將是有史以來最大規模的波特羅作品完整呈現，邀請大家今夏一起沉浸在圓滾滾的無限魅力中！

今夏首度登台《圓潤的魔法 波特羅特展》，將一口氣帶來超過百件巨型畫作與立體雕塑。 左：《陽台前靜物》Fernando Botero, Still Life in Front of Balcony , 2000、中：《嘉年華 X》Fernando Botero, Carnival X, 2016、右：《狗》Fernando Botero, Dog, N,D

預售票將於4月22日開賣，預售單人票400元、預售雙人票780元、謝哲青講座套票999元（https://reurl.cc/YDqqKx），以及最殺、最限量的600組圓滾滾好友套票490元，更有專屬年輕學子優惠的文化幣青春票100元（需全額使用文化幣折抵），udn售票網（https://reurl.cc/3k44qO）、KKday搶先開賣，千萬不要錯過這場今夏最療癒的藝術盛事。

《圓潤的魔法 波特羅特展》

【展覽日期】2026.6.19-10.11

【展覽地點】國立中正紀念堂1展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【授權單位】Fernando Botero Foundation

【展覽官網】 https://uevent.udnfunlife.com/boterotaipei

【展覽FB 】 https://www.facebook.com/boterotaipei/

【展覽IG 】 https://www.instagram.com/botero_taipei

【票價資訊】