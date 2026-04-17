威士忌傳奇「神之鼻」將現身台北！大摩雪莉三桶17年全台首度亮相

蘇格蘭高地單一麥芽威士忌品牌「大摩（The Dalmore）」宣佈，將於4月21日及22日兩天，在台北美福大飯店盛大舉辦「大摩傳奇鉅作首映會」。擁有「神之鼻」美譽、在威士忌界服役超過半世紀的首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson），將睽違多年親自來台，帶領台灣收藏家深度體驗跨越兩世紀的釀酒哲學。

本次活動的重頭戲，莫過於全台首度亮相的全新作品「大摩雪莉三桶 17 年」。這款作品延續了經典雪莉三桶12年備受推崇的風味基因，卻在時光的淬鍊下更顯深邃。透過更長年分的熟成與極致精確的桶藝結構，該酒款精準捕捉了大摩標誌性的巧克力與柑橘芬芳，並在辛香料層次上展現出前所未見的厚實感。大摩與西班牙頂級雪莉酒廠González Byass ，維持近百年的深厚夥伴關係，這款17年作品正是在珍稀橡木桶中緩慢呼吸，才得以定義出當代雪莉桶威士忌的新高度。

為迎接這位傳奇釀酒師，首映會將以「時間的導演」為核心策展概念，理查・派特森將現場解構每一滴酒液背後的風土、蒸餾與木桶藝術。尚格酒業董事長奚大寧指出，台灣已成為大摩全球最重要的市場之一，高階單一麥芽威士忌的愛好者對品質有著極高的敏銳度。此次不僅是新品的全球首映，更是一場關於時間與藝術的感官對話，預期將再次強化大摩在台灣頂級威士忌市場的領航地位。

◎活動場次

．4/21(二) 晚宴場18:30-21:00 (18:30開放入場/ 19:00正式開始)

．4/22(三) 晚宴場18:30-21:00 (18:30開放入場/ 19:00正式開始)

．活動地點：台北美福大飯店2F Ball Room（臺北市中山區樂群二路55號）

．報名費用： 4,950元 /一位（含價值3,500元的美福主廚客製餐點，並尊獻《大摩雪莉三桶12年 700ml》乙瓶〔建議售價2,000元〕作為專屬伴手禮）

．尊榮禮遇：凡購票蒞臨之賓客，皆可獲贈《大摩雪莉三桶17年 700ml》專屬購酒禮遇，尊享優先入手年度鉅作的珍稀機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康