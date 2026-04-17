母親節大戰開打！巨城「年輕電競」吸客 SOGO「理性採購」抗通膨

母親節購物大戰正式鳴槍，新竹百貨業針對市場脈動出招。遠東巨城購物中心歡慶15周年，招商團隊鎖定消費力顯著提升的年輕族群，積極引進「曜越科技」、「UBstore 友均選物」等話題電競3C與潮流服飾；新竹SOGO則因應國際情勢與能源價格波動，主打「理性消費、策略採購」新常態，即日起率先啟動點數換金暖身，並於25日起祭出刷聯名卡最高14%的上半年最優回饋，全面滿足消費者邊買邊賺的抗漲需求。

遠東巨城營運長游欣宜表示，招商團隊觀察年輕族群消費力顯著提升，積極引進話題櫃位，包含科技3C「曜越科技」、「UBstore 友均選物等電競領先品牌及歐美辣妹服飾「Ananas Official」、棒球帽先驅「NEW ERA」等強化陣容，加上快閃店助攻；第一季業績較去年同期成長11%，展現強大的運營動能。接下來，上半年最受期待的「巨城BIG好刷 超級3%6%9%」強勢登場，最高享10.6% 回饋，搭配滿額禮及各大廠商加碼優惠，邀請民眾與母親一同前來，在巨城度過質感與實惠兼具的寵愛時光。

巨城購物中心指出，針對保養與穿搭需求，特別祭出香氛保養強打最低2.8折起，流行服飾同步推出5折起精選折扣，輕鬆打造百變風格。娛樂與放鬆需求也一次滿足，「集雅社」LG 77 吋 OLED 電視享5.9折最超值、「FUJI 按摩椅」AI 愛沙發下殺5.8折，搭配「YOGIBO」懶骨頭，讓宅家時光成為最極致的療癒享受。

巨城購物中心說，母親節聚餐首選，獨家餐飲有感加碼：期間跨日累計消費滿3000元送100元、滿6000元送300元電子抵用券，7樓各國主題餐廳亦同步推出節慶專屬套餐，「金色三麥」提前預訂即贈精美蛋糕，「糖朝」、「瓦城」、「姜滿堂」等多元異國風味齊聚，擄獲全家人挑剔的味蕾，為溫馨歡聚增添滿滿儀式感。

另外，巨城購物中心表示，話題美食4月23日起輪番上陣，北部到中部人氣名店齊聚，一場跨城市的美味巡禮。世界第一費南雪「HENRI CHARPENTIER」限時進駐1樓，甜點控必訪；4樓美食街眾多名店接力快閃，來自北投的歐式鄉村風甜點店「MU Pâtisserie」以精緻優雅的蛋糕外型與細膩風味征服甜點控。

新竹SOGO店長祝平政表示，今年母親節檔期已不只是節慶消費，而是上半年家庭支出規畫的重要節點。新竹SOGO啟動多重回饋，讓顧客可以在價格相對穩定的時期完成關鍵採購，推出扣快樂購點數200點換100元購物金，每人可換5張，限量1萬張，今天11點SOGO APP線上開搶；百貨服飾單日累計滿6000元送600元、大家電單筆滿1萬元送1000元、珠寶、名瓷、施舒雅、冷氣空調單筆滿1萬元送500元。

新竹SOGO指出，將於母親節檔期前集結七大品牌推出全新彩妝保養體驗會，包含全台僅三場的MAC輕親雲霧伸展台、DIOR癮誘水光與CHANEL雪紡輕霧持久等活動，邀請民眾近距離感受專業彩妝服務魅力。母親節檔期新竹SOGO蒐羅萬組美妝保養優惠組合，折扣最低下殺4折，如赫蓮娜「綠寶修護組」原價1萬9623元，優惠價7850元下殺4折，再加贈植萃綠寶修護精華乳8ml、雅詩蘭黛「白金級黑鑽松露金萃組」原價2萬5427元，優惠價1萬5960元下殺6.3折，再送雅詩蘭黛會員點數3萬2000點。

遠東巨城購物中心地下一樓「FUJI按摩椅」AI愛沙發下殺5.8折，特價39,800 元，原價69,800元。圖／遠東巨城購物中心提供