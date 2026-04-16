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速食南霸天「丹丹漢堡」又收一間！網友不捨：太突然了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹丹漢堡。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影
丹丹漢堡。圖／報系資料照，記者劉學聖攝影

被網友譽為「速食南霸天」的「丹丹漢堡」，一直是陪伴許多南部民眾成長的好夥伴，更是許多遊客至高雄台南必吃的特色速食。但是近期繼大社店、港和店陸續結束營業後，位於左營的「文慈店」也預告，將於4月30日劃下句點，令許多民眾不捨。

僅於南台灣設有分店的丹丹漢堡，提供有烤醬雞煲、鮮脆雞腿堡等堡類，還有麵線羹、排骨酥肉羹、鮮酥雞肉羹等羹湯品項，加上香酥米糕、可樂餅等特色餐點。創造出獨特的中西合併樂趣，成為南台灣極具代表性的連鎖速食。

丹丹漢堡文慈店位於左營區，鄰近新莊高中、高雄榮民總醫院等地標，一直是許多當地居民用餐的好去處。但近日該店發布結束營業公告，內容指出因店長個人生涯規劃，因此營業至4月30日。隨著消息出爐，粉絲也表示「太可惜了吧！！孩子以前常去吃的店」、「蛤！生意不錯呀～～希望後續有人來接手」、「太突然了吧」

高雄 台南 丹丹漢堡

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