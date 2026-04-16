vivo X300 Ultra來了！雙兩億畫素蔡司鏡頭＋增距鏡實現「口袋單眼」

手機攝影功能再攀高峰，vivo推出為創作者而生的全方位旗艦之作「影像V單」vivo X300 Ultra，首度搭載雙兩億畫素蔡司鏡頭，搭配全新「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」，打造橫跨14mm至400mm的全焦段影像鏡頭，並導入全焦段4K 120fps 10bit Log電影級錄影規格，同時提供極具彈性的色彩調色空間，真正實現創作自由，今天（4月16日）起至4月29日開放預購。

vivo X300 Ultra以專業相機的創作邏輯為設計起點，回歸攝影本質。14mm蔡司超廣角鏡頭透過大尺寸感光元件與精準光學設計，將超廣角鏡頭提升至可作為主力創作的影像工具，無論壯闊風景或空間敘事，皆能呈現具層次感與張力的畫面；35mm蔡司人文紀實鏡頭以貼近人眼視角的經典焦段，兼顧真實感與敘事性，並搭載CIPA 6.5專業級防手震；85mm蔡司雲台級長焦鏡頭結合CIPA7.0級防手震與進階光學調校，即便面對高速移動或遠距抓拍場景，也能實現精準追焦與清晰成像。

延續在影像領域的技術底蘊，vivo X300 Ultra同步推出兩款蔡司增距鏡：「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2」主打輕巧與高機動性，具備2.35倍放大倍率與96mm等效焦段，機身重量僅158g，媲美口紅般的精巧體積，讓創作者能隨身攜帶；「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」則支援等效400mm至8,100mm超長焦段的延伸拍攝應用，大幅提升拍攝覆蓋距離，無論觀演、觀賽、賞鳥或野外生態紀錄，皆能輕鬆在行動裝置上完成遠距構圖與畫面記錄。兩款增距鏡皆搭載3° OIS光學防手震技術，有效提升長焦拍攝穩定性。

vivo X300 Ultra以「口袋攝影機」為定位，讓行動裝置在拍照與錄影兩個層面，皆能穩定輸出專業等級作品。支援4K 120fps、10-bit Log專業錄影，並同步支援ARRI LogC3，搭配全新升級的vivo Log影像曲線，大幅拓展後製調色空間與創作彈性；提供多款電影感色彩風格直出，並搭載錄影調色盤系統，支援多維度色彩與風格微調，讓創作者可依拍攝需求自由切換影像表現。

同時導入專業導演模式，提供更直覺且精準的參數調節方式，結合蔡司大師鏡頭群配置，使影片創作在不同焦段間切換時。在聲音表現上，vivo X300 Ultra採用四麥定向收音系統，支援6大場景化收音模式，並針對演唱會等高噪環境進行優化。此外，vivo X300 Ultra亦支援全焦段4K 60fps電影色彩影片，內建9款電影級色彩風格。

vivo X300 Ultra搭載AI創作相機，內建多達30種創意效果，並依實際拍攝需求整合為情境化應用，讓創作者在不同環境下皆能快速取得合適且一致的影像表現。

採用6.82吋2K蔡司大師色彩螢幕LTPO的vivo X300 Ultra，配備6,600mAh藍海電池，支援100W極速閃充、40W無線閃充。在價格部分，16GB＋512GB共推出曠野綠、雪峰白、火山黑等3色，建議售價49,990元；16GB＋1TB共推出曠野綠、火山黑兩色，建議售價58,990元；16GB＋1TB攝影師套裝則推出火山黑一色，建議售價69,990元。

vivo X300 Ultra即日起至4月29日於指定通路正式開放預購，凡於官方體驗店預購vivo X300 Ultra（16GB＋512GB），出示任一品牌相機即享現折5,000元；曾預購vivo X300 Pro的V粉舊換新最高加碼再折5,000元。凡於官方體驗店選購vivo X300 Ultra任一機款，即可優先報名《大師講堂》vivo X300 Ultra×黃天仁時尚攝影課程。凡於官方體驗店、官方商城、指定電商通路預購vivo X300 Ultra 16GB+1TB版本，即可獲得vivo蔡司增距鏡Gen 2與專屬配件套裝。

vivo將於5月10日盛大舉辦年度粉絲活動「V粉嘉年華」，活動當天vivo年度代言人「告五人」」將驚喜現身，凡於全台指定通路預購vivo X300 Ultra即可獲得vivo V粉嘉年華門票，提前卡位專屬活動資格。

此外，vivo也同步發表另一款6.31吋纖薄機身的影像輕旗艦vivo X300 FE，搭載5,000萬畫素長焦鏡頭，並首次支援外接「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2」，全新AI視效功能帶來將近30種風格，預計6月在台灣上市。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

vivo X300 Ultra今天（4月16日）起正式在台灣開放預購。圖／vivo提供

vivo X300 Ultra搭配「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」突破望遠極限，支援400mm至8,100mm超長焦段，帶來焦距倍增的遠攝能力。圖／vivo提供

vivo X300 Ultra搭載AI創作相機，內建多達30種創意效果。圖／vivo提供

vivo X300 Ultra攝影師套裝。圖／vivo提供

vivo X300 Ultra首度搭載雙兩億畫素蔡司鏡頭，並搭配全新「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」與「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2」，構築完整的蔡司大師鏡頭群。圖／vivo提供