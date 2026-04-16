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星宇航空「巨無霸泡麵杯包」限量開賣 趣味造型藏著不限航點來回機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空攜手日清食品推出「巨無霸泡麵杯包」，獨特的圓筒結構與大容量設計，不僅是搶眼的收藏品，更是能穿梭於生活的實用單品。圖／星宇航空提供
星宇航空攜手日清食品推出「巨無霸泡麵杯包」，獨特的圓筒結構與大容量設計，不僅是搶眼的收藏品，更是能穿梭於生活的實用單品。圖／星宇航空提供

星宇航空上個月30日、31日開航台中東京.熊本航線時，準備了日清杯麵聯名的巨無霸泡麵杯包組合作為首航禮，充滿趣味的設計吸引不少粉絲許願購買。星宇航空今天正式宣布，在星宇小舖官網正式限量發售與日清食品合作的「巨無霸泡麵杯包」，不但內含三款聯名開發的杯麵，還有機會得到三張分別從台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點的來回機票

星宇航空表示，「巨無霸泡麵杯包」以日清經典杯麵造型為靈感，將杯身放大數倍打造成趣味背包，外觀巧妙融入飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素，讓旅客一看到這款「杯」包，就能隨時懷念起搭機看向窗外、享受高空的好心情。獨特的圓筒結構與大容量設計，讓它能輕鬆切換角色，不僅是搶眼的收藏品，更是能穿梭於生活的實用單品。

除了外型吸睛，內容物更是誠意滿滿，內含星宇航空與日清食品聯名開發，以亞洲航點為靈感的三款杯麵–日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功，每款口味各兩杯，每包共六杯。除此之外，星宇航空更隨機將三張免費機票兌換券藏入其中，讓粉絲有機會獲得台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點來回機票。「巨無霸泡麵杯包」售價NT$790，可至星宇小舖選購。

星宇航空透露，除了「巨無霸泡麵杯包」今天正式開賣，三款杯麵現可於星宇航空貴賓室享用，而其中的「日式經典豚骨味」更已正式加入長程航線的點心選項中，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行中品嚐道地的日式豚骨滋味。

星宇小舖官網正式限量發售與日清食品合作的「巨無霸泡麵杯包」，內含三款聯名開發的杯麵，還有機會得到三張分別從台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點的來回機票。圖／星宇航空提供
星宇小舖官網正式限量發售與日清食品合作的「巨無霸泡麵杯包」，內含三款聯名開發的杯麵，還有機會得到三張分別從台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點的來回機票。圖／星宇航空提供

「巨無霸泡麵杯包」以日清經典杯麵造型為靈感打造，將杯身放大數倍，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素。圖／星宇航空提供
「巨無霸泡麵杯包」以日清經典杯麵造型為靈感打造，將杯身放大數倍，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素。圖／星宇航空提供

熊本 星宇航空 機票 泡麵 日本

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