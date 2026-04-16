減排破60%！Apple公布年度環境報告 MacBook Neo創史上最低碳排紀錄

在世界地球日前夕，Apple公布了最新的年度環境進展報告。根據最新數據顯示，Apple已成功將全球溫室氣體總排放量相較於2015年的基準值減少了超過60%，這象徵著Apple在邁向「Apple 2030」碳中和目標的進程中，取得了階段性的重要里程碑。值得注意的是，儘管同期間Apple的營收成長超過75%，但透過積極的能源轉型與材料創新，Apple已成功證明業務成長與減碳目標不僅不衝突，更能在擴大產業影響力的同時減少對環境的負擔。

在今年的環境報告中，最受矚目的焦點無疑是全新發表的MacBook Neo，這款產品被定義為Apple「低碳設計」的巔峰之作，是目前為止碳排放最低的MacBook，其碳足跡比市面上競爭對手如Chromebook還要低至少25%。

MacBook Neo在製造材料的突破創下了多項紀錄，整體再生材料使用率高達60%，包括整體採用了90%的再生鋁金屬、電池採用100%再生鈷金屬，Apple也首次在MacBook Neo的電路板上全面使用100%再生金電鍍與再生錫焊料，以及所有磁石採用100%再生稀土元素，徹底體現了資源循環的理念。

除了材料本身，MacBook Neo的製造工藝也迎來了革命性改變，Apple透過一種材料效率更高的成形製程生產，取代了傳統的削切加工，透過精準壓制極薄的鋁材原料，MacBook Neo機身製造所需的鋁金屬量比以往減少了50%。這種工藝不僅節省了原材料，也大幅降低了金屬加工過程中的能源消耗。

在水資源保護方面，Apple 與供應商開發出強化的全新陽極氧化處理技術，將原本高耗水的製程轉變為封閉式水循環系統，使MacBook Neo生產過程中的水資源重複利用率達到70%。這項創新也推動了Apple「供應商清潔水資源計畫」的進展，2025年共節省了170億加侖淡水。

Apple的減碳策略不僅限於單一產品，更延伸至龐大的供應鏈。2025年，作為「供應商清潔能源計畫」的一部分，Apple的直接供應商去年共採購超過20吉瓦（GW）再生能源，產生逾3,800萬兆瓦時（MWh）電力。為了解決用戶端的碳足跡問題，Apple也代表用戶在世界各地投資風能、太陽能等再生能源專案，抵銷用戶充電、用電所產生的27%碳排放量，持續朝Apple 2030目標邁進。

儘管強調環保永續，Apple強調其產品並未在耐用性上妥協。MacBook Neo搭載了高效能的A18 Pro晶片，其卓越能效讓裝置無需風扇即可進行被動散熱，機身無多餘開孔的設計也大幅提升了防潑濺的能力，包括鍵盤、觸控板，USB-C連接埠也擁有與iPhone一樣的進水警示。

Apple在產品中擴大使用再生材料的同時，也正在開發新技術，以將裝置於生命週期結束時可回收的材料最大化。目前除了原本的Daisy拆解機器人、專門回收觸覺引擎中的稀土與金屬的Dave機器人、可將磁鐵從音訊模組中分離，進一步回收更多稀土元素的Taz機器人之外，Apple也宣布在加州先進回收中心推出一條全新世界級電子產品回收產線Cora，透過精密粉碎與先進感測技術，使材料回收率顯著高於業界基準。

即日起，Apple也特別推出地球日回收優惠，即日起至5月16日，於指定Apple零售店回收符合條件的Apple產品，即可享Apple AirPods或配件9折優惠。送至Apple免費回收的產品將經過詳細檢測，符合條件的裝置將送往Apple的先進回收系統進行進一步處理 ，共同為守護地球資源貢獻心力。

Cora是Apple在加州的新世代電子產品回收系統，可望自回收的Apple產品中達到更高的材料回收率。圖／Apple提供

Apple Fifth Avenue成為品牌史上第一間取得TRUE Zero Waste Certification認證的零售店。該認證表揚避免超過90%的廢棄物進入掩埋場的設施，展現Apple推動邁向零廢棄的成果。圖／Apple提供

顧客透過Apple回收不再使用的產品時，其裝置會經過嚴謹檢測。無法再使用或維修的產品與零組件，可能會送往Apple的先進回收系統，包括Daisy與Cora。圖／Apple提供

Apple已完成轉用100%纖維製包裝，實現2025年包裝去除塑膠的承諾。圖／Apple提供

Apple在特定零組件轉用再生材料方面達成多項目標，例如所有Apple設計的印刷電路板皆採用100%再生鍍金。圖／Apple提供