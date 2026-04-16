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酒迷必收！軒尼詩詹姆士干邑優雅登台 流線瓶身設計大師操刀
全球頂級干邑品牌軒尼詩（Hennessy）宣布，旗下「軒尼詩詹姆士（James Hennessy）干邑白蘭地」正式在台灣全面上市，即日起於全台精選菸酒及葡萄酒專門店正式發售，建議售價3,100元。
新酒款不僅是為了致敬品牌第二代接班人詹姆士・軒尼詩的無畏探索精神，更由第七代調和總藝師顏・費爾沃精心淬鍊，透過長年積累的精湛工藝，精準回應台灣烈酒市場近年對於高品質與現代風格的強烈需求。
詹姆士・軒尼詩深信「精髓常藏於冒險之中」，這份精神在酒液中得到了完美體現。這款干邑展現了極致的平衡感，初聞時帶有絲滑鮮明的香草與烘烤杏仁香氣，隨後交織著淡雅的煙燻與清新果香，層次豐富且餘韻悠長。無論是純飲或是加入大冰塊，都能感受到酒質在不同溫度與稀釋度下的細膩變化，為追求品味的都會族群提供了一種既有故事背景、又能展現獨特態度的優雅飲酒選擇。
除內在的醇厚酒質，外在的設計同樣令人矚目。軒尼詩特別邀請被譽為「為世界創造曲線的人」——全球頂尖工業設計師 Marc Newson 操刀瓶身。Newson 將其標誌性的流線型美學融入其中，特別在瓶身正面與背面下方引入橢圓形凹槽，不僅符合人體工學、取用時握感舒適，更象徵品牌如流水般的溫潤基因。這款兼具歷史底蘊與前衛設計的干邑，讓品飲不僅是感官的享受，更成為擺放於居家空間中的藝術品，定義出台灣干邑新時代的當代品味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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