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酒迷必收！軒尼詩詹姆士干邑優雅登台 流線瓶身設計大師操刀

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
由全球頂尖工業設計師Marc Newson操刀設計的瓶身，展現兼具美學與實用的當代設計語言。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由全球頂尖工業設計師Marc Newson操刀設計的瓶身，展現兼具美學與實用的當代設計語言。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級干邑品牌軒尼詩（Hennessy）宣布，旗下「軒尼詩詹姆士（James Hennessy）干邑白蘭地」正式在台灣全面上市，即日起於全台精選菸酒及葡萄酒專門店正式發售，建議售價3,100元。

新酒款不僅是為了致敬品牌第二代接班人詹姆士・軒尼詩的無畏探索精神，更由第七代調和總藝師顏・費爾沃精心淬鍊，透過長年積累的精湛工藝，精準回應台灣烈酒市場近年對於高品質與現代風格的強烈需求。

詹姆士・軒尼詩深信「精髓常藏於冒險之中」，這份精神在酒液中得到了完美體現。這款干邑展現了極致的平衡感，初聞時帶有絲滑鮮明的香草與烘烤杏仁香氣，隨後交織著淡雅的煙燻與清新果香，層次豐富且餘韻悠長。無論是純飲或是加入大冰塊，都能感受到酒質在不同溫度與稀釋度下的細膩變化，為追求品味的都會族群提供了一種既有故事背景、又能展現獨特態度的優雅飲酒選擇。

除內在的醇厚酒質，外在的設計同樣令人矚目。軒尼詩特別邀請被譽為「為世界創造曲線的人」——全球頂尖工業設計師 Marc Newson 操刀瓶身。Newson 將其標誌性的流線型美學融入其中，特別在瓶身正面與背面下方引入橢圓形凹槽，不僅符合人體工學、取用時握感舒適，更象徵品牌如流水般的溫潤基因。這款兼具歷史底蘊與前衛設計的干邑，讓品飲不僅是感官的享受，更成為擺放於居家空間中的藝術品，定義出台灣干邑新時代的當代品味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩詹姆士干邑白蘭地呈現柑橘與杏桃的清新果香融合馬達加斯加香草的甜美餘韻，為每一個值得記住的時刻增添優雅風采。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩詹姆士干邑白蘭地呈現柑橘與杏桃的清新果香融合馬達加斯加香草的甜美餘韻，為每一個值得記住的時刻增添優雅風采。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩詹姆士干邑白蘭地以Highball形式呈現，輕盈清爽、隨性自在，適合居家簡易調飲享用。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩詹姆士干邑白蘭地以Highball形式呈現，輕盈清爽、隨性自在，適合居家簡易調飲享用。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩詹姆士干邑白蘭地不受傳統框架定義，是懂得選擇、有自己品味地圖的現代探索者的理想之選。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
軒尼詩詹姆士干邑白蘭地不受傳統框架定義，是懂得選擇、有自己品味地圖的現代探索者的理想之選。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

軒尼詩 葡萄酒

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