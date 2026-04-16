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美式風味自由搭！Chili's主餐＋前菜＋飲料 388元起吃得到
美式餐飲代表品牌 Chili's 即日起宣布全面換新菜單，不僅帶來多款吸睛的新菜色，更祭出最具彈性的點餐策略。瞄準現代人追求高CP值與自主選擇的需求，此次改版最大亮點，莫過於全新推出的「3 for Me 超值自由配」。消費者僅需388元起，就能一次享有「一份主餐、一道前菜、一杯飲料」的澎湃體驗，不僅滿足午休時光的快速飽食需求，也讓下班後的聚會多了更輕盈、無負擔的選擇。
在自由配的組合中，Chili's保留了品牌經典的靈魂美味，包括人氣不敗的「原味漢堡」、充滿美式靈魂的「鄉村雞肉培根卡薩帝亞」以及招牌「經典酥炸雞柳」。對於追求口感層次的朋友，只需輕鬆加價75 元，便能升級為濃郁香氣的「紐奧良風味奶油嫩烤雞肉尖管麵」或是份量感十足的「燻辣香蒜墨西哥手撕豬肉拌飯」。
此外，菜單中也同步推出多款強強組合新菜，如一次提供三款特製沾醬的「脆片三重奏」，以及深受起司控喜愛的升級版「酥炸蜂蜜燻辣莫札瑞拉起司」，讓經典美式風味在細節中更顯豐富。
為了將用餐氛圍推向高潮，Chili's不僅在餐點下足功夫，即日起更同步舉辦為期一個月的「賓果樂」桌遊活動。凡於活動期間到店用餐，透過簡單的互動連線，即有機會獲得神秘好禮，將聚會樂趣延伸至餐桌之外。
Chili's表示，希望透過這波菜單與活動升級，讓每一位蒞臨的賓客，無論是犒賞自己的一人食光，或是好友間的歡聚時刻，都能在品味經典的同時，享受到最自由、過癮的美味體驗。
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