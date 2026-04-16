2026WWG／江詩丹頓縱橫四海獻全新超薄機芯 經典American 1921藍調新貌

2026年的鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches & Wonders Geneva）在日內瓦拉開序幕，擁有超過270年深厚製表歷史的江詩丹頓（Vacheron Constantin）今年以「Explore All Ways Possible」作為年度主題，發表一系列融合高階製表工藝與藝術美學的新作，也呼應了品牌創辦人François Constantin於1819年寫下的座右銘。

為了具象化「Explore All Ways Possible」的年度主題，江詩丹頓今年展場以及櫥窗特別攜手中國知名插畫師江杉（Shan Jiang）跨界合作。江杉擅長將其家鄉上海的都市氣息與傳統意象結合，其筆觸細膩且富想像力，透過他的視覺藝術，開啟一段融合技術、歷史與文化的廣闊探索旅程，為雲遊四海的壯志更增添了感性的色彩。

而呼應探索無限可能的主題，中文名為縱橫四海的Overseas自是今年焦點：新作從挑戰製表技術的超薄自動上鏈腕表、探索四方的Overseas Cardinal Points兩地時間系列，到充滿浪漫詩意的ÉGÉRIE月相Spring Blossom腕表，以及優雅重現的Historiques American 1921，江詩丹頓以當代的視角，重新定義了「Explore All Ways Possible」在不同面向的創新探索。

●巔峰之作：全新2550超薄機芯

從1955年厚度僅1.64毫米的1003機芯推出以來，江詩丹頓在超薄機芯領域的成就始終備受肯定。全新2550超薄自動上鏈機芯，歷時七年研發，機芯厚度僅2.4毫米，能提供長達80小時的動力儲存，是因為機芯採用創新的機械架構：將鉑金微型自動盤直接嵌入主夾板以節省空間，並採用懸浮式雙發條盒與緊湊式單槓桿齒輪系，打造出「上下疊置」的發條盒設計，不僅優化了扭矩輸出，更因共用一個發條盒蓋而厚度大減。

首發搭載這枚機芯的Overseas超薄自動上鏈腕表，整體厚度僅7.35毫米，是該系列史上最纖薄的作品。表殼與表鏈首度採用鉑金打造，搭配極具復古韻味的鮭魚色旭日紋噴砂表盤，優雅精美的配色向品牌1940年代的歷史傳承致敬，限量編號255枚。

●縱橫四海：四方四色兩地時間

回應探險家兼攝影師Cory Richards的啟發在登頂珠穆朗瑪峰時對精密時計的極致要求，因而誕生的Overseas Cardinal Points兩地時間腕表，無疑是「Explore All Ways Possible」年度主題的最佳體現。全系列共4款腕表，表盤共四款配色，分別代表羅盤上的基本方位及其獨特景致：白色象徵冰天雪地的北方、棕色展現遼闊平原的南方、綠色代表茂密叢林的西方，而藍色則是海天一色的東方。

全系列均以輕盈耐用的鈦金屬打造41毫米表殼，並由品牌自製5110 DT/3自動上鏈機芯所驅動，22K金自動盤更裝飾風向玫瑰羅盤圖案的。除了精準顯示當地時間外，一眼可辨的橙色箭型指針指示家鄉時間與晝夜變化；腕表配專利的表帶快拆系統，隨附鈦金屬表鍊、橙色橡膠表帶與表盤同色橡膠表帶，無需工具即可在三種風格間輕鬆切換。

●經典回歸 繁花盛放

對於熟悉江詩丹頓的鐘表收藏家來說，Historiques American 1921永遠有其不可取代的地位。這款誕生於「咆哮的二十年代」的不對稱表盤時計，起初是為了方便駕駛者無需轉動手腕即可讀時而設計的「司機腕表」。這款眾所矚目的別緻設計，今年透過Historiques系列再度回歸，全新版本維持了經典的枕形表殼與傾斜45度的表盤佈局，搭配全新的銀色粒紋表盤與亮藍色阿拉伯數字時標與18K金藍色指針，搭載品牌自製的4400 AS手動上鏈機芯，配仿舊處理深藍色小牛皮表帶，提供36.5毫米與40毫米兩種尺寸選擇。

限量發行100枚的ÉGÉRIE月相Spring Blossom腕表則是一首獻給女性的粉色情詩。誕生於2020年的ÉGÉRIE系列，創作經常受到高級訂製時裝（Haute Couture）的啟發。2026年推出的這款新作，在粉色粒面小牛皮表帶上裝飾手工微繪的繁花圖案，是江詩丹頓首度將微繪工藝從表盤延伸至表帶之上。搭配淺粉色珍珠貝母表盤上的褶皺紋飾，巧妙模擬了高級禮服旋轉時的裙擺，而偏心設計的月相顯示則在金邊雲朵中若隱若現，散發出優雅而靈動的女性氣息。

●藝術大師：羅浮宮續篇

江詩丹頓與羅浮宮自2019年正式建立藝術與文化合作夥伴關係，今年品牌再度續寫精彩篇章，推出四款MÉTIERS D'ART藝術大師系列 Tribute to great civilisations腕表，分別致敬古埃及法老時期、亞述帝國、古希臘和羅馬帝國這四大輝煌燦爛的古代文明。江詩丹頓首度挑戰使用與羅浮宮館藏原作同質同源的石材進行寶石精雕，如產自希臘小島的帕羅斯大理石或西奈半島的石灰岩砂岩，以重現雕像的立體質感；系列薈萃手工雕刻、微砌馬賽克、細鑲工藝、內填琺瑯、佛朗克琺瑯及金質鑲貼等多達九種精美技法。

四款新作包括，展現法老神秘的側面輪廓並以古埃及項鍊的寶石內嵌裝飾為靈感的阿肯那頓半身像；以精雕石材再現人首翼獸，搭配紅瑪瑙鑲嵌與紅色佛朗克琺瑯底盤的薩爾貢二世的拉瑪蘇神像；以潔白大理石雕琢並採用寶石細鑲與黑色無指針的2460 G4/2自動上鏈機芯，保留表面為完整畫布。每一枚腕表均限量發行15枚。

MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表 — Athéna de Velletri 維萊特裡的雅典娜，42毫米18K白金錶殼、2460 G4/2機芯，限量發行15枚。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表推出40毫米與36.5毫米兩種尺寸選擇。圖／江詩丹頓提供

MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表 — Tibre de l’Iseum Campense 台伯河神像，42毫米18K白金錶殼、2460 G4/2機芯，限量發行15枚。圖／江詩丹頓提供

中國知名插畫家江杉為江詩丹頓打造的展場櫥窗。圖／江詩丹頓提供

發行100枚的Égérie月相Spring Blossom腕表，隨附專屬腕表收納皮袋和表帶收納盒，附贈兩條可快速替換表帶，一

條為亮面鱷魚皮表帶，另一條為飾有羅紋織物表帶，皆搭配粉紅金表扣。圖／江詩丹頓提供

Égérie月相Spring Blossom腕表，37毫米18K 5N粉紅金表殼、粉色珍珠貝母表盤、1088 L自動上鏈機芯，配搭柔軟粒面小牛皮表帶飾以手工微繪的精緻花卉，限量發行100枚。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 北方款，41毫米鈦金屬表殼配白色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 南方款，41毫米鈦金屬表殼配棕色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表北方款與南方款。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 北方款，41毫米鈦金屬表殼配白色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 西方款，41毫米鈦金屬表殼配綠色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

搭載全新自製2550超薄機芯的Overseas超薄自動上鏈腕表為該系列史上最纖薄的表款。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表推出40毫米與36.5毫米兩種尺寸選擇。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 西方款，41毫米鈦金屬表殼配綠色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓展場特別攜手中國知名插畫家江杉（Shan Jiang）跨界合作。圖／江詩丹頓提供

Égérie月相Spring Blossom腕表，37毫米18K 5N粉紅金表殼、粉色珍珠貝母表盤、1088 L自動上鏈機芯，配搭柔軟粒面小牛皮表帶飾以手工微繪的精緻花卉，限量發行100枚。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 南方款，41毫米鈦金屬表殼配棕色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

Égérie月相Spring Blossom腕表，37毫米18K 5N粉紅金表殼、粉色珍珠貝母表盤、1088 L自動上鏈機芯，配搭柔軟粒面小牛皮表帶飾以手工微繪的精緻花卉，限量發行100枚。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表– 東方款，41毫米鈦金屬表殼配藍色面盤、5110 DT/3機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

中國知名插畫家江杉為江詩丹頓打造的展場櫥窗。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表，36.5毫米18K 5N粉紅金表殼、4400 AS機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

搭載全新自製2550超薄機芯的Overseas超薄自動上鏈鉑金腕表，限量發行255枚，並鐫刻獨立編號。圖／江詩丹頓提供

Overseas Cardinal Points兩地時間腕表供提供對應東西南北的4款不同面盤色調。圖／江詩丹頓提供

中國知名插畫家江杉為江詩丹頓打造的展場櫥窗。圖／江詩丹頓提供

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕錶，45毫米18K 4N粉紅金錶殼、2755 TMR SQ機芯，日內瓦印記認證、獨一無二的時計。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表，36.5毫米18K 5N粉紅金表殼、4400 AS機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

Historiques American 1921腕表，40毫米18K 5N粉紅金表殼、4400 AS機芯，日內瓦印記認證。圖／江詩丹頓提供

MÉTIERS D'ART藝術大師系列Tribute to great civilisations腕表 — Buste d'Akhénaton阿肯那頓半身像，42毫米18K白金錶殼、2460 G4/2機芯，限量發行15枚。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓全新自製2550超薄機芯。圖／江詩丹頓提供

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪鏤雕腕錶，45毫米18K 4N粉紅金錶殼、2755 TMR SQ機芯，日內瓦印記認證、獨一無二的時計。圖／江詩丹頓提供

中國知名插畫家江杉為江詩丹頓打造的展場櫥窗。圖／江詩丹頓提供

搭載全新自製2550超薄機芯的Overseas超薄自動上鏈鉑金腕表，限量發行255枚，並鐫刻獨立編號。圖／江詩丹頓提供