台灣人每月不止訂一個OTT TV 台灣大「影音多享組」年增逾四成

台灣觀眾愛看影音內容，每個月不止訂一個OTT TV串流服務，台灣大哥大近年打造「影音多享組」，組合國內外OTT TV，推升上線量年增逾四成，台灣大今日更宣布納入Prime Video，一次組合三大國際串流影音平台Disney+、HBO Max與Prime Video。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）2025年年通訊傳播市場報告亦指出，台灣觀眾平均每月訂閱1.57個串流服務，且近三成透過電信通路付費，顯示多平台影音需求與電信整合趨勢同步成長。

看準需求，台灣大表示，影音服務持續擴展，今年第1季台灣大哥大「影音多享組」上線量較去年同期大幅增加41%，延續此動能，台灣大宣布旗下獨家「影音多享組」全面升級，推出全新組合方案，首度納入Prime Video，打造全台灣首創結合Disney+、HBO Max與Prime Video的三大國際串流影音平台組合包，進一步強化「一站式訂閱、一站式付款」的服務體驗。

台灣大表示，現訂閱即享最低63折優惠，月付420元（原價674元）起，即可暢看漫威、DC及話題反英雄影集等熱門內容。

台灣大指出，另提供「Disney+、Prime Video」雙享組每月320元（原價454元），以及「HBO Max、Prime Video」雙享組每月270元（原價389元）等優惠組合。

此外，備受歡迎的Netflix、HBO Max、MyVideo三享組，台灣大表示，售價500元（原價855元），相當於59折優惠。5月31日前訂閱指定影音多享組方案，還可以登錄獲得Disney+、HBO Max、Prime Video品牌好禮，包含漫威手機掛繩、桌上型電風扇、保溫杯、托特包等，數量有限，送完為止。

台灣大表示，新加入的Prime Video平台原創內容持續擴展，延續多元題材布局，根據數據網站FlixPatrol分析，浪漫韓劇《春日狂熱》連續5周登上電視類前10名，並於美國、英國及歐洲等47個地區奪冠；原創美劇《青年夏洛克》由蓋·瑞奇執導，融合動作與推理解謎元素，首播即登上台灣收視冠軍。《黑袍糾察隊》第五季熱播延續高張力話題，屠夫（Butcher）將利用病毒對抗統治世界的護國超人（Homelander），雙方將迎來最終決戰。「韓劇女王」朴敏英繼《和我老公結婚吧》後再次擔當大女主，演出最美殺人嫌疑犯的《魔女之吻》。

此外，《異塵餘生》改編自經典遊戲IP，打造末日後重建文明的世界觀，並拿下爛番茄93%好評；《犯罪101》則是集結「雷神」克里斯·漢斯沃和「浩克」馬克·盧法洛共同飾演的犯罪動作片，以洛杉磯為背景展開一場交織命運的劫案故事。《摩登情愛》(Modern Love)改編自《紐約時報》人氣專欄，以單元劇形式描繪多元情感關係更有《穿著Prada的惡魔》安海瑟薇演出。