蟹粉戈渣、百花釀海參皇！朧粵春季新菜 重現粵式經典宴席料理

春季到來，「朧粵中餐廳」即日起由行政主廚胡福春以70年代經典粵菜為出發，推出限量宴席《山韻海味‧福饗春宴》，將多道昔日宴席名饌與正宗粵式功夫老菜，揉合當代飲食文化潮流與細膩手法，優雅重現於餐桌之上。

順應粵菜「不時不食」的飲食哲學，呼應春季溫補之道，菜色從冬令厚補轉為春季清養，以「清補、潤體」為核心，並嚴選花膠、海參、甲魚、鮑魚、鯧魚等富含膠質與鮮味的海味珍材，展現食材本味。同時，還融入陳皮、韭黃、蔥、薑與胡椒等食材，提香醒味並提昇整體風味層次與張力。

「蟹粉戈渣」將經典戈渣融入自製手拆蟹粉，外層金黃輕酥，內裡柔滑細膩，並帶有馥郁蟹香。「十五年陳皮花膠筒胡椒燉鴨」取火腿、老雞、豬肉、陳皮與鴨等多種食材慢火煲製成底湯，並添加整鴨、陳皮及花膠筒蒸燉入味，滋味甘醇溫潤，餘韻悠長。另道「砂鍋鹽焗南非鮮鮑」選用五頭南非鮮鮑，以薑、蔥、鹽稍微撈拌，接著以粗鹽封焗，並搭配自製蔥鹽提香，展現顯食材本味與肉質鮮彈口感。

選用澳洲海參為主角的「蝦籽百花釀海參皇」，在海參中鑲入百花蝦漿，先蒸再以鮑汁細火煨燜，最後點綴蝦籽提鮮，能夠品嚐柔韌滑潤的口感與細緻風味。「紅燒甲魚鹿筋」則取甲魚去殼斬件，再與冬菇、燒腩仔、鹿筋一同費時燜扣，使膠質與醬香充分融合，口感充滿樂趣並具有濃郁滋味。

除此之外，本次《山韻海味‧福饗春宴》還包括有兼具蟹肉鮮甜與酒香的「醉蟹涼」、魚肉細緻的「韭黃大地油泡鯧魚球」、傳統宴席大菜代表「脆皮糯米雞」等各具特色的料理，每位5,000元，需於3日前預定。

紅燒甲魚鹿筋。記者陳睿中／攝影

砂鍋鹽焗南非鮮鮑。記者陳睿中／攝影

蝦籽百花釀海參皇。記者陳睿中／攝影

脆皮糯米雞。記者陳睿中／攝影

韭黃大地油泡鯧魚球。記者陳睿中／攝影