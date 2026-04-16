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一周只開4天！君悅茶苑攜手「巧克力界LV」 全台首見純素法式甜點

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
茶苑每周四至周日限定，提供逾30道綠色美饌吃到飽。圖/台北君悅酒店提供
茶苑每周四至周日限定，提供逾30道綠色美饌吃到飽。圖/台北君悅酒店提供

隨著永續飲食成為全球餐飲新趨勢，位於台北君悅酒店的蔬食自助餐廳「茶苑」推出期間限定跨界合作。即日起至5月31日（每周四至周日），餐廳攜手擁有「巧克力界LV」美譽的Weiss Chocolate，打造「植系風潮・蔬食饗宴」，首度在台推出純素法式甜點系列，結合綠色餐桌理念與精品甜點工藝。

此次由酒店執行總主廚陳萬欽、點心房行政主廚陳建佑與Weiss品牌大使Richard Hawke共同設計菜單，挑戰「Vegan純素甜點」，打破傳統甜點必要的雞蛋、奶油與吉利丁，改以天然果膠、植物油脂與頂級可可建構新風味。

活動期間推出7款純素甜點，其中「粉漾莓果慕斯」與「芒果百香塔」為Richard Hawke專為台灣市場設計，搭配茶苑超過30道蔬食料理吃到飽，如人氣高麗捲心菜、綠色威靈頓、現切爐烤彩蔬與小農花草茶等，每位1,280元＋10%。

同步於Baguette禮品烘焙坊限時推出3款純素蛋糕，包括晨光杏仁、70%黑耀可可塔與暖香紅蘿蔔蛋糕。

此外，響應4月22日世界地球日，餐廳也祭出三重優惠：5月31日前用餐並完成問券可抽「茶苑蔬食自助饗宴」買一送一餐券、全麥吐司禮袋與保鮮盒；凱悅天地會員享9折；4月30日前加入官方LINE再贈多肉植物盆栽。

疫情期間崛起的「茶苑」，以「當季食材、原型料理、簡約烹調」為核心，開展出台灣蔬食料理的新高度，2025年更成為全台首間取得英國Food Made Good認證的五星級飯店餐廳，業者表示，將持續以蔬食連結國際永續潮流。

法國「巧克力界 LV」Weiss品牌大使Richard Hawke即日起客座茶苑，首獻7款法式純素甜點。圖/台北君悅酒店提供
法國「巧克力界 LV」Weiss品牌大使Richard Hawke即日起客座茶苑，首獻7款法式純素甜點。圖/台北君悅酒店提供

茶苑招牌菜必嘗多彩碗poke bowl、高麗菜捲、綠色威靈頓。圖/台北君悅酒店提供
茶苑招牌菜必嘗多彩碗poke bowl、高麗菜捲、綠色威靈頓。圖/台北君悅酒店提供

專為台灣打造的「粉漾莓果慕斯」，可細品水果的酸甜純粹。圖/台北君悅酒店提供
專為台灣打造的「粉漾莓果慕斯」，可細品水果的酸甜純粹。圖/台北君悅酒店提供

「濃醇胡桃布朗尼」入口苦甜交織、誘人難忘。圖/台北君悅酒店提供
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甜點 巧克力

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