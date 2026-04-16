一周只開4天！君悅茶苑攜手「巧克力界LV」 全台首見純素法式甜點

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）展場中央，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）打造了一座天文學家的花園，穆拉諾玻璃樹葉與琺瑯蘆葦叢間展示著今年一系列受到宇宙星空啟發的新作，提花布料裝飾的壁面上點綴著華麗的金線刺繡與大小各色由Limoges燒製的立體陶瓷小花，漫步在星象房與天文圖書館之間，可沈浸欣賞梵克雅寶將人們對浩瀚天幕及璀璨星河的嚮往，以精湛工藝捕捉於方寸之中的精心傑作。

2026-04-16 17:18