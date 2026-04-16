2026WWG／日月浪漫競逐、七夕戀人相會 梵克雅寶極致工藝捕捉詩意宇宙

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）展場中央，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）打造了一座天文學家的花園，穆拉諾玻璃樹葉與琺瑯蘆葦叢間展示著今年一系列受到宇宙星空啟發的新作，提花布料裝飾的壁面上點綴著華麗的金線刺繡與大小各色由Limoges燒製的立體陶瓷小花，漫步在星象房與天文圖書館之間，可沈浸欣賞梵克雅寶將人們對浩瀚天幕及璀璨星河的嚮往，以精湛工藝捕捉於方寸之中的精心傑作。

●晝夜與月相的華麗弧旋：Midnight Jour Nuit Phase de Lune

首度將日夜顯示與實時月相功能結合的詩意複雜功能腕表Midnight Jour Nuit Phase de Lune，延續了品牌自2008年起著名的Jour Nuit系列的創作：在璣鏤飾紋珍珠母貝似綿延起伏的大地上，日間，璣鏤飾紋的金質太陽在黑色砂金石玻璃的天幕漫步；日暮後，白色珍珠母貝皎月冉冉上升。與過往Jour Nuit系列24小時日夜轉盤不同的是，這次的月亮是每29.5天一循環的「實時月相」：初一見到的是新月、十五則見滿月，陰晴圓缺依序變化。

而在白日當空之際，若想知道今日月相，只需輕按8點位置按鈕，表盤會啟動按需動態模組，進行長達10秒的360度旋轉，讓明月在星夜下踏出迴旋舞步。如此精美浪漫的構思，共耗時四年研發，24小時日夜轉盤與實時月相裝置雙重複雜功能，以層疊方式建構於機芯中，然而最大的挑戰中在於按需動態模組的研發，因為每次啟動就會有10秒鐘的月相演繹，需要避免隨著時間轉動變化的實時月相顯示在多次啟動後出現任何誤差；同時轉盤需要保持輕盈減少摩擦，而表盤的多層結構亦須維持纖薄。

在表盤上上演的是在地球上看見的天空，而翻至背面，白K金底蓋鐫刻月球表面，鑲嵌的透視的藍寶石水晶，描繪的是從月球回望地球的視角，在自動盤上，琺瑯勾勒地球的意象，伴隨微繪的水星、金星、火星，於璣鏤飾紋上綻放光華。

● 非凡工藝之美

在星河上纏綿愛戀的七夕傳說牛郎織女，則啟發了今年兩款Extraordinary Dials非凡表盤新作：藍色調的Lady Rencontre Céleste刻畫相聚的一刻，粉紫色調Lady Retrouvailles Célestes描繪分離的別緒；代表同名星體的牛郎和織女，在兩枚腕表上重演七夕相聚和鵲橋惜別的動人場面。兩枚腕表各限量8只。

為重現銀河兩岸的相聚與離愁，梵克雅寶運用了寶石鑲嵌、源自16世紀的古老墨彩琺瑯、內填琺瑯及彩繪玻璃琺瑯多種技法。藍色調的Lady Rencontre Céleste層疊10層的工藝結構，粉色調的Lady Retrouvailles Célestes則有多達14層工藝堆砌於指甲到小的面盤中，精美絕倫。其中，織女輕盈的衣裳由彩繪玻璃琺瑯勾勒，透光後呈現出玲瓏剔透的效果。梵克雅寶更自耗時兩年開發出專利的技術，能直接在彩繪玻璃琺瑯上鑲嵌寶石，摒棄了傳統的金屬鑲座，讓鑽石彷彿星辰閃爍在捲起的雲海之中。

2018年推出的Midnight Heure dici & Heure d'ailleurs雙時區腕表，今年進一步體現了梵克雅寶在琺瑯工藝的革命性突破。為了能創造像紅寶石一樣同時具有溫暖色調和冷冽底蘊的光彩，梵克雅寶的日內瓦琺瑯工坊開發出一種前所未見的「琥珀棕色」，能隨光線閃爍溫煦或冷冽色彩的釉彩。

搭載跳動小時窗與逆跳分針機芯的這款雙時區腕表，表盤上的魚鱗紋與放射璣鏤飾紋，則是借鏡玻璃吹製技術才得以在厚實的琺瑯層中塑形而不會損壞材質，讓所在地與異地時間在琥珀色的流光中優雅交替。

● 時間的瑰麗體現：Ludo Secret 與 Perlée

珠寶表則以截然不同的方式向浩瀚宇宙致敬。全新Ludo Secret神秘表重新演繹了1934年面世的Ludo手鐲。表帶以黃K金磚塊鉸件拼湊，柔軟靈動如高級訂製服的細緻網紗；兩枚碩大的新月圖騰則精選色澤一致、清澈純淨的藍寶石鑲嵌而成。當同時按下帶扣，才能看到隱藏其下的珍珠母貝表盤顯示的時間。

而廣受歡迎的Perlée腕表，則換上了同樣由穆拉諾製作、帶有放射飾紋的藍色砂金玻璃表盤，彷彿星燦點點的浩瀚夜空，值得一提的是，這款深邃的藍色砂金石，是穆拉諾特為梵克雅寶特別調製的顏色，在23毫米的白K金圓潤表殼中，兩行精細拋光的金質圓珠簇擁，完美詮釋了極簡與奢華的平衡。

梵克雅寶為Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs腕表特別研發出隨光線閃爍溫煦或冷冽色彩的琥珀棕色釉彩。圖／梵克雅寶提供

Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表18:10顯示日月交會之際；白K金、黃K金、白色珍珠母貝、砂金玻璃、自動上鏈機芯，搭載一枚結合月相顯示及日/夜顯示的機械模組、按需動態模組。圖／梵克雅寶提供

工匠在製作Lady Retrouvailles Célestes腕表表盤時運用專利技術，在彩繪玻璃琺瑯雲朵上直接鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供

Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表夜晚22:10顯示月懸高空的狀況；白K金、黃K金、白色珍珠母貝、砂金玻璃、自動上鏈機芯，搭載一枚結合月相顯示及日/夜顯示的機械模組、按需動態模組。圖／梵克雅寶提供

Ludo Secret腕表，黃K金、藍寶石、白色珍珠母貝、瑞士製石英機芯。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶2026 Watches and Wonders展場空景照。圖／梵克雅寶提供

Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs腕表，玫瑰金、琺瑯、 自動上鏈機械機芯，配備雙時區及跳動小時顯示和逆跳分針。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶2026 Watches and Wonders展場空景照。圖／梵克雅寶提供

Lady Retrouvailles Célestes腕表，玫瑰金、白K金、粉紅剛玉、白色珍珠母貝、鑽石、琺瑯、微型彩繪、、手上鍊機芯。圖／梵克雅寶提供

Lady Rencontre Céleste腕表，白K金、藍寶石、白色珍珠母貝、鑽石、琺瑯、微型彩繪、手上鍊機芯。圖／梵克雅寶提供

Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表早晨10:10顯示太陽升起的狀況；白K金、黃K金、白色珍珠母貝、砂金玻璃、自動上鏈機芯，搭載一枚結合月相顯示及日/夜顯示的機械模組、按需動態模組。圖／梵克雅寶提供

Lady Retrouvailles Célestes腕表，玫瑰金、白K金、粉紅剛玉、白色珍珠母貝、鑽石、琺瑯、微型彩繪、、手上鍊機芯。圖／梵克雅寶提供

工匠為Lady Rencontre Céleste腕表上的一雙戀人鑲嵌玫瑰切割鑽石臉龐。圖／梵克雅寶提供

Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表結合日月顯示與實時月相兩種複雜功能。圖／梵克雅寶提供

組裝Midnight Jour Nuit Phase de Lune表底蓋，描繪從月球回望地球的視角。圖／梵克雅寶提供

Perlée腕表，23毫米白K金、砂金玻璃、鑽石、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供