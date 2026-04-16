快訊

台積電法說會／談AI封裝競爭 魏哲家：不把任何生意留在桌上

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

Hearts On Fire璀璨30載 全新Dream Collection星窗映照女性自信之光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2026適逢Hearts On Fire成立30周年，品牌發表全新Dream Collecition珠寶，主打日常、實穿。圖／Hearts On Fire提供
2026適逢Hearts On Fire成立30周年，品牌發表全新Dream Collecition珠寶，主打日常、實穿。圖／Hearts On Fire提供

創立於1996年的美國珠寶品牌Hearts On Fire正式邁入璀璨30週年里程碑，品牌過去強調全世界車工最完美的鑽石」為號召，近日並發表了「What’s Your Signature?」形象視覺，鼓勵女性展現自我，更發表全新Dream Collection系列，結合鏤空星窗，展現每一位女性獨一無二的自信與存在。

Hearts On Fire從1996年創立以來，品牌始終強調嚴選高等級鑽石品質，同時Hearts On Fire並訴求在全球無光學瑕疵的鑽石原石中，僅挑選不到0.1%的高品質運用在珠寶上。Hearts On Fire是由創辦人Glenn和Susan Rothman於美國波士頓創立，1999年發表首個鑽石系列、2006年與Victoria's Secret合作，打造價值650萬美元的Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra，成為全球最閃、最昂貴內衣；2008年，品牌運用總重逾1,000克拉的超過3,300顆鑽石，為艾美獎的60周年推出鑽石吊燈，而2026年適逢品牌30周年紀，Hearts On Fire並發表了Dream Collection珠寶，從星辰宇宙得到靈感，轉譯成女性內在的閃耀象徵。

全新Dream Collection珠寶回歸鑽石本質，選擇以玫瑰或黃金並透過包鑲形式溫柔包覆鑽石，此種圓融輪廓一如浩瀚宇宙中的星宿，彼此串連自成一方閃爍星系。黃金或玫瑰金圓形的背後再加以鏤空迷你星「窗」，因此光線可無礙穿越，一如每位女性的獨立自由。全系列包含鎖骨鍊、鑽石項鍊、耳骨夾、耳環、戒指等多元品項，其中開放式手環並採用記憶金屬，可讓每一次的配戴越來越上手，其中一款鑽石耳環更可以扣夾的方式轉化成垂直的流動線條、或圈成圓形，不僅像是阿拉伯數字的0與1，更帶有無限（0）與獨一無二（1）的聯想。

最高單價為一款黃K金的鑽石鎖骨鍊，鑽石選用總重約4.10克拉，訂價約111萬5,000元，最「輕巧」入門款則為一件黃金鑲鑽耳骨夾、選用鑽石約0.15克拉，訂價62,000元。全系列已於即日起正式上市，可洽全台Hearts On Fire專門店洽詢。

Hearts On Fire發表全球形象視覺「 What’s Your Signature ? 」 ，帶來對女性的抽象氣質內觀。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發表全球形象視覺「 What’s Your Signature ? 」 ，帶來對女性的抽象氣質內觀。圖／Hearts On Fire提供

俄羅斯球星Maria Sharapova出席2026 Vanity Fair奧斯卡派對時，配戴了Hearts On Fire珠寶、明亮動容。圖／Hearts On Fire提供
俄羅斯球星Maria Sharapova出席2026 Vanity Fair奧斯卡派對時，配戴了Hearts On Fire珠寶、明亮動容。圖／Hearts On Fire提供

宛如流星畫過天際的閃耀一瞬，然Hearts On Fire的鑽石卻將恆常相伴隨身。圖／Hearts On Fire提供
宛如流星畫過天際的閃耀一瞬，然Hearts On Fire的鑽石卻將恆常相伴隨身。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石鎖骨鍊，111萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石鎖骨鍊，111萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石耳環，70萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石耳環，70萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection Flexi黃K金鑽石手鐲，15萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Dream Collection Flexi黃K金鑽石手鐲，15萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供

美國 波士頓 鑽石 珠寶

延伸閱讀

2026WWG/玩一場時髦的遊戲！香奈兒Coco Game衣衫藏密 J12全新陣容

羽毛鑲嵌重現典藏魔幻…GUCCI全新高級腕表 星辰與熱帶花卉的風物詩

2026WWG/寶格麗Octo Finissimo全新37尺寸亮相！Serpenti換復古新衫

2026WWG/百萬美金陀飛輪彷如在鑽石洞中飄浮轉動！HUBLOT獻極致工藝

相關新聞

跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

2026WWG／日月浪漫競逐、七夕戀人相會 梵克雅寶極致工藝捕捉詩意宇宙

在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）展場中央，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）打造了一座天文學家的花園，穆拉諾玻璃樹葉與琺瑯蘆葦叢間展示著今年一系列受到宇宙星空啟發的新作，提花布料裝飾的壁面上點綴著華麗的金線刺繡與大小各色由Limoges燒製的立體陶瓷小花，漫步在星象房與天文圖書館之間，可沈浸欣賞梵克雅寶將人們對浩瀚天幕及璀璨星河的嚮往，以精湛工藝捕捉於方寸之中的精心傑作。

Hearts On Fire璀璨30載 全新Dream Collection星窗映照女性自信之光

創立於1996年的美國珠寶品牌Hearts On Fire正式邁入璀璨30週年里程碑，品牌過去強調全世界車工最完美的鑽石」為號召，近日並發表了「What’s Your Signature?」形象視覺，鼓勵女性展現自我，更發表全新Dream Collection系列，結合鏤空星窗，展現每一位女性獨一無二的自信與存在。

Venchi×阜杭豆漿聯名推出「豆漿、米漿Gelato」！跨界打造全新滋味

來自義大利的百年巧克力「Venchi」，自4月17日起攜手台北米其林必比登推薦名店「阜杭豆漿」，聯名推出「豆漿 Gelato」與「米漿Gelato」，開啟一場跨越文化的風味對話。

限時3天！萊爾富「世界地球日」大杯冰燕麥奶拿鐵30元 再推綠色蔬食

每年4月22日的「世界地球日（Earth Day）」自1970年發起以來，已成為全球關注環境永續的重要指標之一。萊爾富以「綠色生活從日常開始」為核心，從飲食選擇、消費行為到資源再利用，多面向推動永續理念，邀請民眾將環保落實於生活細節，為地球累積每一份改變。

母親節送禮指標！7-ELEVEN門市預購誌「名店人氣蛋糕熱銷TOP 5」出爐

5月報稅季讓荷包縮水，但仍想送給媽媽一份母親節溫柔謝禮，7-ELEVEN集結線上線下串聯電商平台「i預購」與門市「預購誌」，網羅超過30款話題蛋糕與甜點，針對美麗保養、健康機能、貴金珠寶蒐羅近百種高「值」感美好禮品，再搭配icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡最高還可享11% OPENPOINT點數回饋，到超商就能一站式完成孝心表達。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。