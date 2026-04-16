Hearts On Fire璀璨30載 全新Dream Collection星窗映照女性自信之光

創立於1996年的美國珠寶品牌Hearts On Fire正式邁入璀璨30週年里程碑，品牌過去強調全世界車工最完美的鑽石」為號召，近日並發表了「What’s Your Signature?」形象視覺，鼓勵女性展現自我，更發表全新Dream Collection系列，結合鏤空星窗，展現每一位女性獨一無二的自信與存在。

Hearts On Fire從1996年創立以來，品牌始終強調嚴選高等級鑽石品質，同時Hearts On Fire並訴求在全球無光學瑕疵的鑽石原石中，僅挑選不到0.1%的高品質運用在珠寶上。Hearts On Fire是由創辦人Glenn和Susan Rothman於美國波士頓創立，1999年發表首個鑽石系列、2006年與Victoria's Secret合作，打造價值650萬美元的Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra，成為全球最閃、最昂貴內衣；2008年，品牌運用總重逾1,000克拉的超過3,300顆鑽石，為艾美獎的60周年推出鑽石吊燈，而2026年適逢品牌30周年紀，Hearts On Fire並發表了Dream Collection珠寶，從星辰宇宙得到靈感，轉譯成女性內在的閃耀象徵。

全新Dream Collection珠寶回歸鑽石本質，選擇以玫瑰或黃金並透過包鑲形式溫柔包覆鑽石，此種圓融輪廓一如浩瀚宇宙中的星宿，彼此串連自成一方閃爍星系。黃金或玫瑰金圓形的背後再加以鏤空迷你星「窗」，因此光線可無礙穿越，一如每位女性的獨立自由。全系列包含鎖骨鍊、鑽石項鍊、耳骨夾、耳環、戒指等多元品項，其中開放式手環並採用記憶金屬，可讓每一次的配戴越來越上手，其中一款鑽石耳環更可以扣夾的方式轉化成垂直的流動線條、或圈成圓形，不僅像是阿拉伯數字的0與1，更帶有無限（0）與獨一無二（1）的聯想。

最高單價為一款黃K金的鑽石鎖骨鍊，鑽石選用總重約4.10克拉，訂價約111萬5,000元，最「輕巧」入門款則為一件黃金鑲鑽耳骨夾、選用鑽石約0.15克拉，訂價62,000元。全系列已於即日起正式上市，可洽全台Hearts On Fire專門店洽詢。

Hearts On Fire發表全球形象視覺「 What’s Your Signature ? 」 ，帶來對女性的抽象氣質內觀。圖／Hearts On Fire提供

俄羅斯球星Maria Sharapova出席2026 Vanity Fair奧斯卡派對時，配戴了Hearts On Fire珠寶、明亮動容。圖／Hearts On Fire提供

宛如流星畫過天際的閃耀一瞬，然Hearts On Fire的鑽石卻將恆常相伴隨身。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石鎖骨鍊，111萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石耳環，70萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire Dream Collection黃K金鑽石戒指，92,000元。圖／Hearts On Fire提供