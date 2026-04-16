Hearts On Fire璀璨30載 全新Dream Collection星窗映照女性自信之光
創立於1996年的美國珠寶品牌Hearts On Fire正式邁入璀璨30週年里程碑，品牌過去強調全世界車工最完美的鑽石」為號召，近日並發表了「What’s Your Signature?」形象視覺，鼓勵女性展現自我，更發表全新Dream Collection系列，結合鏤空星窗，展現每一位女性獨一無二的自信與存在。
Hearts On Fire從1996年創立以來，品牌始終強調嚴選高等級鑽石品質，同時Hearts On Fire並訴求在全球無光學瑕疵的鑽石原石中，僅挑選不到0.1%的高品質運用在珠寶上。Hearts On Fire是由創辦人Glenn和Susan Rothman於美國波士頓創立，1999年發表首個鑽石系列、2006年與Victoria's Secret合作，打造價值650萬美元的Hearts On Fire Diamond Fantasy Bra，成為全球最閃、最昂貴內衣；2008年，品牌運用總重逾1,000克拉的超過3,300顆鑽石，為艾美獎的60周年推出鑽石吊燈，而2026年適逢品牌30周年紀，Hearts On Fire並發表了Dream Collection珠寶，從星辰宇宙得到靈感，轉譯成女性內在的閃耀象徵。
全新Dream Collection珠寶回歸鑽石本質，選擇以玫瑰或黃金並透過包鑲形式溫柔包覆鑽石，此種圓融輪廓一如浩瀚宇宙中的星宿，彼此串連自成一方閃爍星系。黃金或玫瑰金圓形的背後再加以鏤空迷你星「窗」，因此光線可無礙穿越，一如每位女性的獨立自由。全系列包含鎖骨鍊、鑽石項鍊、耳骨夾、耳環、戒指等多元品項，其中開放式手環並採用記憶金屬，可讓每一次的配戴越來越上手，其中一款鑽石耳環更可以扣夾的方式轉化成垂直的流動線條、或圈成圓形，不僅像是阿拉伯數字的0與1，更帶有無限（0）與獨一無二（1）的聯想。
最高單價為一款黃K金的鑽石鎖骨鍊，鑽石選用總重約4.10克拉，訂價約111萬5,000元，最「輕巧」入門款則為一件黃金鑲鑽耳骨夾、選用鑽石約0.15克拉，訂價62,000元。全系列已於即日起正式上市，可洽全台Hearts On Fire專門店洽詢。
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