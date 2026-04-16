宏碁、聯發科強勢聯手 全新Chromebook導入智慧運算處理器

宏碁今天宣布，推出兩款專為學生量身打造的全新Chromebook：Acer Chromebook 311 (C725T)與Acer Chromebook 315 (CB315)。宏碁表示，新機全面導入具備智慧運算能力的聯發科MediaTek Kompanio 540處理器，結合AI優化功能、軍規級耐用標準與超過13小時的長效續航，為台灣中小學師生提供穩定、安全且智慧化的全方位學習平台。

全新Acer Chromebook系列搭載MediaTek Kompanio 540處理器，不僅效能優異，更賦予裝置更聰明的學習輔助與功耗調度能力。包括內建AI影音處理引擎，可自動過濾環境雜訊並優化視訊畫質。即便在吵雜的教室環境或光線不足的角落，也能確保線上課程畫質清晰、聲音純淨，提升協作效率。

另外還配備專屬「快速插入鍵（Quick Insert Key）」，學生可一鍵呼叫ChromeOS的AI寫作助手或搜尋選單，迅速進行文字潤飾、摘要或存取常用工具，將創意轉化為成果。

宏碁表示，透過AI智慧調度技術，在執行Minecraft® Education（教育版）或STEM課程工具時依然能保持流暢，並維持超過13小時的長效電力，實現「整日學習不充電」。

宏碁指出，面對校園中頻繁的使用與攜帶，Acer提供最可靠的耐用保證。通過MIL-STD 810H 美國軍規測試，具備吸震防護條與強化結構，可承受高達122公分的意外跌落衝擊。鍵盤可應付高達330毫升的液體潑灑，透過專屬導流設計將液體引導至機身外保護核心零件，大幅降低水壺翻倒等意外造成的損壞。針對I/O埠、螢幕支架進行強化，並採用機械固定式按鍵，有效防止學生好奇拆卸，延長設備使用年限。

此次推出兩款不同尺寸設計新款Chromebook滿足不同學習階段需求。Acer Chromebook 311 (C725T)是款輕便護眼首選，重量不到1.3公斤，配備11.6吋觸控螢幕，並採用抗菌康寧大猩猩玻璃；可選配TÜV Rheinland 認證低藍光螢幕，守護國中小學童的視力健康。符合多工作業需求Acer Chromebook 315 (CB315) ，具備15.6吋Full HD觸控螢幕提供寬廣視野，適合進行多視窗學習與數位專案創作，僅1.48公斤的輕薄設計，讓大螢幕也能輕鬆隨身攜帶。