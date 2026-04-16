Venchi×阜杭豆漿聯名推出「豆漿、米漿Gelato」！跨界打造全新滋味

來自義大利的百年巧克力「Venchi」，自4月17日起攜手台北米其林必比登推薦名店「阜杭豆漿」，聯名推出「豆漿 Gelato」與「米漿Gelato」，開啟一場跨越文化的風味對話。

創立於1878年的Venchi，擁有超過百年歷史，延續延續義大利傳統工藝與地中海飲食文化，打造兼具純淨與風味平衡的巧克力世界。創業自1958年的「阜杭豆漿」，在地經營超過60年，長年吸引在地居民與國際旅客排隊用餐，並獲得台北米其林指南必比登推薦肯定，乃是台北極具代表性的傳統餐飲名店。

本次聯名以「義起品味，台式匠心」為主軸，將Venchi義式Gelato工藝，融合阜杭代表性的飲品為靈感，將熟悉風味重新演繹。「豆漿 Gelato」忠實還原阜杭豆漿的清香與醇厚感，並保留店內原有甜度與濃度設定，呈現熟悉的經典滋味。透過反覆調整，讓口感與風味達到理想平衡，入口能享受清爽滑順的質地與自然溫和的豆香。另款「米漿 Gelato以米為基底，結合花生與芝麻，打造豐富且溫潤的風味結構。同時透過Venchi焦糖榛果碎增添層次與口感，也讓堅果的香氣更加立體而圓潤。

兩款Gelato均延續Venchi與阜杭共同宣揚的「無添加、保留本味」的精神，相互襯托，同時融入Venchi對義式Gelato平衡與純淨口感的堅持。尤其推薦搭配招牌的「皮埃蒙特榛果Gelato」一同品嚐，讓堅果、豆香層層堆疊，交織出饒富深度的立體輪廓。迷你裝每份220元、獨享裝260元、共享裝290元，加價50元，可升級「手工果仁脆筒」。

聯名款「豆漿 Gelato」與「米漿Gelato」，推薦搭配「皮埃蒙特榛果Gelato」一同品嚐。記者陳睿中／攝影