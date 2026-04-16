來一杯大的！星宇航空攜手日清食品推出巨無霸泡麵杯包

星宇航空（2646）16日宣布與日清食品合作的創意聯名商品「巨無霸泡麵杯包」正式開賣，以日清經典杯麵造型為靈感打造，「巨無霸泡麵杯包」是將杯身放大數倍的趣味背包，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素，讓旅客一看到這款「杯」包，就能隨時懷念起搭機看向窗外、享受高空的好心情，即日起可於星宇小舖購買。

「巨無霸泡麵杯包」不僅是搶眼的收藏品，更是能穿梭於生活的實用單品。獨特的圓筒結構與大容量設計，讓它能輕鬆切換角色：無論是裝入野餐的點心與飲品；或是在日常通勤中，變身為收納午餐、平板電腦等上班必備品的隨身包，帶著「杯」包去哪都方便。

除了外型吸睛，內容物更是誠意滿滿，內含星宇航空與日清食品聯名開發，以亞洲航點為靈感的三款杯麵 – 日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功，每款口味各兩杯，每包共六杯。除此之外，星宇航空更隨機將三張免費機票兌換券藏入其中，讓粉絲有機會獲得台灣出發至日本、泰國及港澳不限航點來回機票。「巨無霸泡麵杯包」售價NT$790，快來星宇小舖手刀搶購。

除了「巨無霸泡麵杯包」於今日熱騰騰上線外，星宇航空與日清食品聯名的三款杯麵現可於星宇航空貴賓室享用，而其中的「日式經典豚骨味」更已正式加入長程航線的點心選項中，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行中品嚐道地的日式豚骨滋味，為旅程增添一杯暖心回憶。

「巨無霸泡麵杯包」即日起於星宇小舖官網正式限量發售，無論是喜愛潮流的時尚玩家、愛好戶外活動的冒險家，或是想收藏這個限量單品的星粉，這杯「巨無霸泡麵杯包」都將成為生活中最吸睛的夥伴。現在就前往星宇小舖，把這份來自萬呎高空的浪漫與美味打包回家。

凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行中品嚐道地的日式豚骨杯麵。星宇航空提供

以日清經典杯麵造型為靈感打造，「巨無霸泡麵杯包」是將杯身放大數倍的趣味背包，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素。星宇航空提供