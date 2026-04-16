限時3天！萊爾富「世界地球日」大杯冰燕麥奶拿鐵30元 再推綠色蔬食

每年4月22日的「世界地球日（Earth Day）」自1970年發起以來，已成為全球關注環境永續的重要指標之一。萊爾富以「綠色生活從日常開始」為核心，從飲食選擇、消費行為到資源再利用，多面向推動永續理念，邀請民眾將環保落實於生活細節，為地球累積每一份改變。

搶攻地球日綠色商機，萊爾富4月21日至4月23日限時3天推出多款蔬食商品與限時優惠，人氣話題首推「大杯冰燕麥奶拿鐵」祭出30元超殺價格，以植物奶取代傳統乳品，輕鬆降低日常碳足跡；另有「客家小炒飯糰」（全素，55元）、「夾心三角飯糰—杏鮑菇筍丁」（全素，55元）等品項，並於早餐上午6點至9點時段，搭配「七彩樂法拿鐵（包含紫拿鐵、粉紅拿鐵、綠拿鐵、柳丁綜合果汁、蘋果百香果汁）」享合購優惠，為一天注入清爽活力。

除了從源頭減碳，萊爾富持續深化「惜福食堂」機制，鎖定每日下午5點後時段，針對距離到期前7小時內的鮮食品項提供7折優惠，涵蓋飯糰、三明治、便當、麵包與飲料等多元品類，不僅讓消費者享有實質優惠，也有效減少食物浪費，創造消費者與環境雙贏的良性循環。根據萊爾富內部統計，「惜福食堂」每年成功減少約120萬件鮮食報廢，成長幅度近8成，顯示惜食行動已逐漸成為消費者日常選擇之一。

進一步擴大綠色影響力，萊爾富攜手一卡通與聯邦銀行推動「一卡通綠點」機制，打造綠色消費循環。即日起至2026年年底，凡於萊爾富門市購買惜福食堂商品、Hi café全系列咖啡（不含指定活動），並自備環保杯或選購其他綠色商品，使用記名一卡通或iPASS MONEY APP付款，每筆交易即可獲得0.1點綠點回饋，讓每一次消費都成為支持環境的實際行動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

萊爾富「珍愛地球」活動，4月21日至4月23日「大杯冰燕麥奶拿鐵」優惠價30元。圖／萊爾富提供

萊爾富「珍愛地球」活動，4月21日至4月23日「果C果昔」79元系列優惠價2杯99元。圖／萊爾富提供