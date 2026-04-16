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母親節送禮指標！7-ELEVEN門市預購誌「名店人氣蛋糕熱銷TOP 5」出爐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市「預購誌」即日起至5月3日開跑，網羅超過20間名店人氣蛋糕。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市「預購誌」即日起至5月3日開跑，網羅超過20間名店人氣蛋糕。圖／7-ELEVEN提供

5月報稅季讓荷包縮水，但仍想送給媽媽一份母親節溫柔謝禮，7-ELEVEN集結線上線下串聯電商平台「i預購」與門市「預購誌」，網羅超過30款話題蛋糕與甜點，針對美麗保養、健康機能、貴金珠寶蒐羅近百種高「值」感美好禮品，再搭配icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡最高還可享11% OPENPOINT點數回饋，到超商就能一站式完成孝心表達。

即日起至5月10日7-ELEVEN「i預購」推出「母親節狂歡購」活動，集結上百款人氣選品，包含「專櫃保養／美妝香氛 」、「家電3C／美容按摩家電 」、「精品流行配件」、 「餐廚居家用品 」、「甜點蛋糕美食」 、「保健補給商品 」類別，主打實用升級型禮物，整體選品以好入手、實用、送禮體面，滿足送禮與自用一次到位需求。活動期間天天可享不限金額免運費（部分離島宅配品除外），今年檔期全站回饋最高還可享39% OPENPOINT點數回饋，整體折扣力道更勝以往。

7-ELEVEN門市「預購誌」即日起至5月3日開跑，網羅超過20間名店人氣蛋糕，活動期間購買指定商品2件95折，3件以上92折，包含蛋糕、按摩用品、精補禮盒等。目前熱銷TOP5分別為，「台南晶英酒店—芋頭布蕾蛋糕」、「狸小路綜合千層（原味／芋頭／檸檬／玫瑰荔枝）」、「伊薇特彩色分享冰淇淋蛋糕」、「超品—巴斯克乳酪蛋糕1入」、「北投老爺提拉米蘇蛋糕」。

特別推薦奪下冠軍寶座的「台南晶英酒店—芋頭布蕾蛋糕」，此款為超商通路獨家販售，更是女性最愛的芋頭不敗經典口味，售價700元有找，還能搭配icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡享最高11% OPENPOINT點數回饋，是「高級大人」孝敬母親超值又不失面子的首選。

7-ELEVEN長期支持統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，走遍全台22個鄉鎮、陪伴22組在地青年逐夢，透過線上線下通路影響力，已成功推廣逾百款在地特色商品，吸引17萬人次以消費行動力挺青創。迎接母親節，7-ELEVEN特別精選「木酢達人—石虎炭擴香石禮盒」等別出心裁的禮品於「i預購」上架。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN「i預購」即日起至5月10日推出「母親節狂歡購」活動，今年檔期全站回饋最高可享39% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」即日起至5月10日推出「母親節狂歡購」活動，今年檔期全站回饋最高可享39% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市預購誌網羅多款超商獨家品項，推薦奪下冠軍寶座的「台南晶英酒店—芋頭布蕾蛋糕」（圖左上一）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市預購誌網羅多款超商獨家品項，推薦奪下冠軍寶座的「台南晶英酒店—芋頭布蕾蛋糕」（圖左上一）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「i預購」即日起至至5月10日推出多款母親節蛋糕，活動期間天天不限金額免運費（部分離島宅配品除外）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」即日起至至5月10日推出多款母親節蛋糕，活動期間天天不限金額免運費（部分離島宅配品除外）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN特別精選「木酢達人—石虎炭擴香石禮盒」於「i預購」上架。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN特別精選「木酢達人—石虎炭擴香石禮盒」於「i預購」上架。圖／7-ELEVEN提供

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