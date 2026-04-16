國際頂級公寓式酒店首度登台！雅詩閣插旗南港 鎖定高端長住商務客

北投五星溫泉酒店品牌大地酒店宣布，攜手全球知名服務式公寓營運商雅詩閣（Ascott），於南港軟體園區核心地帶打造「台北南港大地雅詩閣酒店」，預計2026年第四季開幕，此為雅詩閣在台首座旗艦據點。這次合作被視為台灣高端長住型旅宿市場的重要里程碑，也象徵本土品牌大地酒店正式邁向國際化布局。

雅詩閣隸屬凱德投資（CapitaLand Investment）集團，在全球超過40個國家營運服務式公寓品牌，以結合飯店服務與居住機能聞名，長期深耕企業外派主管與中長期商務住宿市場。

「台北南港大地雅詩閣酒店」規劃186間客房，定位為全服務型公寓式酒店，房型涵蓋一至三房格局，並導入「1+1」轉角房設計，配置主臥與獨立書房，可彈性轉換為工作或休憩空間，鎖定國際派駐人才與長住商務旅客需求。

大地酒店表示，雙方品牌在「低調奢華」與藝術生活理念上高度契合，此次合作不僅是品牌策略聯盟，也代表台灣高端旅宿服務正式與國際長住市場接軌。

新館基地位於南港核心區域，鄰近台北南港展覽館，串聯大型商場LaLaport南港，並緊鄰捷運與高鐵南港站，具備完整交通與生活機能。

近年南港從工業區快速轉型為科技、生技、研發與會展產業聚落，成為台北東區門戶。隨著國際企業進駐與會展活動增加，中長期商務住宿需求持續攀升，市場對高規格服務公寓的供給仍相對有限。業界分析，此案可望補足南港高端長住型住宿缺口，也將提升區域國際商務接待能量。

館內公共設施包括住客專屬交誼空間Residents’ Lounge，提供西式廚房與輕食服務，營造如居家般的共享場域，並規劃健身房與游泳池等長住導向設施。大地酒店旗下知名川湘料理品牌「奇岩一號」也將進駐，並設置可容納20人的包廂空間，鎖定企業宴請、高端商務餐敘與私人聚會市場。

館內戶外廣場與公共空間設計，融合生活機能與美學元素，展現公寓式酒店兼具居住與休閒的場域特色。圖/大地酒店提供