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vivo新款旗艦機X300 Ultra登台 攝影功能全面進化

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
vivo X300 Ultra共推出3款顏色選擇。記者黃筱晴／攝影
vivo X300 Ultra共推出3款顏色選擇。記者黃筱晴／攝影

全球手機大廠vivo再次以創新科技樹立行業標竿。以專業影像思維為核心，vivo推出為創作者而生的全方位旗艦之作「影像V單」X300 Ultra。承襲與蔡司長年深度協作的影像實力，X300 Ultra跳脫傳統器材對創作的限制，將專業相機的設計語彙融入機身設計，重新定義行動創作的可能性。

X300 Ultra首度搭載雙兩億畫素蔡司鏡頭，並搭配全新「vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」，構築完整的蔡司大師鏡頭群，打造橫跨14至400mm的全焦段影像鏡頭，顆顆皆為黃金焦段，全面釋放畫面構圖與視覺敘事的高度彈性。從靜態攝影到動態影像，X300 Ultra實力再次突破奠定其「口袋攝影機」的定位，導入全焦段4K 120fps 10bit Log電影級錄影規格，流暢對接專業後製工作流，並提供極具彈性的色彩調色空間，真正實現創作自由。

X300 Ultra推出曠野綠、雪峰白、火山黑三款配色。16日vivo X300 Ultra正式開放預購，vivo 首度將Ultra引進台灣市場，期盼透過誠意十足的預購方案，邀請V粉親身感受前所未有的創作自由，開啟行動影像的新篇章。

vivo X300 Ultra 以專業相機的創作邏輯為設計起點，回歸攝影本質，重新思考每一顆鏡頭在實際創作中的角色與使用情境。首度搭載雙兩億畫素主鏡頭與長焦鏡頭，並結合大尺寸感光元件與蔡司光學調校，讓解析力、細節與色彩表現得以在各焦段維持一致水準，精準建構三大蔡司定焦大師鏡頭群。

X300 Ultra 支援4K 120fps、10-bit Log專業錄影，並同步支援ARRI LogC3，搭配全新升級的vivo Log影像曲線，大幅拓展後製調色空間與創作彈性，讓行動影像在拍攝端即可直接銜接專業後製工作流程，呈現具電影質感的畫面層次。在此基礎上，X300 Ultra提供多款電影感色彩風格直出，並搭載錄影調色盤系統，重現專業相機影調語言，支援多維度色彩與風格微調，讓創作者可依拍攝需求自由切換影像表現，而不受限於單一預設風格。

同時導入專業導演模式，延續電影機的操作邏輯，提供更直覺且精準的參數調節方式，並結合蔡司大師鏡頭群配置，使影片創作在不同焦段間切換時，依然保持一致的影像表現。從全焦段4K 120fps錄製、慢動作、杜比視界呈現，到4K 60fps人像錄影與多元慢動作應用，完整涵蓋不同影像敘事需求，提升行動錄影的創作自由度。

vivo 感光元件 蔡司

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