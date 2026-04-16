快訊

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會六大重點一次看

公視之亂李遠自嘲頭號戰犯 發公開信「相信最後的裁判是人民」

美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林4月5家新入選餐廳曝光！臺北海味與高雄隱藏版市場美食一次收

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高雄的「Hābu」。圖／摘自米其林官網
高雄的「Hābu」。圖／摘自米其林官網

《米其林指南》公佈5家位於臺北、高雄的4月新入選餐廳，分別是臺北的海鮮餐廳「海九」、時尚日料「KUR」，高雄的創新菜餐廳「Hābu」、臺灣小吃「美良家」與隱身傳統市場攤位、以西式技法詮釋蔬食料理套餐的「The Borage」。

海鮮餐廳「海九」位於臺北市中山區，主打各式澎湖直送活跳海鮮，客人可以在水族箱前直接挑選，並搭配各種不同的料理方式。米其林評審員指出，「海九」廚師以簡單烹調方法和恰到好處的火候，在清淡調味配合下，帶出食材的天然風味，因而備受客人的青睞。「每道菜都份量十足，特別適合家庭或朋友聚餐。」

時尚日料「KUR」是米其林二星餐廳「logy」的姊妹店，地點就位於「logy」安和路舊址，由「logy」主廚田原諒悟擔任料理總監督、渡邊晃史擔任主廚。渡邊晃史受過完整法國料理訓練，希望在「KUR」創造出「只有法式料理廚師才能創作的日本料理。」米其林評審員特別推薦「北寄貝伴玫瑰土佐醋」，「伴隨花香和果香，更能突顯北寄貝的鮮美、彈牙，令人回味無窮。」

高雄前鎮區的創新菜餐廳「Hābu」，店名是日文的「草本植物」，擅長以當令食材結合漢方藥材與香料，讓精緻餐飲洋溢濃厚的亞洲風韻。米其林評審員表示，主廚以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。

位於高雄三民區大連街的臺灣小吃「美良家」，以臺式雞湯深受喜愛。除了摘牌雞湯外，米其林評審員特別推薦「麻油瘦肉湯」，「結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口。」此外，「蔥油拌麵」也受到米其林評審員的青睞，「選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬，味道純粹而迷人。」

「The Borage」是隱身高雄鹽埕市場、以西式技法詮釋蔬食料理套餐的小攤位。曾於高端餐飲習藝的主廚，將fine dining的精緻細膩融入市場風光。米其林評審員對於主廚功力給予高度肯定，「主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。」

◎《臺灣米其林指南》2026年4月新入選餐廳：

．海九：臺北市中山區長安東路二段170號。電話：02-2751-7272

．KUR：臺北市大安區安和路一段109巷6號。電話：02-2784-8099

．Hābu：高雄市前鎮區正勤路27號。電話：07-241-3100

．美良家：高雄市三民區大連街168號。電話：07-322-0048

．The Borage：高雄市鹽埕區瀨南街141-7號鹽埕第一公有市場乙27號攤。聯繫方式：留意社群公告

高雄的「The Borage」。圖／摘自米其林官網
高雄的「The Borage」。圖／摘自米其林官網

高雄的「美良家」。圖／摘自米其林官網
高雄的「美良家」。圖／摘自米其林官網

臺北的「海九」。圖／摘自米其林官網
臺北的「海九」。圖／摘自米其林官網

臺北的「KUR」。圖／摘自米其林官網
臺北的「KUR」。圖／摘自米其林官網

高雄 澎湖 海鮮

延伸閱讀

絕美森林系餐廳！香色主廚邱一中進駐三義黎森 打造餐桌美術館

台中漢神洲際廣場開幕日吸10萬人 名人坊知名主廚鄭錦富坐鎮

2026 LEXUS 車主保留席 母親節摘星饗宴「A」限額開搶

米其林一星「雋」 迎「阿一鮑魚關門弟子」當主廚！百款菜色可單點

相關新聞

跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

母親節送禮指標！7-ELEVEN門市預購誌「名店人氣蛋糕熱銷TOP 5」出爐

5月報稅季讓荷包縮水，但仍想送給媽媽一份母親節溫柔謝禮，7-ELEVEN集結線上線下串聯電商平台「i預購」與門市「預購誌」，網羅超過30款話題蛋糕與甜點，針對美麗保養、健康機能、貴金珠寶蒐羅近百種高「值」感美好禮品，再搭配icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡最高還可享11% OPENPOINT點數回饋，到超商就能一站式完成孝心表達。

國際頂級公寓式酒店首度登台！雅詩閣插旗南港 鎖定高端長住商務客

北投五星溫泉酒店品牌大地酒店宣布，攜手全球知名服務式公寓營運商雅詩閣（Ascott），於南港軟體園區核心地帶打造「台北南港大地雅詩閣酒店」，預計2026年第四季開幕，此為雅詩閣在台首座旗艦據點。這次合作被視為台灣高端長住型旅宿市場的重要里程碑，也象徵本土品牌大地酒店正式邁向國際化布局。

酷澎攜手Mars瑪氏推動寵物公益 「買3捐1」擴大愛的影響力

酷澎與全球知名寵物食品及照護領導品牌Mars瑪氏強化合作，透過自有物流網路「火箭速配」快速為飼主補給各項寵物食品，雙方攜手關懷浪浪。即日起至4月30日止，凡於酷澎單筆購買Mars瑪氏旗下SHEBA®希寶金罐、鮮饌包等指定商品，即累積一份捐贈額度至中華民國保護動物協會，讓家中毛孩所獲得的愛延續到仍在尋家的流浪動物身上。 酷澎與Mars瑪氏推出的「買3捐1」公益活動，涵蓋近20項SHEBA®希寶商品，包括SHEBA®希寶誘惑泥、SHEBA®希寶日式鮮饌包、SHEBA®希寶主食貓罐頭、SHEBA®希寶金罐等指定口味，詳細品項與辦法請見酷澎活動頁。 Mars瑪氏旗下寵物食品品牌包括PEDIGREE®寶路、WHISKAS®偉嘉、SHEBA®希寶、CESAR®西莎、IAMS®愛慕思等。其中，SHEBA®希寶與CESAR®西莎因口味多元、濕潤高含水的口感，長期名列酷澎寵物熱銷榜，並於酷澎設立品牌館，

米其林4月5家新入選餐廳曝光！臺北海味與高雄隱藏版市場美食一次收

《米其林指南》公佈5家位於臺北、高雄的4月新入選餐廳，分別是臺北的海鮮餐廳「海九」、時尚日料「KUR」，高雄的創新菜餐廳「Hābu」、臺灣小吃「美良家」與隱身傳統市場攤位、以西式技法詮釋蔬食料理套餐的「The Borage」。

2026WWG/寶格麗Octo Finissimo全新37尺寸亮相！Serpenti換復古新衫

第二度參與日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）的寶格麗（BVLGARI），今年發表全新37毫米尺寸的Octo Finissimo新作，將超薄精進到精巧；同時品牌惠顧歷史雙色半金材質的運用，推出4款設計活潑的Serpenti Tubogas Studs膠囊系列，並以極簡與極繁兩種風格演繹了最新抽象款的Serpenti Aeterna珠寶腕表。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。