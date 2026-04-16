米其林4月5家新入選餐廳曝光！臺北海味與高雄隱藏版市場美食一次收

《米其林指南》公佈5家位於臺北、高雄的4月新入選餐廳，分別是臺北的海鮮餐廳「海九」、時尚日料「KUR」，高雄的創新菜餐廳「Hābu」、臺灣小吃「美良家」與隱身傳統市場攤位、以西式技法詮釋蔬食料理套餐的「The Borage」。

海鮮餐廳「海九」位於臺北市中山區，主打各式澎湖直送活跳海鮮，客人可以在水族箱前直接挑選，並搭配各種不同的料理方式。米其林評審員指出，「海九」廚師以簡單烹調方法和恰到好處的火候，在清淡調味配合下，帶出食材的天然風味，因而備受客人的青睞。「每道菜都份量十足，特別適合家庭或朋友聚餐。」

時尚日料「KUR」是米其林二星餐廳「logy」的姊妹店，地點就位於「logy」安和路舊址，由「logy」主廚田原諒悟擔任料理總監督、渡邊晃史擔任主廚。渡邊晃史受過完整法國料理訓練，希望在「KUR」創造出「只有法式料理廚師才能創作的日本料理。」米其林評審員特別推薦「北寄貝伴玫瑰土佐醋」，「伴隨花香和果香，更能突顯北寄貝的鮮美、彈牙，令人回味無窮。」

高雄前鎮區的創新菜餐廳「Hābu」，店名是日文的「草本植物」，擅長以當令食材結合漢方藥材與香料，讓精緻餐飲洋溢濃厚的亞洲風韻。米其林評審員表示，主廚以懷石的架構，結合草本、藥材、香料以及西式料理技法，設計出溫潤細緻的菜餚。

位於高雄三民區大連街的臺灣小吃「美良家」，以臺式雞湯深受喜愛。除了摘牌雞湯外，米其林評審員特別推薦「麻油瘦肉湯」，「結合雞湯、麻油與脆甜的高麗菜，滋味溫潤甘口。」此外，「蔥油拌麵」也受到米其林評審員的青睞，「選用鹽埕市場製麵老店的手工麵條，搭配自製調醬，味道純粹而迷人。」

「The Borage」是隱身高雄鹽埕市場、以西式技法詮釋蔬食料理套餐的小攤位。曾於高端餐飲習藝的主廚，將fine dining的精緻細膩融入市場風光。米其林評審員對於主廚功力給予高度肯定，「主廚透過西式料理技法將黑甜菜仔、金棗等在地食材，製作成色彩鮮艷的素食菜色，味道豐富誘人。」

◎《臺灣米其林指南》2026年4月新入選餐廳：

．海九：臺北市中山區長安東路二段170號。電話：02-2751-7272

．KUR：臺北市大安區安和路一段109巷6號。電話：02-2784-8099

．Hābu：高雄市前鎮區正勤路27號。電話：07-241-3100

．美良家：高雄市三民區大連街168號。電話：07-322-0048

．The Borage：高雄市鹽埕區瀨南街141-7號鹽埕第一公有市場乙27號攤。聯繫方式：留意社群公告

高雄的「The Borage」。圖／摘自米其林官網

高雄的「美良家」。圖／摘自米其林官網

臺北的「海九」。圖／摘自米其林官網