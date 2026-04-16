2026WWG/寶格麗Octo Finissimo全新37尺寸亮相！Serpenti換復古新衫

第二度參與日內瓦鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders Geneva）的寶格麗（BVLGARI），今年發表全新37毫米尺寸的Octo Finissimo新作，將超薄精進到精巧；同時品牌惠顧歷史雙色半金材質的運用，推出4款設計活潑的Serpenti Tubogas Studs膠囊系列，並以極簡與極繁兩種風格演繹了最新抽象款的Serpenti Aeterna珠寶腕表。

●Octo Finissimo：37毫米開啟全新篇章

品牌製表指標的Octo Finissimo系列今年迎來里程碑式進化：以往以40毫米為主力尺寸的此系列，推出更容易廣範圍不同身型男女配戴的37毫米新尺寸，今年預計將面試4種型號，涵蓋日常三針到頂級複雜功能的三問，為未來此系列設定完整框架，包括以泡估黃金、拋光鈦金屬、以及霧面磨砂鈦金屬三種款式的超薄自動腕表，以及一枚薄噴砂鈦金屬三問。而備受歡迎的經典40毫米則有鉑金款的Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum超薄陀飛輪腕表新配色，全球限量僅10枚，滿足高階藏家需求。

延續系列一貫的建築感幾何美學，37毫米系列自動腕表搭載歷時三年研發的BVF 100自製機芯，厚度僅2.35毫米。除了尺寸，與過往40毫米表款的差別在於新款的表扣改為更便利的按壓式，40毫米則是維持掀開式的設計；透明後底蓋可見37毫米機芯採用太陽放射紋的裝飾，與40毫米一貫的平行紋路也不相同。

●Serpenti靈蛇傳奇蛻變

寶格麗經典靈蛇今年以Serpenti Tubogas Studs膠囊系列華麗登場，將Tubogas彈性鍊帶、靈蛇意象與鉚釘元素三大經典符碼融於一體，是品牌經典Gold & Steel黃金與精鋼雙材質美學的重新演繹。金字塔切面鉚釘設計以羅馬建築為靈感，為流暢曲線注入雕塑感層次，搭配紅玉髓、珍珠母貝、方鈉石、孔雀石等多彩寶石表盤，部分款式鉚釘鑲嵌圓形明亮式切割鑽石。系列涵蓋純黃K金與雙材質版本，既承載1940年代以來的靈蛇傳奇，又以當代語彙演繹力量與優雅的平衡。同系列珠寶預計也將於4月底亮相。

以抽象方式演繹靈蛇的Serpenti Aeterna珠寶腕表，則推出兩款截然不同的設計。一款以甄選紅碧璽、紫水晶、祖母綠、藍寶石等多達122顆珍的多彩繽紛寶石，透過多樣切割與層次鑲嵌，打造如花園般般的高級珠寶表。黃K金款則以鑽石與珍珠母貝表盤詮釋優雅簡約，便於自由疊戴。

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS黃K金與精鋼孔雀石鑲鑽單圈腕表，35毫米弧形精鋼表殼與黃K金鑲鑽表圈、石英機芯，精鋼Tubogas單圈表帶飾以5顆黃K金鉚釘，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金與精鋼方納石鑲鑽單圈腕表，35毫米弧形精鋼表殼與玫瑰金鑲鑽表圈、石英機芯，玫瑰金與精鋼Tubogas單圈表帶飾以5顆玫瑰金鉚釘與60顆鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄噴砂鈦金屬自動腕表，37毫米超薄噴砂鈦金屬表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯BVF100，噴砂鈦金屬表帶搭配一體成形按壓折疊式表扣，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS黃K金與精鋼鑲鑽單圈腕表，35毫米弧形精鋼表殼與黃K金鑲鑽表圈、石英機芯，精鋼Tubogas單圈表帶飾以 5 顆黃K金鉚釘，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37緞面拋光自動腕表推出鈦金屬與黃k金兩種型號。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI AETERNA玫瑰金彩寶腕表，24毫米玫瑰金弧形表殼、石英機芯，玫瑰金手環表帶鑲嵌鑽石與 多色寶石，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER超薄噴砂鈦金屬三問腕表，37毫米噴砂鈦金屬表殼、寶格麗自製手動上鍊三問機芯BVL 362，噴砂鈦金屬表帶搭配一體成形按壓折疊式表扣，價格店洽

BVLGARI Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum超薄鉑金陀飛輪腕表，40毫米超薄緞面拋光鉑金表殼、寶格麗 BVF 900手動上鍊超薄陀飛輪機械機芯，緞面拋光鉑金表帶搭配一體成形折疊式表扣，價格店洽，限量10枚。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI AETERNA黃K金鑲鑽珠寶腕表，24毫米黃K金弧形表殼、石英機芯，黃K金手環表帶鑲嵌68顆圓形明亮切割鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄緞面拋光鈦金屬自動腕表，37毫米超薄緞面拋光鈦金屬表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯BVF100，緞面拋光鈦金屬表帶搭配一體成形按壓折疊式表扣，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄緞面拋光黃K金自動腕表，37毫米超薄緞面拋光黃K金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯BVF100，緞面拋光黃K金表帶搭配一體成形按壓折疊式表扣，價格店洽。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI TUBOGAS黃K金紅玉髓鑲鑽單圈腕表，35毫米弧形黃K金鑲鑽表殼與表圈、石英機芯，黃K金 Tubogas單圈表帶飾以5顆黃K金鉚釘與60顆鑽石，價格店洽。圖／寶格麗提供