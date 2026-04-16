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酷澎攜手Mars瑪氏推動寵物公益 「買3捐1」擴大愛的影響力

文／ 張瑞文 提供

酷澎與全球知名寵物食品及照護領導品牌Mars瑪氏強化合作，透過自有物流網路「火箭速配」快速為飼主補給各項寵物食品，雙方攜手關懷浪浪。即日起至4月30日止，凡於酷澎單筆購買Mars瑪氏旗下SHEBA®希寶金罐、鮮饌包等指定商品，即累積一份捐贈額度至中華民國保護動物協會，讓家中毛孩所獲得的愛延續到仍在尋家的流浪動物身上。

酷澎攜手Mars瑪氏關懷流浪動物，4月30日前指定商品「買3捐1」餵飽浪浪。 圖／Coupang 提供
酷澎攜手Mars瑪氏關懷流浪動物，4月30日前指定商品「買3捐1」餵飽浪浪。 圖／Coupang 提供

酷澎與Mars瑪氏推出的「買3捐1」公益活動，涵蓋近20項SHEBA®希寶商品，包括SHEBA®希寶誘惑泥、SHEBA®希寶日式鮮饌包、SHEBA®希寶主食貓罐頭、SHEBA®希寶金罐等指定口味，詳細品項與辦法請見酷澎活動頁

Mars瑪氏旗下寵物食品品牌包括PEDIGREE®寶路、WHISKAS®偉嘉、SHEBA®希寶、CESAR®西莎、IAMS®愛慕思等。其中，SHEBA®希寶與CESAR®西莎因口味多元、濕潤高含水的口感，長期名列酷澎寵物熱銷榜，並於酷澎設立品牌館，提供顧客更全面的產品選擇。

結合酷澎「火箭速配」最快隔日到貨與彈性配送地點等貼心服務，讓台灣犬貓家庭能更便利且安心地取得寵物所需用品。酷澎與瑪氏亦攜手推動公益專案，透過酷澎APP活動專頁及社群貼文等宣傳管道，邀請充滿愛心的顧客參與「買3捐1」活動，在照顧自家毛孩的同時，也將關懷擴及更多流浪動物。

瑪氏公司台灣/香港/澳門總經理萬金玲表示：「Mars瑪氏始終相信『寵物讓這個世界更美好』，隨著毛孩成為許多家庭不可或缺的核心成員，Mars瑪氏除了持續提供毛寶貝們需要的高品質與完整均衡的營養，也希望喚起更多關注，讓寵物家庭的幸福感染更多人，並把這份關愛也分享給還在等家的毛孩子們。」

受贈單位APA中華民國保護動物協會成立超過60年，以「發動社會力量保護動物，提供照護，使其重返人類家庭」為核心目標，並透過導入電子化系統與優化保育場設備，持續改善流浪動物的生活條件。

酷澎持續擴大寵物食品與用品品類，結合豐富選品與物流優勢，逐步建立在台灣寵物零售市場的重要地位。透過與Mars瑪氏等國際品牌深化合作，酷澎不僅提供高品質的產品選擇，也投入動物關懷與公益行動，展現零售通路與品牌攜手實踐社會責任的長期承諾。

酷澎推出毛孩公益活動，攜手Mars瑪氏旗下Sheba希寶指定商品「買3捐1」。 圖／Coupang 提供
酷澎推出毛孩公益活動，攜手Mars瑪氏旗下Sheba希寶指定商品「買3捐1」。 圖／Coupang 提供

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