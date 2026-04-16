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台南遠東香格里拉端午粽禮 預購登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店推出端午粽禮，將館內中餐廳「醉月樓」招牌菜轉化入粽，並搭配兩款具保溫保冷功能的禮袋設計。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店推出端午粽禮，將館內中餐廳「醉月樓」招牌菜轉化入粽，並搭配兩款具保溫保冷功能的禮袋設計。照片／業者提供

迎接2026端午佳節，台南遠東香格里拉飯店推出端午粽禮，將館內中餐廳「醉月樓」招牌菜轉化入粽，並搭配兩款具保溫保冷功能的禮袋設計。一袋集結多種風味，從鹹粽、素粽到甜粽一次到位，滿足送禮與分享需求。

台南遠東香格里拉飯店指出，今年推出兩款禮袋組，每袋六顆、涵蓋四種風味，一袋即可滿足不同需求，讓端午送禮更簡單便利。禮袋具保溫與保冷功能，粽子享用後亦可作為日常提袋使用，兼具實用與質感。

其中，「青雅典藏粽禮袋」以墨綠色調呈現皮革質感設計，展現沉穩風格，每袋內含主打新品「淮揚御醬鴨方粽」兩顆，搭配御品麻油土雞飯粽兩顆，以及松露蕈菇五米素粽與桂圓蜜薯芋泥粽各一顆。

另一款「暖陽精選禮袋」則以明亮色系結合防潑水機能設計，呈現輕盈節慶氛圍，每袋內含去年電商熱賣、今年回歸飯店通路的「傳香無錫燒肉粽」兩顆，搭配金絲蛋黃菜飯粽兩顆，以及松露蕈菇五米素粽與桂圓蜜薯芋泥粽各一顆。

本次粽禮系列由「醉月樓」廚藝團隊研製，共推出六款風味，其中四款延續去年於飯店與電商通路熱賣的經典口味，兩款為全新創新粽款，兼顧熟悉風味與新意體驗。

今年主打新品「淮揚御醬鴨方粽」靈感源自餐廳經典名饌「香酥鴨方」。嚴選嫩口鴨肉並加入腐竹入餡，腐竹在慢火烹調中充分吸附微甜醬香，為內餡增添了溫潤豆香與層次咀嚼感。調味上更巧妙融入微辛的花椒油，提升鴨肉鮮甜之餘，更賦予一份優雅的辛香尾韻。糯米則採用南部粽水煮慢燉工法，確保米粒濕潤飽滿並徹底吸收名菜精華。

另一款甜粽「桂圓蜜薯芋泥粽」亦為今年亮點之一，並提供素食選擇，以桂圓、地瓜與芋泥入餡，呈現溫潤細緻的甜香層次，適合作為餐後或節慶分享。

此外，飯店同步回歸多款熱賣口味，其中「傳香無錫燒肉粽」繼去年於電商通路熱賣後，今年首度正式進駐飯店實體通路銷售。主廚以名菜「無錫排骨」結合「紅燒肉」為靈感，選用肥瘦適中的五花肉為核心，精準呈現濃油赤醬、甜鹹交織的深邃醬香。同場回歸的還有融合上海菜飯風味的「金絲蛋黃菜飯粽」，以及展現台式溫情的「御品麻油土雞飯粽」。針對素食需求，則提供「松露蕈菇五米素粽」，搭配西式松露點睛、風味清爽。

素食 台南 香格里拉

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