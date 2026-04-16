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富野集團2026台中旅展優惠登場 住宿券最低2,299元起

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富野集團2026台中旅展優惠登場，七大據點聯合優惠住宿券最低2,299元起。富野集團提供
富野集團2026台中旅展優惠登場，七大據點聯合優惠住宿券最低2,299元起。富野集團提供

2026台中國際旅展將於4月24日至27日在水湳經貿園區台中國際會展中心盛大登場，富野集團（2736）將推出備受旅客歡迎的「2299聯合通用券」，每張只要2,299元起，就可暢遊集團旗下各飯店，線上旅展即日起同步開跑，讓全台旅客無論親臨現場或線上選購，都能以超值價格輕鬆入手。

今年台中旅展首度於全新落成的台中國際會展中心舉行，展場空間明亮寬敞，設備新穎，將帶給參觀旅展民眾全新的感受。

富野集團再度推出旅展限定優惠券，最受矚目的「2299通用券」可自由選擇入住台東富野、花蓮富野、高雄富野或嘉義富野。

若選擇入住知本富野溫泉會館或關子嶺富野溫泉會館，只需加價600元即可入住；兩張住宿券再加價1,000元更可入住全新改裝的武陵富野渡假村，彈性使用、全台通用，深受自由行旅客喜愛。

富野集團表示，「2299通用券」期望以貼心價格與靈活票券組合，邀請旅人探索富野旗下各地飯店，從東台灣的自然景緻、南部的陽光風情，到中部山區的雲霧仙境，體驗截然不同的旅宿風格與服務品質，讓一趟旅程輕鬆串聯山海溫泉與城市風光，完整體驗富野飯店集團的多元魅力。

富野集團說，旅展期間線上旅展同步開跑，更多旅展及線上購券詳情，請洽富野集團官網。

高雄 溫泉 東台灣

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