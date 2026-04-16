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星宇航空「過夜包、毛毯」太舒服了 橫掃多項機上備品國際大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯亦在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。星宇航空提供。
經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯亦在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。星宇航空提供。

星宇航空德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）大放異彩。旗下機上備品於多項國際評選中斬獲佳績，更首度摘下金獎殊榮，展現品牌在機上服務設計與乘客體驗上的持續耕耘與國際競爭力。

星宇航空表示，此次獲獎產品中，以深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包表現最為亮眼，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙過夜包」。

該款過夜包以「海洋藍」與「悠閒米」為主題色系，融合SMILEY所象徵的正向能量與樂觀精神，兼具設計美感與實用機能，為長程飛行的旅客帶來更舒適且質感的使用體驗，也反映星宇航空持續優化豪華經濟艙整體備品與睡眠體驗的用心。

此外，經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。該毛毯由牡蠣紗與環保寶特瓶回收紡製而成，具備優異的抑菌除臭與保暖效果，展現品牌對永續發展的承諾。

兩大備品雙雙獲獎，反映出星宇航空持續優化長程飛行體驗的用心。TravelPlus Awards結合專業評審與常飛旅客實測評分，而PAX Readership Awards則由全球航空產業讀者票選產生，雙雙肯定亦代表產品同時獲得專業與市場的高度共鳴。

星宇航空於Onboard Hospitality Awards亦傳回捷報，強勁實力橫跨頭等艙、商務艙及親子旅客服務。其中，頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highly Commended」，以源自倫敦薩維爾街的英倫訂製西服工藝為靈感，將經典千鳥格紋融入設計，並以鈕扣信封式包裝呈現，展現低調優雅的紳士風格；商務艙攜手日系品牌THREE打造的過夜包榮獲「最佳商務艙過夜包Highly Commended」，結合沉穩設計與天然草本保養品，兼具質感與舒適體驗；而2025 Snoopy收心包則入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，以趣味造型結合望遠鏡、毛巾與益智卡牌等內容，兼具娛樂性與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。Onboard Hospitality Awards結合專業評審與讀者投票機制，長年被視為機上服務領域最具挑戰與指標性的國際評選之一。

星宇航空指出，機上備品不僅是飛行服務的重要一環，更體現品牌對於設計質感與細節體驗的重視。透過與國際品牌的跨界合作，從不同旅客需求出發，持續優化各艙等服務，讓飛行體驗更細緻且富有溫度。此次於三大國際評選中同步獲獎與入圍，橫跨不同艙等與旅客族群，全面展現星宇航空於設計創新與服務細節上的累積成果。未來將持續精進各類旅客的多元需求，從商務旅客對品質的講究以及親子旅客的趣味互動需求，致力於每一次飛行中，都能為全球旅客創造超乎期待的驚喜與感動。

星宇航空機上備品表現亮眼　於國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）橫掃多項國際大獎。星宇提供
星宇航空機上備品表現亮眼　於國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）橫掃多項國際大獎。星宇提供

豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit和PAX Readership Awards兩項大獎。星宇提供
豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit和PAX Readership Awards兩項大獎。星宇提供

頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highlly Commended」。星宇提供
頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highlly Commended」。星宇提供

2025 Snoopy收心包入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，兼具娛樂與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。星宇提供
2025 Snoopy收心包入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，兼具娛樂與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。星宇提供

星宇航空 德國 漢堡

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