跨時空守護 TOD'S修復米蘭市政廳「馬里諾宮」Palazzo Marino正式完工

2026年4月，義大利頂級皮件集團TOD'S正式宣佈完成米蘭市政廳「馬里諾宮」（Palazzo Marino）的修復工程。這座由16世紀建築師Galeazzo Alessi打造的歷史建物，融合文藝復興與巴洛克美學，由TOD’S集團全額資助。

這項歷時16個月時間、完成7,500平方公尺的內外牆清潔與結構強化的龐大工程，對TOD’S集團而言，是企業實踐公民責任的表現，也將歷史資產歸還予米蘭市民、並強化義大利在全球的文化形象。

事實上，精品巨頭爭相「領養」地標性古蹟已成近10年趨勢，像是旗下擁有GUCCI、Balenciaga、Saint Laurent、Boucheron…等品牌的開雲集團（Kering）便在2019年巴黎聖母院大火後，率先捐出1億歐元協助重建，重新修復後的聖母院已在2024年重新開放、人潮絡繹不絕，而此種高額的捐贈不僅是CSR社會責任的範本，更讓品牌名稱與國家級文化符號緊密連結。

此外像是當代瑞士鐘表巨頭Rolex（勞力士）亦贊助了凡爾賽宮內極具歷史意義的Passemant天文鐘修復計畫，展現品牌對歷史傳承的尊重，江詩丹頓則長期與羅浮宮合作，除陸續發表聯名限量表款，其中多座法王路易十四的古董大鐘、背後也有江詩丹頓維持養護的無聲助益，而Prada也曾花費六年時間整修了上海古蹟榮宅，後續除舉辦藝術特展，並開設餐廳、帶人重返往日的華美時光。

本次由TOD’S集團負責修復的「馬里諾宮」（Palazzo Marino），其主立面是在1892年改建、面朝斯卡拉廣場（Piazza della Scala）。華麗的石材浮雕、柱廊與拱窗是其特色，高度展現了義大利文藝復興時期的對稱之美；而在歷史意義上，馬里諾宮更見證了1848年「五日戰爭」後、象徵倫巴第地區從共和到現代自治轉變。

好消息是：馬里諾宮雖然內部為米蘭市政廳不對外開放，但不時舉辦特定展覽、採收費制。其外部廣場則為免費、隨時觀賞，下次前往米蘭，除了百花大教堂、艾曼紐二世迴廊，是不是也到「馬里諾宮」走走逛逛呢？

馬里諾宮（Palazzo Marino）無論在美學、文化、歷史上，皆對米蘭有著重大意義。圖／TOD'S提供

包含內外牆清潔與結構強化的繁複工程，總面積達7,500平方公尺，歷時長達16個月。圖／TOD'S提供

Prada曾為上海百年花園洋房榮宅費時六年修繕，後續在古蹟中開設餐廳、帶來往日風華。圖／Prada提供