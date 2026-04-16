地方指標餐飲歇業逾半年 台東關山臭豆腐6月復出

被視為台東縱谷指標性小吃店「關山臭豆腐」，去年因老闆身體不適歇業，近日網路傳出將在6月恢復營業；老闆娘透過友人低調證實。關山鎮長彭成豐也表示，有接到相關訊息。

「網路有說要開幕了」台東縣關山鎮菜市場內，幾乎每個攤位和買菜婦女都聽說市場內的「關山臭豆腐」要恢復營業。飲料店女店員說，去年臭豆腐歇業後，飲料店生意掉了2成。水果攤老闆說，幾乎所有攤商都期待臭豆腐快回來。

日前臉書「關山漫遊」群組貼文「關山臭豆腐6/18開始營業，每星期二、三公休，請大家見諒」，貼文受到關注，網友紛紛留言「真的嗎？」、「太棒了臭豆腐哥哥回來了」、「過年跟掃墓節都撲空～總算啊！」、「大家期待已久的臭豆腐，也希望老闆工作之餘也能夠好好照顧自己身體」。

關山鎮長彭成豐今天告訴中央社記者，相關訊息確定「關山臭豆腐」將恢復開業，但考量老闆身體負荷，每星期將休息2日，且會多請些員工，讓老闆和老闆娘多休息，「很歡迎臭豆腐回來，畢竟歇業這段期間，關山商圈生意掉了1成以上」。

無黨籍縣議員陳宏宗的助理周福安告訴中央社記者，他詢問過老闆娘，老闆娘低調證實6月將恢復營業，但不想張揚，只說「想平平淡淡過日子比較重要」。

彭成豐表示，關山臭豆腐是關山鎮餐飲業的地標和指標，很多人會因想要吃臭豆腐來到關山，在地方已逾40年。第一代老闆推著攤車在關山鎮沿街叫賣，因有特殊配方，又深受大家青睞，於是在市場設店面，後來老闆身體出狀況，歇業了好幾年。第2代女兒，也就是現在老闆娘和丈夫願意承接重擔，重新開業，但去年也因太勞累再度歇業，如今傳出將在6月重新開張，鎮民都很期盼。