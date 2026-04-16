快訊

深度解析！中山陵前演說的政治高妙

剴剴虐死案「女社工判刑2年」 郁方：不管判幾年都是輕判

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

聽新聞
0:00 / 0:00

地方指標餐飲歇業逾半年 台東關山臭豆腐6月復出

中央社／ 記者盧太城台東縣16日電
被視為台東縱谷指標性小吃店「關山臭豆腐」，114年因老闆身體不適歇業，近日網路傳出將在6月恢復營業，老闆娘透過友人低調證實；鎮民都很期盼。中央社
被視為台東縱谷指標性小吃店「關山臭豆腐」，114年因老闆身體不適歇業，近日網路傳出將在6月恢復營業，老闆娘透過友人低調證實；鎮民都很期盼。中央社

被視為台東縱谷指標性小吃店「關山臭豆腐」，去年因老闆身體不適歇業，近日網路傳出將在6月恢復營業；老闆娘透過友人低調證實。關山鎮長彭成豐也表示，有接到相關訊息。

「網路有說要開幕了」台東縣關山鎮菜市場內，幾乎每個攤位和買菜婦女都聽說市場內的「關山臭豆腐」要恢復營業。飲料店女店員說，去年臭豆腐歇業後，飲料店生意掉了2成。水果攤老闆說，幾乎所有攤商都期待臭豆腐快回來。

日前臉書「關山漫遊」群組貼文「關山臭豆腐6/18開始營業，每星期二、三公休，請大家見諒」，貼文受到關注，網友紛紛留言「真的嗎？」、「太棒了臭豆腐哥哥回來了」、「過年跟掃墓節都撲空～總算啊！」、「大家期待已久的臭豆腐，也希望老闆工作之餘也能夠好好照顧自己身體」。

關山鎮長彭成豐今天告訴中央社記者，相關訊息確定「關山臭豆腐」將恢復開業，但考量老闆身體負荷，每星期將休息2日，且會多請些員工，讓老闆和老闆娘多休息，「很歡迎臭豆腐回來，畢竟歇業這段期間，關山商圈生意掉了1成以上」。

無黨籍縣議員陳宏宗的助理周福安告訴中央社記者，他詢問過老闆娘，老闆娘低調證實6月將恢復營業，但不想張揚，只說「想平平淡淡過日子比較重要」。

彭成豐表示，關山臭豆腐是關山鎮餐飲業的地標和指標，很多人會因想要吃臭豆腐來到關山，在地方已逾40年。第一代老闆推著攤車在關山鎮沿街叫賣，因有特殊配方，又深受大家青睞，於是在市場設店面，後來老闆身體出狀況，歇業了好幾年。第2代女兒，也就是現在老闆娘和丈夫願意承接重擔，重新開業，但去年也因太勞累再度歇業，如今傳出將在6月重新開張，鎮民都很期盼。

台東 臭豆腐

延伸閱讀

饒河夜市「澱粉腸」改名復出！負責態度獲肯定 產品評價雜音仍多

房租一口氣漲70％！新北人氣舒芙蕾店撐不住熄燈：再努力都沒用

水電學徒撐4個月想逃！工地師傅狂吸二手菸 他崩潰：肺先壞掉

影／500碗彰化排隊名店「阿泉焢肉飯」 肉燥飯只要20元回饋4天

相關新聞

跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

星宇航空「過夜包、毛毯」太舒服了 橫掃多項機上備品國際大獎

星宇航空於德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）大放異彩。旗下機上備品於多項國際評選中斬獲佳績，更首度摘下金獎殊榮，展現品牌在機上服務設計與乘客體驗上的持續耕耘與國際競爭力。

跨時空守護 TOD'S修復米蘭市政廳「馬里諾宮」Palazzo Marino正式完工

2026年4月，義大利頂級皮件集團TOD'S正式宣佈完成米蘭市政廳「馬里諾宮」（Palazzo Marino）的修復工程。這座由16世紀建築師Galeazzo Alessi打造的歷史建物，融合文藝復興與巴洛克美學，由TOD’S集團全額資助。

德誼數位「漢神洲際」門市盛大開幕 買MacBook Pro加1元帶回AirPods 4

德誼數位宣布正式進駐漢神洲際購物廣場2樓，成為台中北屯首家門市，鎖定在地消費需求，打造更完整的一站式Apple產品與周邊選購體驗。隨著新門市開幕，德誼數位同步推出多項限定優惠與全台活動，藉由價格回饋與服務升級，強化消費者的日常科技使用體驗。

白沙屯媽祖抵雲林 嘉義家樂福、大全聯量販通路搶瘋媽祖商機商品上架

白沙屯媽祖今天抵達雲林，隨行逾40萬名香燈腳信眾，帶來龐大宗教用品商機，接著又有大甲媽祖遶境，2026年媽祖遶境消費熱潮升溫，嘉義量販市場同步進入備戰模式，家樂福嘉義店與大全聯量販店，搶攻「香燈腳經濟」，從民生用品到聯名商品全面加碼，帶動地方消費買氣升溫。

戰火燒到藝術界 俄重返威尼斯引戰 杜拜藝博會重傷 亞洲藝術趁亂崛起

美伊戰爭點燃一觸即發的中東大戰。從俄烏戰爭到美伊大戰，戰爭不只影響民生與經濟，也影響了藝術與藝術市場。曾居於領袖地位的俄羅斯藝術近年備受抵制，原定4月舉辦的杜拜藝博會延至5月，富人移民和遊客的撤離，讓疫後崛起的杜拜藝術家前景黯淡。戰火導致的油價飆漲、運輸成本大增，影響實體藝術品的流動，除了加速數位藝術的崛起，也讓本土藝術作品更受藏家青睞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。