跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

市場觀察，近年低酒精飲品逐漸從啤酒、氣泡酒延伸至烈酒領域，強調風味與輕飲體驗兼具。全聯此次引進的「Harrier」酒精濃度約30%，主打作為餐前酒定位，訴求口感較傳統威士忌更為柔順，並可搭配氣泡水調製Highball等多元飲用方式，吸引年輕族群與微醺族群關注。

知名Youtuber「恩熙俊 aka MC Jeng」以酒類分享廣為人知，日前在個人頻道上介紹全聯獨賣的低酒精「Harrier威士忌」，不只引起社群討論，也引起網友瘋搶。

業者分析，低酒精產品結合社群行銷與KOL推廣，已成為帶動新品銷售的重要模式，未來隨消費者對健康與飲用情境的重視提升，相關品類可望持續擴大。

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