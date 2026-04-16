快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

德誼數位「漢神洲際」門市盛大開幕 買MacBook Pro加1元帶回AirPods 4

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位漢神洲際門市亦推出多元品牌優惠，讓消費者可以超值價格，在德誼數位一站選購多元周邊商品。圖／德誼數位提供
德誼數位漢神洲際門市亦推出多元品牌優惠，讓消費者可以超值價格，在德誼數位一站選購多元周邊商品。圖／德誼數位提供

德誼數位宣布正式進駐漢神洲際購物廣場2樓，成為台中北屯首家門市，鎖定在地消費需求，打造更完整的一站式Apple產品與周邊選購體驗。隨著新門市開幕，德誼數位同步推出多項限定優惠與全台活動，藉由價格回饋與服務升級，強化消費者的日常科技使用體驗。

即日起至4月30日推出一系列漢神洲際門市專屬優惠，其中，購買M5 MacBook Pro（512GB）即可享1元加購AirPods 4優惠；買iPhone Air贈配件大禮包，最高可再折2,500元。此外，現場同步導入音響與行動電源等多品牌商品優惠，包括Harman Kardon Aura 5與SoundSticks 5享9折，指定充電配件則祭出買1送1，相關優惠與贈品數量有限，送完為止。

歡慶新門市開幕，德誼數位亦同步啟動全台門市優惠方案，購買iPad全系列產品，搭配指定周邊並升級延長保固服務，即可獲得螢幕保護貼，舊換新再加碼享10%回饋，進一步降低升級門檻。同時，推出原廠電池更換限時優惠，涵蓋iPhone 11至iPhone 16全系列，價格全面調降1,000元，依機型不同提供1,990元至3,190元不等的優惠價，鎖定既有用戶的維修與續用需求。

另一方面，Apple全新入門筆電MacBook Neo亦於全台德誼數位門市開放預約，主打平價定位，搭載A18 Pro晶片與8GB統一記憶體，提供最高512GB儲存空間，提供銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色4款亮眼配色，建議售價19,900元起，鎖定學生、入門族群。

德誼數位推出漢神洲際門市限定優惠，購買M5 MacBook Pro（512GB）即可1元加購AirPods 4。圖／德誼數位提供
德誼數位推出漢神洲際門市限定優惠，購買M5 MacBook Pro（512GB）即可1元加購AirPods 4。圖／德誼數位提供

Apple首款平價入門筆電強勢來襲，MacBook Neo現正預約中。圖／德誼數位提供
Apple首款平價入門筆電強勢來襲，MacBook Neo現正預約中。圖／德誼數位提供

德誼數位正式進駐台中新地標漢神洲際購物廣場，為北台中民眾帶來高品質的消費體驗。圖／德誼數位提供
德誼數位正式進駐台中新地標漢神洲際購物廣場，為北台中民眾帶來高品質的消費體驗。圖／德誼數位提供

Apple iPad iPhone

延伸閱讀

高雄百貨業上半年最大盛事 漢神百貨開店慶16日盛大登場

麥當勞「滿150送麥克鷄塊」！超可愛「貓窩袋、萌背包」用點數帶回家

肉盤買1送1、免費吃「麻辣鹽花霜淇淋」！鼎王麻辣鍋插旗ATT 4 FUN

瞄準中台灣700萬出境市場 華府旅遊推出2萬有找行程

相關新聞

跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

德誼數位「漢神洲際」門市盛大開幕 買MacBook Pro加1元帶回AirPods 4

德誼數位宣布正式進駐漢神洲際購物廣場2樓，成為台中北屯首家門市，鎖定在地消費需求，打造更完整的一站式Apple產品與周邊選購體驗。隨著新門市開幕，德誼數位同步推出多項限定優惠與全台活動，藉由價格回饋與服務升級，強化消費者的日常科技使用體驗。

白沙屯媽祖抵雲林 嘉義家樂福、大全聯量販通路搶瘋媽祖商機商品上架

白沙屯媽祖今天抵達雲林，隨行逾40萬名香燈腳信眾，帶來龐大宗教用品商機，接著又有大甲媽祖遶境，2026年媽祖遶境消費熱潮升溫，嘉義量販市場同步進入備戰模式，家樂福嘉義店與大全聯量販店，搶攻「香燈腳經濟」，從民生用品到聯名商品全面加碼，帶動地方消費買氣升溫。

戰火燒到藝術界 俄重返威尼斯引戰 杜拜藝博會重傷 亞洲藝術趁亂崛起

美伊戰爭點燃一觸即發的中東大戰。從俄烏戰爭到美伊大戰，戰爭不只影響民生與經濟，也影響了藝術與藝術市場。曾居於領袖地位的俄羅斯藝術近年備受抵制，原定4月舉辦的杜拜藝博會延至5月，富人移民和遊客的撤離，讓疫後崛起的杜拜藝術家前景黯淡。戰火導致的油價飆漲、運輸成本大增，影響實體藝術品的流動，除了加速數位藝術的崛起，也讓本土藝術作品更受藏家青睞。

2026WWG/百萬美金陀飛輪彷如在鑽石洞中飄浮轉動！HUBLOT獻極致工藝

2026年的高級鐘表盛事「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）於日內瓦正式揭幕，以創新材質和繽紛色彩備受藏家認可的宇舶表，今年更聚焦內在的精進提升，由內而外進行全面的重建與進化。一枚定價突破百萬美元的Big Bang Impact One Million，展現頂級珠寶鑲嵌與精湛製表工藝的極致結合，Big Bang Reloaded全系列的亮相，透過結構性的機芯革命，宣示品牌正式步入「全自製機芯」的全新紀元。

鮑魚、刺參、明蝦入饌！aMaze心宴春季套餐 喚醒食慾味蕾

時序春令，米其林一星餐廳「aMaze心宴」，推出全新春季套餐《賰》，使用鮑魚、刺參、花膠、明蝦、生蠔等海味，結合龍葵、春韭、杏桃等時令蔬果，並匯聚東南亞、日式與西方烹調元素，還有中華飲食文化中的「咬春」、「春盤」儀式，以明亮節奏喚醒味蕾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。