德誼數位「漢神洲際」門市盛大開幕 買MacBook Pro加1元帶回AirPods 4

德誼數位宣布正式進駐漢神洲際購物廣場2樓，成為台中北屯首家門市，鎖定在地消費需求，打造更完整的一站式Apple產品與周邊選購體驗。隨著新門市開幕，德誼數位同步推出多項限定優惠與全台活動，藉由價格回饋與服務升級，強化消費者的日常科技使用體驗。

即日起至4月30日推出一系列漢神洲際門市專屬優惠，其中，購買M5 MacBook Pro（512GB）即可享1元加購AirPods 4優惠；買iPhone Air贈配件大禮包，最高可再折2,500元。此外，現場同步導入音響與行動電源等多品牌商品優惠，包括Harman Kardon Aura 5與SoundSticks 5享9折，指定充電配件則祭出買1送1，相關優惠與贈品數量有限，送完為止。

歡慶新門市開幕，德誼數位亦同步啟動全台門市優惠方案，購買iPad全系列產品，搭配指定周邊並升級延長保固服務，即可獲得螢幕保護貼，舊換新再加碼享10%回饋，進一步降低升級門檻。同時，推出原廠電池更換限時優惠，涵蓋iPhone 11至iPhone 16全系列，價格全面調降1,000元，依機型不同提供1,990元至3,190元不等的優惠價，鎖定既有用戶的維修與續用需求。

另一方面，Apple全新入門筆電MacBook Neo亦於全台德誼數位門市開放預約，主打平價定位，搭載A18 Pro晶片與8GB統一記憶體，提供最高512GB儲存空間，提供銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色4款亮眼配色，建議售價19,900元起，鎖定學生、入門族群。

德誼數位推出漢神洲際門市限定優惠，購買M5 MacBook Pro（512GB）即可1元加購AirPods 4。圖／德誼數位提供

Apple首款平價入門筆電強勢來襲，MacBook Neo現正預約中。圖／德誼數位提供