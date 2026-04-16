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白沙屯媽祖抵雲林 嘉義家樂福、大全聯量販通路搶瘋媽祖商機商品上架

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影
每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影

白沙屯媽祖今天抵達雲林，隨行逾40萬名香燈腳信眾，帶來龐大宗教用品商機，接著又有大甲媽祖遶境，2026年媽祖遶境消費熱潮升溫，嘉義量販市場同步進入備戰模式，家樂福嘉義店與大全聯量販店，搶攻「香燈腳經濟」，從民生用品到聯名商品全面加碼，帶動地方消費買氣升溫。

家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出遶境補給專區，集結防曬、涼感衣物帽子與即食食品及紀念小物等商品，強化長距離徒步信眾的即時補給需求。同時結合媽祖遶境概念商品與聯名飲品，吸引香客與觀光客集中採購。還有生鮮與飲料補給市場，推出飲品、礦泉水與即食食品促銷活動，搭配福利點數回饋與限時優惠，強化「邊走邊補」的消費情境，吸引遶境人潮提前備貨。

業界指出，嘉義作為遶境南北動線交會區之一，量販通路在活動期間人流與銷售同步放大，已從單純折扣競爭，轉向結合宗教文化與在地補給的場景經濟布局，成為地方零售業年度重要戰場。

每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，各自展現截然不同的信仰文化與行進方式，遶境期間，沿路補給、香燈腳物資、文創商品到直播流量熱潮，一波波人潮帶動驚人經濟效益。 根據台中市文化局往年估算，大甲媽進香繞境過程，每人平均消費以1500元計算，將創下高達60億元商機，加上販售周邊商品、奉現金等約20億元，預估帶動80億元產值。調查指出，台灣人超過4成民眾關心神明遶境訊息，近年年輕世代族群增加，包含住宿、餐飲費等人均花費達8861元。

每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影
每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影

每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影
每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影

每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影
每年農曆3月迎來瘋媽祖盛典，數十萬信眾湧入遶境路線，跟隨神轎日夜徒步，以白沙屯媽祖與大甲媽祖最具代表性，家樂福嘉義分店及大全聯嘉義店，推出媽祖遶境補給專區。記者魯永明／攝影

雲林 媽祖 白沙屯媽祖 全聯 家樂福 量販店

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