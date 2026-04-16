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戰火燒到藝術界 俄重返威尼斯引戰 杜拜藝博會重傷 亞洲藝術趁亂崛起

聯合報／ 記者陳宛茜／專題即時報導
自普丁對烏克蘭發動全面入侵以來，威尼斯雙年展俄羅斯館便拉下大門，只曾短暫借給玻利維亞展出。記者陳宛茜／攝影
自普丁對烏克蘭發動全面入侵以來，威尼斯雙年展俄羅斯館便拉下大門，只曾短暫借給玻利維亞展出。記者陳宛茜／攝影

美伊戰爭點燃一觸即發的中東大戰。從俄烏戰爭到美伊大戰，戰爭不只影響民生與經濟，也影響了藝術與藝術市場。曾居於領袖地位的俄羅斯藝術近年備受抵制，原定4月舉辦的杜拜藝博會延至5月，富人移民和遊客的撤離，讓疫後崛起的杜拜藝術家前景黯淡。戰火導致的油價飆漲、運輸成本大增，影響實體藝術品的流動，除了加速數位藝術的崛起，也讓本土藝術作品更受藏家青睞。

政治和藝術從來不是兩件事。自普丁2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，威尼斯雙年俄羅斯館便拉下鐵門，只曾短暫借給玻利維亞展出，據說是為了兩國在核能上的合作鋪路，藝術成為政治的媒介。3月俄羅斯宣布重返5月開幕的威尼斯藝術展，引發強烈反對。抗議團體指出，克里姆林宮長期以來一直將文化作為外交政策的延續，並提到希特勒和墨索里尼曾在威尼斯藝術雙年展上共同欣賞藝術，「極權政權利用藝術來鞏固權力，並非甚麼新鮮事。」

威尼斯雙年展則發聲明表示，威尼斯雙年展拒絕任何形式的文化和藝術排斥或審查，希望雙年展成為一個對話、開放和藝術自由的地方。今年雙年展還將舉辦挑動政治神經的 「異議雙年展」，展出五位「在各自政府中極不受歡迎的當代人物」，包括美、中、以色列、俄羅斯與歐盟。威尼斯市長路易吉表示，如果俄羅斯政府透過威尼斯雙年展進行宣傳，俄羅斯館會馬上關閉。但隨後近40名歐洲議員連署表示，如果俄羅斯繼續參加威尼斯雙年展，歐盟必須暫停向威尼斯雙年展提供資金。

而原定4月中舉辦的杜拜國際藝術博覽會，是受戰火影響最深的藝博會。身為阿聯酋最大城市、擁有蓬勃發展的金融科技產業，杜拜近年吸引大批富有移民。有資金便有藝術市場，讓杜拜藝博會也跟著水漲船高、並培養了一批年輕的杜拜藝術家。然而此次中東戰火意外波及阿聯酋，杜拜藝博會雖宣布移至5月中，並祭出無需支付展位費的超級優惠。然而基於運輸報價、確認航班與觀眾數量都難以掌握，業界估計參展商意願不高，藝博會能否舉辦仍是未知數。

南韓原創本土音樂劇「Maybe Happy Ending」，去年打敗眾多歐美舞台劇，拿下六項東尼獎，被譽為是音樂劇版的「寄生上流」。南韓音樂劇業者趁此一聲勢，遊說國會比照1995年制定的「電影振興法」制定「音樂劇振興法」，內容包含音樂劇人才培育、IP著作權保護、促進海外出口、支持國內原創音樂劇及指定中事業主管機關等，成為政府扶植音樂劇產業提供重要的法源依據，期待此法可在今年通過並實行。

曾在紐約工作多年的國藝會執行長鄔繼嬪分析，南韓原創本土音樂劇可以在去年打敗眾多百老匯音樂劇，可以說是「時勢造英雄」。關稅、通膨、川普透過預算控制藝術表演中心等眾多因素，推高舞台劇製作成本，投資人卻漸趨保守，造成美國大製作音樂劇銳減，南韓趁勢崛起。而戰爭牽動油價與運輸成本，國際巡演成本提高，加上減碳壓力，海外劇目引進趨於保守。業界評估將影響展演節目的國際流動，相對鼓勵本土製作的崛起。

藝術市場亦有類似狀況。3月中旬公布的「2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」分析，雖然大部分藝術品都在免徵關稅之列，但藝術市場高度依賴跨境交易，關稅等政策造成的運輸延誤、物流成本增加以及消費者信心下降，阻礙了人們進行跨境交易。

報告指出，跨境貿易的複雜性促使許多收藏家更願意在本國市場購藏，這在小規模的畫商中尤為明顯，小規模畫廊的本地買家佔比增長了近一成。而對海外貿易的依賴程度也影響了市場，香港藝術品的銷售額比去年少了6%，更注重國內市場的中國大陸則增長了5%。

台灣也有類似現象。公認是台灣最國際化、國際畫廊占比最高的台北當代藝博會今年退場，但主打本地畫廊的小型藝博會卻在今年竄起。剛參加完香港巴塞爾藝術展的中華民國畫廊協會理事長陳菁螢觀察，東南亞藏家成為藝博會重要買家，戰火讓歐美藏家不願輕易釋高單價藝品，也讓過去以高單價為主的藝術市場，價格光譜變得廣泛「豐儉由人」；亞洲藝術家受到更多關注、本土藏家購買本地藝術品的的比例增高。

以色列 美伊戰爭 威尼斯

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