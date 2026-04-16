2026WWG/百萬美金陀飛輪彷如在鑽石洞中飄浮轉動！HUBLOT獻極致工藝

2026年的高級鐘表盛事「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）於日內瓦正式揭幕，以創新材質和繽紛色彩備受藏家認可的宇舶表，今年更聚焦內在的精進提升，由內而外進行全面的重建與進化。一枚定價突破百萬美元的Big Bang Impact One Million，展現頂級珠寶鑲嵌與精湛製表工藝的極致結合，Big Bang Reloaded全系列的亮相，透過結構性的機芯革命，宣示品牌正式步入「全自製機芯」的全新紀元。

●極致璀璨：Big Bang Impact One Million

Big Bang Impact One Million無疑是最能代表「奢華」二字的傑作。這枚腕表是為了慶祝品牌獨特的Impact鑲嵌問世十周年而誕生。鑽石以交替運用長方形階梯切割與花式切割鑽石排列，營造出如漩渦般向中心凝聚的立體景深，而凹陷圓心中央則是搭載於面盤核心的 HUB9015手上鍊中置飛行陀飛輪機芯，除了具備120小時（五日）動力儲存，鏤空取消了傳統的上橋板，使陀飛輪彷彿懸浮於鑽石星海中，是最炫目的視覺饗宴。

●構造革命：Big Bang Reloaded定義自製機芯新標準

Big Bang是宇舶表的旗艦系列，今年透過Reloaded系列體現全面進化：標誌的UNICO自製機芯採用創新的雙層表圈結構，上層深色材質與下層金屬形成鮮明對比，強化了整體的建築層次感。面盤布局也經過重新秩序重整，噴砂、拋光等多重處理彰顯了6點鐘位置的導柱輪與8點鐘的雙離合結構，日期視窗移至4點與5點之間，計時指針與按把換上跳脫配色，更易於鑑賞、便於直覺使用。

今年在適逢All Black 「不可見之可見」概念20周年，以及全球首枚抗刮金屬魔力金（Magic Gold）問世15周年，因此Reloaded系列涵蓋了這兩款經典，同時也囊括了2013年首款UNICO腕表所使用的鈦金陶瓷，以及彰顯品牌在高科技彩色陶瓷領域領先技術的藍、綠兩色高科技陶瓷款。所有表款皆由MHUB1280 UNICO自製飛返計時機芯所驅動，共擁有五項專利技術，並通過嚴苛的Chronofiable®測試。宇舶更宣布將以絕對底氣提供「Hublot 5+5」延長保固服務；凡購買 Big Bang Reloaded系列表款，即可將原有的國際保固年限延長至十年。這項超越業界標竿的服務，不僅是品牌對技術耐用性的承諾，無疑也是高級製表業界最領先標竿的售後承諾。

Big Bang Reloaded藍陶瓷計時碼表，44毫米藍陶瓷表殼、MHUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，高科技全彩陶瓷材質搭配藍色複合織物表帶，74萬6,000元。圖／宇舶表提供

Big Bang Reloaded全系列。圖／宇舶表提供

Big Bang Reloaded魔力金計時碼表，44毫米18K魔力金表殼、MHUB1280 UNICO 自製自動上鍊飛返計時機芯，慶祝全球首款抗刮「魔力金」問世15週年紀念款，131萬6,000元。圖／宇舶表提供

Big Bang Reloaded綠陶瓷計時碼表，44毫米綠陶瓷表殼、MHUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，高科技全彩陶瓷材質搭配綠色複合織物錶帶，74萬6,000元。圖／宇舶表提供

Big Bang Reloaded 鈦金陶瓷計時碼表，44毫米鈦金屬表殼、MHUB1280 UNICO自製自動上鍊飛返計時機芯，採用雙層表圈結構並搭載「One-Click」單鍵快拆系統，71萬元。圖／宇舶表提供