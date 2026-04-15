2026WWG/致敬金鷹50週年4款限量時計 百達翡麗最貴珠寶表破億

4月14日起於2026年日內瓦登場的鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展，是鐘表界揭曉年度新品的業界盛典。有「表王」美譽的百達翡麗（Patek Philippe）今年一口氣發表了包含多項大複雜功能約20款全新創作，以及為品牌極具代表性的運動型格系列Nautilus歡慶50周年的4款Nautilus限量週年紀念表。

●Nautilus 50周年：傳奇的半世紀演繹

1976年，Nautilus首開先河地以精鋼打造比貴金屬更高價的運動表，震撼了傳統製表業界。50年後的今天，百達翡麗以4款限量版紀念這一里程碑；三款腕表均搭載經典的240自動上鍊機芯，其22K金微型自動盤上刻有「50 1976 – 2026」紀念字樣；其中鉑金材質的Ref. 5610/1P-001，以38毫米的直徑重現了1980年代受歡迎的中型尺寸，向經典的Ref. 3800致敬。按照百達翡麗的傳統，鉑金表款往往會在表殼6點位置鑲嵌一枚鑽石，以與白金表款作出區隔；而為了保持整體殼型比例的纖薄，Ref. 5610/1P-001首次將鑽石鑲嵌在9點鐘位置的表殼鉸鏈。

兩款41毫米的「Jumbo」型號腕表中，全白金鍊帶的Ref. 5810/1G與鉑金款一樣限量2000枚；首次配備具織物紋理海軍藍複合材料表帶的Ref. 5810G限量1000枚。另一限量紀念版則是Ref. 958G-001 的Nautilus座鐘，是Nautilus經典美學首次以座鐘形式呈現，白金表殼配上梯鑽時標，打開底蓋後，座鐘背面刻有「50th Anniversary Nautilus 1976 – 2026 Patek Philippe」紀念字樣，限量100枚，是收藏家眼中的夢幻逸品。

●大複雜功能腕表陣容持續進化

大複雜功能一直是百達翡麗最受藏家珍視的系列。Ref. 6105G-001 Celestial是品牌首款具備日出與日落時間顯示功能的複雜功能大表，腕表的下半部顯示日內瓦的日出時間與日落時間；此表歷時逾5年研發，包含6項專利申請。其最重大的技術革新在於一套專利的同步校正系統：當使用者因應夏令或冬令時間切換時，只需按下按鈕，時針與日出日落顯示會自動同步修正，完全不影響星空圖與月相的運行。Ref. 6105G-001 的47 毫米的白金表殼，首度裝飾了靈感來自太空艙的管狀結構的 X 形圖案裝飾，展現出大膽的宇宙科幻美學。

去年甫問世的 Cubitus 系列，在今年迎來了首款大複雜功能腕表——Ref. 5840P-001萬年曆鏤空腕表。設計上採用簡約摩登的單色美學，28-28 Q SQU鏤空機芯的底板、夾板與微型自動盤皆採用鍍銠處理，色調與鉑金表殼統一，而為保持整體視覺的一致流暢，傳統上運用紅寶石的部分都以透明藍寶石水晶取代。此表也是常規系列中首度採用單一超大月相盤，雷射技術模擬月球表面的隕石坑細緻逼真。

而Ref. 5249R-001「烏鴉與狐狸」自動人偶腕表，則是品牌現代史上首款自動人偶（Automaton）腕表，也是該項技術首次正式進入常規系列。故事描繪歐洲家喻戶曉的動物寓言，盤上裝飾有超過10個金質手工雕刻的鑲塊，每只腕表的鑲塊裝飾需工匠耗費約150小時手工刻製。按下2點鐘按鈕後，狐狸會以爪子或嘴部指示小時，而烏鴉則會掉下銜在嘴裡的起司指示分鐘，機芯更精心配備專利耦合系統，防止在調校時間時損傷機芯。

百達翡麗的鬧鈴表則以防水功能回歸舞台。Ref. 5322G 24小時響鬧腕表是目前品牌唯一的防水鳴響腕表，搭載全新AL 30-660 SC機芯，是品牌首枚鬧鈴表採用三問等級的經典圓形音簧，因此聲音比傳統鬧鈴更為優雅悅耳。晚表側面裝飾經典的「巴黎釘紋」（Clous de Paris），提供藍、綠兩色面盤選擇。

今年百達翡麗也推出了一款定價超過1億台幣天價的高級複雜功能珠寶表Ref. 5374/400P-001萬年曆三問腕表。採用鉑金表殼與峇里島珍珠母貝表盤，所鑲嵌的帕拉伊巴碧璽（Paraiba tourmaline）因為在巴西業已絕礦，因此僅限量生產8枚，其中1將由品牌收藏於薄霧關中，另外七枚則將於日內瓦沙龍限定販售。

Nautilus系列50周年紀念限量表，編號5810/1G-001白金腕表，41毫米配藍色太陽放射紋表面，240超薄自動上鍊機芯，限量2,000枚，292萬2,000元。圖／百達翡麗提供

Cubitus系列的首款大複雜功能腕表，編號5840P-001，45毫米鉑金腕表，配單色美學方形鏤空表面，28-28 Q SQU自動上鍊機芯，854萬3,000元。圖／百達翡麗提供

Cubitus系列的首款大複雜功能腕表，編號5840P-001，45毫米鉑金腕表，配單色美學方形鏤空表面，28-28 Q SQU自動上鍊機芯，854萬3,000元。圖／百達翡麗提供

Rare Handcrafts系列編號5249R-001玫瑰金腕表，是百達翡麗現代史上第一款自動人偶（Automaton）腕表，也是此類功能首次進入常規系列；43毫米玫瑰金配棕色「Matara」乳光表面，裝飾手工雕刻「烏鴉與狐狸」自動人偶，31-260 PS HMD AU 自動上鍊機芯，按需顯示時間，1,254萬5000元。圖／百達翡麗提供

百達翡麗首款具備日出與日落時間顯示功能的複雜大功能腕表，Celestial系列編號6105G-001，47毫米白金，配星空圖及日出日落顯示表面，240 C LU CL LCSO 自動上鍊機芯，1,363萬4,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念限量表，編號5810/1G-001白金腕表，41毫米配藍色太陽放射紋表面，240超薄自動上鍊機芯，限量2,000枚，292萬2,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50週年紀念的三款限量表。記者孫曼／攝影

百達翡麗首款具備日出與日落時間顯示功能的複雜大功能腕表，Celestial系列編號6105G-001，47毫米白金，配星空圖及日出日落顯示表面，240 C LU CL LCSO 自動上鍊機芯，1,363萬4,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念座鐘，編號958G-001，50.65毫米白金座鐘配藍色太陽放射紋表面（鑲嵌梯鑽時標），31-505 8J PS IRM CI J 手上鍊機芯，798萬6,000元。圖／百達翡麗提供

Rare Handcrafts系列編號5249R-001玫瑰金腕表，是百達翡麗現代史上第一款自動人偶（Automaton）腕表，也是此類功能首次進入常規系列；43毫米玫瑰金配棕色「Matara」乳光表面，裝飾手工雕刻「烏鴉與狐狸」自動人偶，31-260 PS HMD AU 自動上鍊機芯，按需顯示時間，1,254萬5000元。圖／百達翡麗提供

百達翡麗首款具備日出與日落時間顯示功能的複雜大功能腕表，Celestial系列編號6105G-001，47毫米白金，配星空圖及日出日落顯示表面，240 C LU CL LCSO 自動上鍊機芯，1,363萬4,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50週年紀念限量表，編號5610/1P-001鉑金腕表，38毫米配藍色太陽放射紋表面（9點鐘位置鑲嵌單鑽），240 超薄自動上鍊機芯，限量2,000枚，350萬6,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念限量表，編號5610/1P-001鉑金腕表，38毫米配藍色太陽放射紋表面（9點鐘位置鑲嵌單鑽），240超薄自動上鍊機芯，限量2,000枚，350萬6,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念座鐘，編號958G-001，50.65毫米白金座鐘配藍色太陽放射紋表面（鑲嵌梯鑽時標），31-505 8J PS IRM CI J 手上鍊機芯，798萬6,000元。圖／百達翡麗提供

Grand Complications系列，編號5374/400P-001，42毫米鉑金腕表，配峇里島珍珠母貝表面與帕拉伊巴碧璽，R 27 Q 自動上鍊機芯，全球限量8枚，1億4,112萬7,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念座鐘，編號958G-001，50.65毫米白金座鐘配藍色太陽放射紋表面（鑲嵌梯鑽時標），31-505 8J PS IRM CI J 手上鍊機芯，798萬6,000元。圖／百達翡麗提供

品牌首個具備防水功能的鳴響腕表，Calatrava系列編號5322G，41毫米白金腕表，配粒紋漆面表面（藍色或綠色），AL 30-660 SC 自動上鍊機芯，876萬5000元。圖／百達翡麗提供

品牌首個具備防水功能的鳴響腕表，Calatrava系列編號5322G，41毫米白金腕表，配粒紋漆面表面（藍色或綠色），AL 30-660 SC 自動上鍊機芯，876萬5000元。圖／百達翡麗提供

品牌首個具備防水功能的鳴響腕表，Calatrava系列編號5322G，41毫米白金腕表，配粒紋漆面表面（藍色或綠色），AL 30-660 SC 自動上鍊機芯，876萬5000元。圖／百達翡麗提供

Rare Handcrafts系列編號5249R-001玫瑰金腕表，是百達翡麗現代史上第一款自動人偶（Automaton）腕表，也是此類功能首次進入常規系列；43毫米玫瑰金配棕色「Matara」乳光表面，裝飾手工雕刻「烏鴉與狐狸」自動人偶，31-260 PS HMD AU 自動上鍊機芯，按需顯示時間，1,254萬5000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念限量表，編號5810G-001白金腕表，41毫米配藍色太陽放射紋表面（鑲嵌13顆梯鑽時標），240超薄自動上鍊機芯，限量1,000枚，233萬7,000元。圖／百達翡麗提供

Cubitus系列的首款大複雜功能腕表，編號5840P-001，45毫米鉑金腕表，配單色美學方形鏤空表面，28-28 Q SQU自動上鍊機芯，854萬3,000元。圖／百達翡麗提供

Grand Complications系列，編號 5374/400P-001，42毫米鉑金腕表，配峇里島珍珠母貝表面與帕拉伊巴碧璽，R 27 Q 自動上鍊機芯，全球限量8枚，1億4,112萬7,000元。圖／百達翡麗提供

Nautilus系列50周年紀念限量表，編號5810G-001白金腕表，41毫米配藍色太陽放射紋表面（鑲嵌13顆梯鑽時標），240超薄自動上鍊機芯，限量1,000枚，233萬7,000元。圖／百達翡麗提供

Grand Complications系列，編號 5374/400P-001，42毫米鉑金腕表，配峇里島珍珠母貝表面與帕拉伊巴碧璽，R 27 Q 自動上鍊機芯，全球限量8枚，1億4,112萬7,000元。圖／百達翡麗提供