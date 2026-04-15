油價上漲機票價格漲翻天 包機旅遊推「凍漲行程」

暑假即將來臨，但美伊戰爭造成油價上漲，機票價格漲翻天，對想出門的民眾是不小負擔。主打台中直飛包機的華府旅遊今針對此端出多條「凍漲行程」，像是越南峴港來回機票只要6888元起、團體行程免兩萬，指定行程雙人最高還可現省1萬元，讓旅客能以優惠價格就近出發、便利出國。

華府旅遊說，台中國際旅展24至27日首次在台中國際會展中心舉辦，業界都十分重視。尤其在機票價格上漲下，如何還能在有限的預算下能出國玩的盡情，是他們努力的方向，而包機旅遊就能做到這一步。

他們以短程航線為主軸推出商品，像是東南亞以峴港與泰國為主打，「峴港5日至6日來回機票」6888元起。自由行的旅客「峴港全程四星自由行5日」1萬4900元起，還提供機場至飯店接駁與網卡服務。「泰國全程四星小資6日」則為1萬8800元起。

東北亞方面主打兩人成行產品，例如「大阪機加酒5日」1萬9900元起、「沖繩機加酒5日」2萬900元起，並加贈機場與飯店來回接送，降低交通安排門檻，提升整體便利性。

華府旅遊說，除日韓泰等熱門旅遊市場，他們今年亦擴展深度旅遊版圖，首推「蒙古國烏蘭巴托6日」，旅展優惠價6萬9999元，安排入住蒙古包並體驗騎馬、騎駱駝，深入感受遊牧文化。

至於國內旅遊，隨著短天數輕旅行需求升溫，也推出「九族文化村一日遊」每人888元，以及「霧峰、苗栗、東勢」一日遊三選一的999元等內容，能兼顧價格與行程彈性。

華府旅遊表示，現場每天前50名下單旅客可獲精美好禮，單筆訂單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得來回機票等多項旅遊大獎。