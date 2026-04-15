絕美森林系餐廳！香色主廚邱一中進駐三義黎森 打造餐桌美術館

位於苗栗三義、隱身於「櫟．莊園美術館」翠綠林木間的全新餐飲品牌「黎森 LiSten」，正式對外發表。這座被譽為「森林中餐桌美術館」的場域，由台北知名餐廳「香色」主廚邱一中（Steve Chiu）領軍，以融合自然、藝術與在地風土的料理語彙，為台灣精緻餐飲注入一股洗鍊且具生命力的氣息 。

「黎森」的誕生源於一段跨越十年的跨國緣分。當年僅23歲的邱一中在澳洲墨爾本三帽餐廳「Attica」習藝時，意外結識了莊園創辦人黃文朝與謝燕妮伉儷。時隔多年，雙方因對美學與土地的共同熱情再度交集，邱一中慨然受邀組織團隊進駐莊園，展開一場全新的餐飲實驗 。品牌命名結合了莊園之名「櫟」與邱一中的英文名Steve，更隱喻著「聆聽」（Listen）的態度，邀請賓客在此靜心感受自然與藝術的共鳴 。

莊園女主人謝燕妮表示，「櫟．莊園美術館」是一座開放預約參觀的私人美術館，「要進入美術館參觀，就是預約到『黎森』用餐。」。謝燕妮認為，藝術與生活密不可分，「品味的『品』有三個『口』，要品味藝術，就從好好吃頓飯開始。」

延續美術館將藝術融入生活的核心理念，「黎森」在空間與器皿的選擇上展現極致講究。餐廳使用的器皿有半數以上出自藝術家之手，包括日本口吹玻璃藝術大師田中英樹與國內脫蠟琉璃大師許文龍的作品，讓每道料理在餐桌上都如同一場微型展覽 。

此外，園藝團隊更在美術館內打造專屬菜園，栽種超過30種香料與蔬果，實踐從產地到餐桌的永續精神 。為慶祝正式揭幕，邱一中特別邀請他在高餐大求學時的摯友、米其林一星餐廳「Wok by O'BOND」主廚曾治淮（James Tseng）攜手合作，在4月14、15日兩天以兩場四手餐會為餐廳正式對外發表拉開序幕 。

邱一中身為客家人，特別將家鄉記憶融入西餐結構中，例如開場小點「肉派、梅乾菜、豬五花」，便以澳洲國民小吃「牛肉派」為靈感，內餡卻是台味十足的梅乾菜與豬五花；另一道熱前菜「大野山雞、鴨肝、酸柑茶、金華火腿」則巧妙運用客家傳統的酸柑茶與杭菊入湯，展現地方風味的細膩轉化 。

客座主廚曾治淮則以「記憶與情感」為對照，將街頭陽春麵的豬油、醬油與蔥香元素，濃縮進開胃小點「陽春、熟成鹹豬油、“TCL”」精緻的義大利麵餃中，並佐以自製甜辣醬向台中「東泉辣椒醬」致敬 。甜點「星夜」結合玉米起司蛋糕與鹹蛋黃冰淇淋，搭配脫蠟玻璃藝術家許文龍的擴茶碗，讓東西方藝術在舌尖完成最後的碰撞 。

「黎森」不只是品嚐美味的場所，更是一處讓人能透過味覺「聆聽」土地、時間與生命聲響的場域。餐廳目前採全預約制，每週二至週六營業，提供賓客在苗栗山林間，一場結合感官與心靈的深切饗宴。

◎黎森 LiSTEN

．地址：苗栗縣三義鄉雙潭村雙連潭51-3號

．電話：（037）879-888

．營業時間：每週二～週六

・主廚饗宴：每位3,280元+10%起

・午餐時段參訪：10:30～15:00

・晚餐時段參訪：16:00～20:30（10位以上預約開放）

・訂位連結：櫟・莊園美術館 inline 線上訂位預約

大野山雞、鴨肝、酸柑茶、金華火腿。圖／黎森提供

「黎森」以「餐桌上的美術館」為理念。圖／黎森提供

「香色」主廚兼「黎森」餐飲主理人邱一中。圖／黎森提供

「黎森」餐飲主理人邱一中（右） 與米其林一星餐廳「Wok by O'BOND」主廚曾治淮。圖／黎森提供

星夜。圖／黎森提供

肉派、梅乾菜、豬五花。圖／黎森提供

「櫟．莊園美術館」佔地約1800坪、耗時20年打造。圖／黎森提供