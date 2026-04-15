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獨／日系彩妝迷哭泣 高絲集團旗下ADDICTION全台僅存據點將撤櫃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本高絲（KOSE）集團旗下的專業彩妝品牌ADDICTION即將在台撤櫃，台灣僅存的實體據點將經營至5月底。記者江佩君／攝影
日本高絲（KOSE）集團旗下的專業彩妝品牌ADDICTION即將在台撤櫃，台灣僅存的實體據點將經營至5月底。記者江佩君／攝影

台灣的日系彩妝迷即將痛失愛牌！日本高絲（KOSE）集團旗下的專業彩妝品牌ADDICTION即將撤櫃，實體據點將經營至5月底。ADDICTION專櫃人員也是近日才收到公司消息，實體據點結束後，官網還會維持一段時間，但據專櫃透露，高絲是打算將ADDICTION這個品牌撤出台灣市場。

ADDICTION在台灣售價相較其他日系品牌，定價相對是親民、且跟日本定價沒差太多，因此，高絲集團也被台灣彩妝迷讚美「定價佛心」。但ADDICTION進駐台灣市場後，雖然商品有不錯口碑，有固定喜愛且支持的受眾，但也因為幾乎沒有行銷宣傳，說不上是市場大熱夯牌，想要生存在寸土寸金的百貨一樓據點必需靠業績量體說話，因此，ADDICTION自引進台灣後，櫃位據點也不斷減少，近年僅維持在新光三越信義A11這個據點。

關於ADDICTION即將關掉實體據點、甚至撤出台灣市場有幾個原因，現實原因就是品牌沒有賺錢，但日本總部也不打算調漲台灣售價；今年7月起即將上路的台灣美妝新規「全面PIF化」（產品資訊檔案）也是一大關鍵，化妝品、香氛產品必須準備好PIF（Product Information File），要求業者需速備齊產品相關安全與成分資訊、建立完整的「商品身分證」。

但要符合PIF新制，品牌相關成本所費不貲，因為等於要重建體系流程，以ADDICTION來說，光是眼影就有60種，每一款商品都要建立產品溯源資料，加上日本根本沒用這套法規，對在台灣業績量體不大的品牌而言，需花費與重建的成本都吃不消，因此，也種下ADDICTION撤出台灣市場的念頭。

今年可說是台灣美妝市場震盪期，除了ADDICTION將結束實體據點，品木宣言（Origins）也將在母親節檔期後結束實體、轉往線上，倩碧（Clinique）實體據點也將汰弱留強調整。

日本高絲（KOSE）集團旗下的專業彩妝品牌ADDICTION即將在台撤櫃，台灣僅存的實體據點將經營至5月底。圖／摘自IG：ADDICTION
日本高絲（KOSE）集團旗下的專業彩妝品牌ADDICTION即將在台撤櫃，台灣僅存的實體據點將經營至5月底。圖／摘自IG：ADDICTION

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