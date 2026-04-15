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綠夾克+1！高球名將Rory McIlroy衛冕美國名人賽 OMEGA相伴見證傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA 18K玫瑰金中置陀飛輪腕表。圖／OMEGA提供
OMEGA 18K玫瑰金中置陀飛輪腕表。圖／OMEGA提供

誰人不會面對壓力？同樣是碳，有些經過壓力碎成了粉末、有些則成為了鑽石。職業高爾夫名將、歐米茄品牌大使Rory McIlroy日前在美國名人賽（The Masters）中連續第二年贏得冠軍，除了獲得職業生涯第六座大賽頭銜，Rory McIlroy更是史上第四位在名人賽中獲得二連霸的球星，走過了職涯低谷、再攀全新高峰。

具領袖氣質的Rory McIlroy多次在公開場合展現自信直率，然此種自信並非榮耀成就後的傲慢，更來自於長年訓練的自我肯定，並因為自信且不虛假的態度，在媒體與球迷間擁有高度正向口碑。

過去曾在名人賽多次失利，讓年輕時已站上高峰的Rory McIlroy曾被稱為「最接近大滿貫卻最少（件）綠夾克的球員（之一）」。此處所指的綠夾克（Green Jacket）等同於美國名人賽的冠軍，只有當年奪冠的球員才有資格披上一件專屬的綠夾克。因此本次奪冠除了讓Rory McIlroy高幅度減輕壓力，也讓人看到他2025年的奪冠並非曇花一現，而是再度回到技術、體能、判斷力的巔峰，更成為高爾夫史上第6位「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）的球星，也讓與之長年合作的OMEGA與有榮焉。

而在頒獎儀式上，Rory McIlroy並「選配」了一款18K玫瑰金表殼搭配棕色皮表帶的歐米茄碟飛中置陀飛輪限量版，其中置陀飛輪的設計改變了傳統輪系的配置邏輯，改將陀飛輪（與整個擒縱）裝置安放於機芯正中央，除了需要重新設計機械結構，更帶有美學的宣示。

值得一提的是，中置陀飛輪並與18K金的秒針相連，因此在陀飛輪運轉之時，秒針也在面盤正中央兀自轉動；雖然該款式目前已停產成為絕響，但一如Rory McIlroy在職業高爾夫球留下的成就，對後晉與新生代球星的砥礪，如秒針般踏實前行、分秒積累。

自2015年開始推行「大師天文台認證」（Master Chronometer certification），至今10年有成、提升了鐘表產業對於精準、性能的認知。圖／OMEGA提供
自2015年開始推行「大師天文台認證」（Master Chronometer certification），至今10年有成、提升了鐘表產業對於精準、性能的認知。圖／OMEGA提供

Rory McIlroy是高爾夫職業名將，亦是OMEGA多年的品牌大使。圖／OMEGA提供
Rory McIlroy是高爾夫職業名將，亦是OMEGA多年的品牌大使。圖／OMEGA提供

同軸擒縱機芯是OMEGA機械機芯的特色，目前品牌機械機芯高比例採用此一結構。圖／OMEGA提供
同軸擒縱機芯是OMEGA機械機芯的特色，目前品牌機械機芯高比例採用此一結構。圖／OMEGA提供

Rory McIlroy挑戰名人賽多次失利，本次是他在2025年獲得冠軍後二度「加冕」，在高球職業史留下了重要的榮耀一頁。圖／OMEGA提供
Rory McIlroy挑戰名人賽多次失利，本次是他在2025年獲得冠軍後二度「加冕」，在高球職業史留下了重要的榮耀一頁。圖／OMEGA提供

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